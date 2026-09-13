Νέος κύκλος δημιουργίας στο Θέατρο Βαγόνι

Μετά την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και την εντατικότερη λειτουργία του κατά τη φετινή θερινή περίοδο, το Θέατρο Βαγόνι συνεχίζει την προσπάθειά του να διαμορφώσει στην Καλαμάτα έναν μικρό αλλά ζωντανό πυρήνα θεατρικής δημιουργίας, εκπαίδευσης και συνάντησης.

Οι δύο τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου θα αποτελέσουν περίοδο γνωριμίας με τα νέα εργαστήρια και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Δημιουργικό Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων, με άξονες το θεατρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό και την έκφραση, το «Χωρίς Βήματα – Το θέατρο μέσα από το σώμα», ένα εργαστήριο κίνησης βασισμένο στα Viewpoints, το Stand-Up Comedy Lab για νέους 18–30 ετών, καθώς και τους «Μικρούς Θεατρίνους» για παιδιά 7–11 ετών, όπου το θέατρο συναντά το κουκλοθέατρο και τη μουσικοκινητική.

Παράλληλα, δύο δράσεις θα πραγματοποιούνται δωρεάν μία φορά τον μήνα. Το «5 Λεπτά για Σένα» απευθύνεται σε γυναίκες και δημιουργεί μέσα από το θέατρο έναν χώρο έκφρασης, ακρόασης και ενδυνάμωσης. Η ανάγκη για τέτοιους χώρους αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η έμφυλη βία έχει αγγίξει οδυνηρά και την τοπική κοινωνία. Το «Πες το Αλλιώς – Θέατρο, επικοινωνία και σχέσεις», ανοιχτό σε γυναίκες και άντρες, αξιοποιεί εργαλεία της υποκριτικής και του αυτοσχεδιασμού για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και σχετιζόμαστε.

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ»: ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ

Στη νέα περίοδο δημιουργείται επίσης η ομάδα «Μεταμορφώσεις» για νέους 15–24 ετών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας πρότασης για το Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund του Δήμου Καλαμάτας.

Μέσα από το θέατρο, την performance και τη συλλογική δημιουργία, οι ίδιοι οι νέοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση μιας καλλιτεχνικής πρότασης γύρω από το περιβάλλον, την κλιματική πρόκληση και τη βιώσιμη πόλη. Η πρωτοβουλία στην Καλαμάτα αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Αντιδημαρχίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, με τη συμμετοχή της Συμβούλου Νεολαίας και σε συνεργασία με την Inter Alia.

Ακόμα, στα τέλη Οκτωβρίου, το Θέατρο Βαγόνι θα υποδεχθεί τη θεατρική ομάδα Γκάνμπατε με την παράσταση «Αφήνω Ανοιχτά», σε σύλληψη, κείμενο και σκηνοθεσία της Καλαματιανής σκηνοθέτιδας Σοφίας Φωτεινάκη. Στην παράσταση παίζουν η Κλεονίκη Καραχάλιου και η Λένα Πανοπούλου.

Παράλληλα, η κουκλοθεατρική παράσταση «Η Γιορτή των Χρωμάτων» συνεχίζει τις παρουσιάσεις της για σχολεία και φορείς τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Από τον Οκτώβριο ξεκινά και η «Κυριακή στο Βαγόνι», ένας κύκλος κουκλοθεατρικών παραστάσεων για τις Κυριακές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, με διαφορετική παράσταση κάθε φορά, ενώ ήδη βρίσκεται σε προετοιμασία η νέα χριστουγεννιάτικη κουκλοθεατρική παραγωγή.

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6908676277.