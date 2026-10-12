Τοπικό Εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου Twinverse στον Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 11 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., στο Δημαρχείο Καλαμάτας (Αθηνών 99, 2ος όροφος, αίθουσα συσκέψεων), τοπικό εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Twinverse ("A Federated Universe of AI-Enhanced Digital Twins to Achieve Climate Neutrality of Urban Environments"), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins) με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας στις ευρωπαϊκές πόλεις καινοτόμα εργαλεία για τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων με στόχο την κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα.

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει ως μία από τις πόλεις εφαρμογής του έργου, εστιάζοντας στη διαχείριση της αστικής θερμότητας και της ποιότητας του αέρα, στην προστασία ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και στην ανάπτυξη συστημάτων πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση και επικύρωση του προτεινόμενου σεναρίου εφαρμογής για την Καλαμάτα, η καταγραφή των αναγκών των τοπικών φορέων και υπηρεσιών, καθώς και ο προσδιορισμός των διαθέσιμων δεδομένων που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του Ψηφιακού Διδύμου της πόλης. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων για την αξιολόγηση παρεμβάσεων που συμβάλλουν στον περιορισμό του αστικού θερμικού κινδύνου, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη της Πολιτικής Προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο twinverse-project.eu.