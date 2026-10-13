Οι «Μικροί Σεισμολόγοι» του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας στην Αμοργό - Ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης

Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία έζησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της ομάδας «Μικροί Σεισμολόγοι» του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας, κατά την επίσκεψή τους στην Αμοργό, από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Τέσσερις ημέρες γεμάτες γνώση, επιστημονική αναζήτηση, εξερεύνηση και όμορφες στιγμές έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της σεισμολογίας, να συνομιλήσουν με επιστήμονες και να ανακαλύψουν τις ομορφιές του νησιού.

Στο πλαίσιο των δράσεων του AMORGOSProject, οι μαθητές και οι μαθήτριές του Πειραματικού Γυμνασίου συμμετείχαν σε έκθεση στη Βιβλιοθήκη της Χώρας, καθώς και στο ScienceFair, όπου παρουσίασαν το επιστημονικό τους πόστερ με θέμα τα τσουνάμι σε μαθητές άλλων σχολείων και σε επιστήμονες.

Με ενθουσιασμό μοιράστηκαν όσα είχαν μάθει, αντάλλαξαν απόψεις και απάντησαν σε ερωτήσεις. Παράλληλα, επισκέφθηκαν διαδραστικούς σταθμούς επιστημονικής ενημέρωσης (booths), όπου ειδικοί επιστήμονες τους μίλησαν για τους σεισμούς, τα τσουνάμι και τη μελέτη αυτών των φυσικών φαινομένων.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του ταξιδιού ήταν η εκπαιδευτική εξόρμηση στο πεδίο, κατά την οποία τα παιδιά έγιναν πραγματικοί μικροί ερευνητές.

Η ημέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στην εντυπωσιακή Ιερά Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. Εκτός από την ιστορία της, οι μαθητές και οι μαθήτριες έμαθαν ότι η Μονή δεν υπέστη ζημιές από τον ισχυρό σεισμό του 1956, ενώ ενημερώθηκαν και για τους σεισμογράφους που έχουν εγκαταστήσει επιστήμονες για τη μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Στη συνέχεια, η μαθητική ομάδα επισκέφθηκε την παραλία της Αγίας Άννας, όπου πραγματοποιήθηκε άσκηση διαφυγής σε περίπτωση τσουνάμι. Μέσα από αυτή τη βιωματική δραστηριότητα, τα παιδιά κατανόησαν τη σημασία της πρόληψης, της σωστής ενημέρωσης και της έγκαιρης αντίδρασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η γεωλογική έρευνα που ακολούθησε. Οι «Μικροί Σεισμολόγοι» αναζήτησαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατά τον σεισμό του 1956 η νότια πλευρά της Αμοργού ανυψώθηκε εξαιτίας της δραστηριότητας του ρήγματος.

Και τα κατάφεραν. Παρατηρώντας προσεκτικά το φυσικό περιβάλλον, εντόπισαν ενδείξεις ότι η ακτή στην οποία περπατούσαν βρισκόταν κάποτε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

“Ήταν μια μοναδική εμπειρία που τους έδειξε ότι η επιστήμη δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία, αλλά και στη φύση γύρω μας, αρκεί να μάθουμε να την παρατηρούμε! Οι «Μικροί Σεισμολόγοι» επέστρεψαν με μεγάλες εμπειρίες! Γιατί η γνώση γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική όταν βγαίνει έξω από την τάξη και μετατρέπεται σε προσωπική ανακάλυψη” τονίζεται από τη διεύθυνση του σχολείου.