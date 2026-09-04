Ξεκινά η νέα σεζόν για την Πειραματική Σκηνή

Νέα σχολική και θεατρική περίοδος ξεκινά στην Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, με μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά, εφηβικό θεατρικό εργαστήρι και Λέσχη Ανάγνωσης για ενήλικες.

Τα μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών αρχίζουν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικό παιχνίδι και κουκλοθέατρο, αφήγηση και δραματοποίηση ιστοριών, καθώς και κατασκευή και εμψύχωση χαρακτήρων.

Μέσα από τις δραστηριότητες επιδιώκεται η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης, η ενίσχυση της γλωσσικής έκφρασης και της επικοινωνιακής ικανότητας, καθώς και η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη συνεργασία και την ομαδική εργασία, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσα από τον ρόλο και τη θεατρική έκφραση, αλλά και στην εξάσκηση της συγκέντρωσης και της προσοχής. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες για την κινητικότητα και τον σωματικό συντονισμό, ενώ η μάθηση γίνεται βιωματικά, μέσα από το παιχνίδι ρόλων και τις ιστορίες. Ιδιαίτερη θέση έχει και η αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων με ασφαλή και δημιουργικό τρόπο, καθώς και η επαφή των παιδιών με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Τα τμήματα διαμορφώνονται ως εξής: προνήπια-νήπια κάθε Παρασκευή, 6-7.30 μ.μ., Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού κάθε Σάββατο, 10 π.μ.-12 μ., και Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού κάθε Σάββατο, 12-2 μ.μ. Εμψυχωτές είναι ο Σέργιος Σοφικίτης και η Ηρώ Θεοδώρου.

Το εφηβικό θεατρικό εργαστήρι, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, αρχίζει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με τη διδασκαλία και καθοδήγηση του σκηνοθέτη Παναγιώτη Αδάμ. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τη θεατρική διαδικασία μέσα από θεατρικές τεχνικές και θα εργαστούν με τη φωνή και το σώμα. Κατά τη διάρκεια της θεατρικής χρονιάς θα προετοιμάσουν δύο θεατρικά κείμενα, ένα από το σύγχρονο και ένα από το κλασικό ρεπερτόριο.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η βελτίωση της εκφραστικότητας και της επικοινωνίας των μαθητών, η εξάσκηση της φωνής και του σώματος, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων και ταλέντων. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με τη θεατρική πειθαρχία και αυτοπειθαρχία και θα διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από τη γνωριμία και την αποστήθιση σημαντικών θεατρικών κειμένων της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Οι συναντήσεις της εφηβικής ομάδας θα πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή απόγευμα.

Στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου, η Πειραματική Σκηνή θα παρουσιάσει επίσης την προηγούμενη θεατρική της παραγωγή, «Ο Βασιλιάς Γκόρντοβαν» του Ράντοβαν Ιβσικ, την Τρίτη και την Τετάρτη 29 και 30 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Τέλος, συνεχίζονται οι συναντήσεις της Λέσχης Ανάγνωσης για ενήλικες, οι οποίες πραγματοποιούνται την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα και είναι αφιερωμένες σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο που επιλέγεται από τους συμμετέχοντες. Η πρώτη συνάντηση της νέας περιόδου θα γίνει κατ’ εξαίρεση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ., λόγω της παράστασης «Ο Βασιλιάς Γκόρντοβαν» στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές για τα μαθήματα και το εφηβικό εργαστήρι πραγματοποιούνται κάθε απόγευμα, 6-8 μ.μ., στην Ευριπίδου 2. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6971540945 και 2721021653.