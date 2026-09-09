Το «απαγορευμένο βασίλειο» προβάλλει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη (βίντεο)

Κινηματογραφική βραδιά διοργανώνεται το ερχόμενο Σάββατο, στις 8 μ.μ., από τον Παμμεσσηνιακό Α.Σ. Καράτε, με την υποστήριξη της Filmhouse-Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας, με την ταινία «Το απαγορευμένο βασίλειο» (2008), διάρκειας 104', σε σκηνοθεσία Rob Minkoff. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ στον χώρο θα υπάρχει κουτί προαιρετικής οικονομικής ενίσχυσης για τα Παιδικά Χωριά SOS, για όσους επιθυμούν να στηρίξουν το έργο τους.

Ο Τζέισον, ένας νεαρός λάτρης των ταινιών kung fu, ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες αρχαίο ραβδί και μεταφέρεται σε έναν μυθικό κόσμο της αρχαίας Κίνας. Εκεί, με τη βοήθεια δύο σπουδαίων δασκάλων των πολεμικών τεχνών, ξεκινά μια επικίνδυνη αποστολή για να επιστρέψει το θρυλικό όπλο στον κάτοχό του και να απελευθερώσει τον Βασιλιά Πίθηκο.

Το «Απαγορευμένο βασίλειο» συνδυάζει περιπέτεια, φαντασία, χιούμορ και εντυπωσιακές χορογραφίες kung fu με μια ιστορία ενηλικίωσης γύρω από το θάρρος, την πειθαρχία και την αυτογνωσία. Ξεχωρίζει, κυρίως, ως η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση δύο θρύλων των πολεμικών τεχνών, του Jackie Chan και του Jet Li, σε μια απολαυστική περιπέτεια που λειτουργεί ταυτόχρονα ως φόρος τιμής στο κλασικό κινηματογραφικό kung fu. Παίζουν: Jackie Chan, Jet Li, Michael Angarano, Liu Yifei.