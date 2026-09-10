Νέα καλλιτεχνική χρονιά για τις σχολές της «Φάρις» με υψηλές προσδοκίες - Τέχνη, μουσική και χορός στο επίκεντρο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγγραφές στις Καλλιτεχνικές Σχολές της Κ.Ε. «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας για τη σχολική περίοδο 2026-2027, με την έναρξη των μαθημάτων να έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, τη Δημοτική Σχολή Χορού και το Εικαστικό Εργαστήρι, τρεις δομές με πολυετή παρουσία στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή της πόλης, οι οποίες υποδέχονται κάθε χρόνο εκατοντάδες παιδιά και ενήλικες.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε χθες, ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, καθώς και οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των τριών σχολών παρουσίασαν το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές επιλογές, αλλά και τα νέα τμήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν.

Παντελής Δρούγας: «Οι σχολές αποτελούν πρότυπο για όλη τη χώρα»

Ο πρόεδρος της «Φάρις» Παντελής Δρούγας γνωστοποίησε ότι τα δίδακτρα παραμένουν στα ίδια επίπεδα, επισημαίνοντας ότι με την επιλογή αυτή η κοινωφελής επιχείρηση εξακολουθεί να αναδεικνύει το κοινωνικό της πρόσωπο.

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι Καλλιτεχνικές Σχολές θα λειτουργήσουν τη φετινή χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα ξεπεράσουν ακόμη και τα περσινά επίπεδα συμμετοχής.

Όπως ανέφερε, η πληρότητα στις σχολές αγγίζει το 100%, γεγονός που απέδωσε σε μεγάλο βαθμό στο έργο των καλλιτεχνικών διευθυντών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, πολλές φορές «υπερβάλλουν εαυτόν».

Ο κ. Δρούγας υπογράμμισε ακόμη ότι οι σχολές της «Φάρις» βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, αποτελώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, πρότυπο για ολόκληρη τη χώρα, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό το έργο που παράγεται στις τρεις δομές.

Θώμη Σταμούλη: Μια χρονιά γεμάτη χορό, δράσεις και παραστάσεις

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής Χορού, Θώμη Σταμούλη, ανέφερε ότι η νέα καλλιτεχνική χρονιά αναμένεται ιδιαίτερα πλούσια, με δράσεις, σεμινάρια, παραστάσεις, μαθήματα και, φυσικά, πολύ χορό.

Αναφερόμενη στα τμήματα της σχολής, υπενθύμισε ότι λειτουργούν μαθήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, από 4 έως 6 ετών, ενώ για παιδιά και νέους από 6 έως 18 ετών υπάρχουν τμήματα μπαλέτου και σύγχρονου χορού.

Παράλληλα, λειτουργούν τμήματα ενηλίκων στο σύγχρονο χορό, το μπαλέτο και τη γιόγκα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι τα μαθήματα συνοδεύονται από ζωντανή μουσική, ενώ τόνισε πως το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής αποτελείται από καταρτισμένους καθηγητές με εξειδίκευση στο αντικείμενό τους.

Η κα. Σταμούλη σημείωσε, τέλος, ότι η περσινή χρονιά ολοκληρώθηκε με 267 μαθητές στη Δημοτική Σχολή Χορού.

Παναγιώτης Λαμπρινίδης: «Η επαφή με την τέχνη δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά ανάγκη»

Στους ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς με τους οποίους εξελίσσονται οι εγγραφές αναφέρθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Εργαστηρίου, Παναγιώτης Λαμπρινίδης.

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ζωγραφικής και κεραμικής για όλες τις ηλικίες, ενώ για τους ενήλικες θα λειτουργήσουν επίσης τμήματα αγιογραφίας και χαρακτικής.

Παράλληλα, ο κ. Λαμπρινίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων τμημάτων: αργυροχρυσοχοΐας για ενήλικες και αρχιτεκτονικής για παιδιά.

Όπως εξήγησε, ένα παιδί που ξεκινά τη φοίτησή του στο Εικαστικό Εργαστήρι ακόμη και από την ηλικία των 4 ετών έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει μια συνεπή και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία, η οποία μπορεί μελλοντικά να το οδηγήσει ακόμη και σε μία από τις τέσσερις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας, μέσω των ειδικών εξετάσεων εισαγωγής.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής υπογράμμισε ότι η επαφή με την τέχνη «δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά μια ανάγκη», ενώ υπενθύμισε ότι το Εικαστικό Εργαστήρι της Καλαμάτας συγκαταλέγεται στα παλαιότερα της χώρας και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέχρι σήμερα έχουν περάσει από το Εικαστικό Εργαστήρι περίπου 16.000 άνθρωποι, ενώ περίπου 40 μαθητές του έχουν καταφέρει να εισαχθούν σε Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών, αριθμός που, όπως ανέφερε, αποτυπώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Την περασμένη χρονιά το Εικαστικό Εργαστήρι ολοκλήρωσε τη λειτουργία του με 360 εγγεγραμμένους μαθητές.

Στάθης Γυφτάκης: Διεθνές αποτύπωμα για το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Στη διαχρονική πορεία και τη διεθνή παρουσία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας αναφέρθηκε ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, Στάθης Γυφτάκης.

Όπως επισήμανε, μέσα από τη δραστηριότητά του το Ωδείο έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα έντονο διεθνές αποτύπωμα, καθώς δεκάδες σπουδαστές του έχουν φοιτήσει ή φοιτούν σε μουσικές ακαδημίες του εξωτερικού, ενώ άλλοι συμμετέχουν σε συναυλίες και σημαντικά φεστιβάλ.

Ως ένα από τα πλέον πρόσφατα παραδείγματα ανέφερε την απόφοιτο του Ωδείου Κωνσταντίνα Μαλαπάνη, η οποία είναι φιναλίστ σε διαγωνισμό στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τον κ. Γυφτάκη, η συνολική πορεία του Δημοτικού Ωδείου το κατατάσσει ανάμεσα στα σημαντικότερα μουσικά ιδρύματα της χώρας.

Από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα περίπου 250 μαθητές, οι οποίοι ακολούθησαν επαγγελματική πορεία στη μουσική, αρκετοί μάλιστα από αυτούς με ιδιαίτερα σημαντική καριέρα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο έργο των καθηγητών που έχουν διδάξει και συνεχίζουν να διδάσκουν στο Ωδείο, αλλά και στη συμβολή των καλλιτεχνικών διευθυντών που ανέλαβαν τα ηνία του ιδρύματος από το 1985 μέχρι σήμερα.

Για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο ανακοίνωσε, επίσης, τη δημιουργία ενός νέου τμήματος θεωρίας, ιστορίας και μορφολογίας της μουσικής για ενήλικες, το οποίο θα διδάξει ο ίδιος.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα τμήμα στο οποίο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προσεγγίσουν από το μηδέν βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της μουσικής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική γνώση.

Ο αριθμός των μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, σύμφωνα με τον κ. Γυφτάκη, ξεπερνά κάθε χρόνο τους 450.

Σε έναν μήνα το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός Χορωδιών

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Στάθης Γυφτάκης αναφέρθηκε και στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμό Χορωδιών, το οποίο ξεκινά σε περίπου έναν μήνα στην Καλαμάτα (8-12/10)

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται ιδιαίτερα δυναμική, καθώς στην πόλη πρόκειται να βρεθούν 41 χορωδίες από διάφορα μέρη του κόσμου και περισσότεροι από 1.200 χορωδοί.

Ο κ. Γυφτάκης έκανε λόγο για ένα πλούσιο πρόγραμμα, ενώ ο Παντελής Δρούγας πρόσθεσε ότι οι αριθμοί συμμετοχής της φετινής διοργάνωσης προσεγγίζουν πλέον τα επίπεδα της πρώτης διοργάνωσης του θεσμού.

Πού και πότε γίνονται οι εγγραφές

Στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, στην οδό Βιλεαρδουίνου, οι εγγραφές πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 4 έως τις 8 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 27210 21881 ή στο dimodkal@otenet.gr.

Στη Δημοτική Σχολή Χορού, στην οδό Παν. Καίσαρη 6, οι εγγραφές πραγματοποιούνται επίσης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 4 έως τις 8 μ.μ. Πληροφορίες παρέχονται στο 27210 83086 και στο dance@kalamatafaris.gr.

Στο Εικαστικό Εργαστήρι, στην οδό Ναυαρίνου 8, οι εγγραφές γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 4 έως τις 8 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 27210 28864 ή στο box5@otenet.gr.