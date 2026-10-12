Έκθεση και δημιουργικά εργαστήρια από την Κ.Α.ΝΕ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Εκθεση με τίτλο «Χιούμορ και Δικτατορία» διοργανώνει στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.), στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «MENTOR – More than a joke: humour in times of dictatorships».

Μέσα από γελοιογραφίες της εποχής, φωτογραφίες από θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες το χιούμορ είχε κεντρικό ρόλο, η έκθεση παρουσιάζει πώς το χιούμορ και η σάτιρα λειτούργησαν ως μέσα αντίστασης και ενδυνάμωσης σε περιόδους δικτατορίας.

Μέσα από το υλικό της, η έκθεση δίνει αφορμές για προβληματισμό γύρω από τη δημοκρατία, την ελευθερία έκφρασης και τον ρόλο του χιούμορ τόσο σε αυταρχικά καθεστώτα όσο και στη σύγχρονη κοινωνία.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και τις τρεις ημέρες, από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ.. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται δίωρα δημιουργικά εργαστήρια για σχολικές ομάδες, καθημερινά στις 9 π.μ.–11 π.μ. και 11.15 π.μ.–1.15 μ.μ., με θέμα το χιούμορ στη δικτατορία και στη δημοκρατία, την ελευθερία έκφρασης και τα όρια της σάτιρας. Η συμμετοχή των σχολείων οργανώνεται κατόπιν συνεννόησης με την Κ.Α.ΝΕ.

Το έργο MENTOR χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης CERV-2024- CITIZENS-REM για την ευρωπαϊκή μνήμη. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, εστιάζει στη μετάβαση από την αυταρχική και ολοκληρωτική διακυβέρνηση στη δημοκρατία και στα διδάγματα για την υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο έργο συμμετέχουν η Κ.Α.ΝΕ., το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Instituto IKIGAI (Ισπανία), η ASPON Consulting (Κύπρος), η World University Service – WUS Austria (Αυστρία), η Escape4Change (Ιταλία) και η Out of the Box (Βέλγιο).

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