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Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026 15:34

Διήμερο γεμάτο παράδοση και χορούς στο Ανοιχτό Θέατρο

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Διήμερο γεμάτο παράδοση και χορούς στο Ανοιχτό Θέατρο

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Ενα διήμερο γεμάτο παράδοση και χορούς θα είναι το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Το 5ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά, με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 χορευτών από 24 πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος.

 

Κατηγορία Πολιτισμός
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