Οι πολιτικές ανατροπές θα έρθουν από το εξωτερικό;

Τα μέχρι τώρα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν ότι δύσκολα θα υπάρξουν τεκτονικές μεταβολές στον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων, παρά την ακρίβεια και τη διατήρηση του πραγματικού εισοδήματος σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα του 2009.

Ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος θεωρεί ότι απουσιάζει μια αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί έτσι να κυριαρχεί δημοσκοπικά, καθώς η κατακερματισμένη αντιπολίτευση αδυνατεί μέχρι σήμερα να διατυπώσει μια ελπιδοφόρα πρόταση που να συμβιβάζεται με τα οικονομικά συμφέροντα των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, το πιθανότερο σημείο καμπής που θα μπορούσε να ανατρέψει τον σημερινό συσχετισμό δυνάμεων είναι μια σοβαρή διεθνής κρίση, είτε στις σχέσεις με την Τουρκία είτε στην καρδιά της Ευρώπης. Μια ελληνοτουρκική κρίση είναι από τη φύση της απρόβλεπτη και μπορεί να εκδηλωθεί οποτεδήποτε οι αναθεωρητικές δυνάμεις της γειτονικής χώρας θεωρήσουν ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους. Μέσα στο σημερινό περιβάλλον διεθνών συγκρούσεων, η Τουρκία παραμένει αστάθμητος παράγοντας. Οι αμερικανικές διαβεβαιώσεις και η συμμαχία με το Ισραήλ αποτελούν στοιχεία της ελληνικής στρατηγικής, χωρίς να εγγυώνται την αποτροπή μιας κρίσης.

Άλλωστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επανακαθορίσουν τις προτεραιότητές τους μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει εξαιρετικά απρόβλεπτος. Μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν θα μπορούσε επίσης να περιπλέξει τη θέση της Τουρκίας και τις περιφερειακές ισορροπίες. Σε κάθε περίπτωση, μια σοβαρή κρίση στο Αιγαίο θα μπορούσε να αναδιατάξει πλήρως τον ελληνικό πολιτικό χάρτη, με αποτελέσματα που σήμερα είναι αδύνατο να προσδιοριστούν. Στην Ευρώπη οι προκλήσεις είναι εξίσου μεγάλες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, ενδέχεται να αντιμετώπιζαν χωρίς ιδιαίτερη λύπη την αποδυνάμωση ή ακόμη και τη διάλυσή της. Οι εθνικιστικές και ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις ενισχύονται σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι αντιλήψεις που εκφράζουν θα επιβιώσουν ακόμη και αν οι ηγεσίες τους πραγματοποιήσουν θεαματικές πολιτικές κωλοτούμπες, ακολουθώντας την ελληνική πεπατημένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη βαθύτερης ενοποίησης, με κίνδυνο διαφορετικά να αντιμετωπίσει τετελεσμένα αντίστοιχα με εκείνα που οδήγησαν το Ηνωμένο Βασίλειο στο Brexit. Παράλληλα, η αμφισβήτηση της αμερικανικής δέσμευσης στο ΝΑΤΟ δημιουργεί νέα ερωτήματα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ίσως τελικά το παλιό σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» αποκτήσει απροσδόκητη επικαιρότητα, αυτή τη φορά από τον Λευκό Οίκο. Η Ελλάδα βαδίζει προς τις εκλογές μέσα σε έναν κόσμο όπου οι αβεβαιότητες πολλαπλασιάζονται. Τα παλιά σχήματα Ανατολής και Δύσης, σοσιαλισμού και φιλελευθερισμού, αδυνατούν πλέον να ερμηνεύσουν τις εξελίξεις. Τα σύνορα, οι συμμαχίες και οι ζώνες επιρροής δοκιμάζονται. Ο ελληνικός πολιτικός χάρτης δύσκολα θα μείνει ανεπηρέαστος. Και τότε η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και το βιοτικό επίπεδο ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν απλώς ως προσχήματα για πολιτικές επιλογές που θα καθορίζονται από πολύ βαθύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις

σ.σ. Η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

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