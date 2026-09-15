Παιδική-νεανική χορωδία ίδρυσε ο «Ορφεύς»

Στη χορωδία μπορούν να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια από 6 ετών και άνω, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι πρόβες θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του «Ορφέα», στο κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας, κάθε Κυριακή, στις 6 μ.μ. για τα μικρότερα παιδιά και στις 7 μ.μ. για τα μεγαλύτερα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ιβάν Μάτζαρη.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του «Ορφέα», Αλέξανδρο Μπουφέα, στο τηλέφωνο 6978190104 ή στα e-mail aleboufe@yahoo.gr και info@orfeaskalamata.gr.

Η ανακοίνωση του ομίλου αναφέρει: “Η συμμετοχή σε μια χορωδία προσφέρει στα παιδιά σημαντικά οφέλη, τόσο σε μουσικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η μουσική καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, την έκφραση, τη συνεργασία και την αυτοπεποίθηση, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη σημαντικών γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Μέσα από το τραγούδι, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να ακούν το ένα το άλλο και να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας. Παράλληλα, η μουσική, τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να αναπτύσσουν τη φαντασία τους και να αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η μουσική δημιουργεί συναισθήματα, καλλιεργεί την ευαισθησία και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Το τραγούδι αποτελεί βασικό στοιχείο της μουσικής δημιουργίας και συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση και την αγάπη για τη μουσική”.

Η Παιδική-Νεανική Χορωδία αποτελεί συνέχεια της μακράς χορωδιακής παρουσίας του «ΟΡΦΕΑ», ενός μουσικού φορέα που εδώ και επτά δεκαετίες έχει συνδέσει τη δράση του με το χορωδιακό τραγούδι και τη μουσική ζωή της Καλαμάτας. Οι δράσεις του «ΟΡΦΕΑ» πραγματοποιούνται με τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

(Φωτογραφία αρχείου)