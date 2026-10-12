Η Καρδαμύλη σε ρυθμούς τζαζ – Δυναμική πρεμιέρα για τη φθινοπωρινή εκδοχή του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ (φωτο)

Με ζωντανές μουσικές, ξεχωριστές ερμηνείες και ήχους τζαζ από διαφορετικές γωνιές του κόσμου ξεκίνησε στην Καρδαμύλη η δεύτερη πράξη του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ.

Η πρεμιέρα της φθινοπωρινής διοργάνωσης έδωσε το έναυσμα για μια ακόμη μουσική γιορτή στη Δυτική Μάνη, με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συναντιούνται επί σκηνής, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στους χώρους που φιλοξένησαν τις πρώτες εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (11/10) ξεκίνησε το πρωί στο Kritamos, με τους Jazz Farmacy και τη Fride Amundsen από τη Νορβηγία, ενώ το μεσημέρι η μουσική σκυτάλη πέρασε στο Pantazi Beach Bar, όπου εμφανίστηκαν οι Espen & Martha Folk & Bluegrass Band.

Το βράδυ, το μουσικό ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στο The Harbour, στον Άγιο Νικόλαο, με το Jan Inge Melsæter Quartet, την Tricia Boutté και το Oluf Dimitri’s Buffet να δίνουν το δικό τους στίγμα στη διοργάνωση. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε στο Bar 1866, με τους Panhandle Stringswing από τη Νορβηγία και ένα ανοιχτό jam session, όπου ο αυτοσχεδιασμός και η μουσική συνύπαρξη είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ της Καρδαμύλης επιστρέφει και τον Οκτώβριο, πέρα από την καθιερωμένη ανοιξιάτικη διοργάνωσή του, ενισχύοντας την πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής και αναδεικνύοντας τη Δυτική Μάνη σε τόπο συνάντησης μουσικών και φίλων της τζαζ.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Sarpsborg Jazzclub της Νορβηγίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Μάνης και το Bar 1866, με τις συναυλίες να φιλοξενούνται σε εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ και καφέ, φέρνοντας τη ζωντανή μουσική πιο κοντά στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Η μουσική γιορτή συνεχίζεται έως τις 19 Οκτωβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εμφανίσεων και διεθνών συμμετοχών.

Δείτε φωτογραφίες του Νικήτα Κώτσιαρη: