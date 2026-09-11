Συνεργασία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης με σχολεία

Τις δυνατότητες συνεργασίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας με τις σχολικές μονάδες, καθώς και τις δράσεις της για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, παρουσίασε η διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Μάγδα Σουλιώτη, σε επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Η ημερίδα «Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές κατευθύνσεις στο δημοτικό σχολείο» πραγματοποιήθηκε στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας «Πέτρος Θέμελης».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κάρτα σχολικής μονάδας για δανεισμό έως 30 βιβλίων, στη «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα», στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις οργανωμένες ξεναγήσεις, στο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου, καθώς και στην υποστήριξη των σχολικών βιβλιοθηκών μέσω του «Book to Share». Παράλληλα, παρουσιάστηκε το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιοδικό «Ανεμοπετάλιο», για τη διάδοση καλών πρακτικών και την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης στην εκπαιδευτική κοινότητα.