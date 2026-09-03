Καλαμάτα: Παρουσίαση μυθιστορήματος της Κατερίνας Γυφτάκη

Το νέο μυθιστόρημα της Κατερίνας Γυφτάκη, με τίτλο «Σοφία ήταν κάποτε το όνομά μου», παρουσιάζουν οι εκδόσεις «Χάρτινη Πόλη» και το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις», τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στο «Vista Marina», Σαλαμίνος 8, στην Καλαμάτα.

Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Τάσος Κασσανδρινός, ενώ αποσπάσματα του μυθιστορήματος θα διαβάσουν η Βίκυ Βασιλειάδη και η Εύη Ντινοπούλου.

Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς αναλαμβάνουν ο dj Forrow και ο Στάθης Γυφτάκης, ενώ συμμετέχει και η Βίκυ Βασιλειάδη. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο οπισθόφυλλο «Ενα σαρωτικό μυθιστόρημα, με δαιδαλώδη πλοκή, γεμάτο ανατροπές, αποκαλύψεις, παιχνίδια εξουσίας και διαφθοράς. Μια σειρά από δραματικές συμπτώσεις που σκιαγραφούν το πορτρέτο μιας σκοτεινής και επικίνδυνης εποχής. Μια σπαραχτική τοιχογραφία ερωτικού πάθους, προδοσίας, εκδίκησης, συγχώρησης, φυγής και αναζήτησης. Πόσες φορές αναγκάζεται η Σοφία να αλλάξει το όνομά της; Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει ένας άντρας έτσι ώστε να κρατήσει κοντά του εκείνο που ποθεί με όλη του την καρδιά; Ποια φαντάσματα του παρελθόντος θα αναστηθούν μπροστά στους ήρωες, ζητώντας απαντήσεις σε μια τελική αναμέτρηση; Ένα πολύπλοκο ερωτικό τρίγωνο, όπου κανένας δεν είναι αυτό που φαίνεται, οδηγείται σε ένα συνταρακτικό κρεσέντο κάτω από τη σελήνη του θερισμού. Μια παθιασμένη ιστορία που εκτείνεται από την ταραχώδη Γαλλική Επανάσταση μέχρι, πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, τα λιβάδια καλαμποκιού του «Νέου Κόσμου», με την ελπίδα μιας καινούριας ζωής».