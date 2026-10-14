Λύκειον των Ελληνίδων Καλαματας: Χρυσό δίπλωμα και πρώτη θέση για τη χορωδία «Καλλιστώ»

Σημαντική διάκριση πέτυχε η γυναικεία χορωδία «Καλλιστώ» του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Folklore και το χρυσό δίπλωμα στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών της Interkultur, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Η επιτυχία αυτή εξασφάλισε στη χορωδία τη συμμετοχή της στο Grand Prix του διαγωνισμού, όπου διαγωνίστηκαν οι έξι νικήτριες χορωδίες των επιμέρους κατηγοριών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 38 χορωδίες από 16 χώρες.

Τη διεύθυνση της χορωδίας «Καλλιστώ» είχε η Κατερίνα Παπαδοπούλου, με επιμελητή τον Νικόλα Παλαιολόγο, έφορο την Άννα Μαύρου και συνέφορο τη Σίσσυ Αγγελοπούλου.

Στη χορωδία συμμετείχαν οι Δήμητρα Σχινά, Ιουλιέττα Κιοσσέ, Άννα Μαύρου, Μαρίνα Κομπόκη, Σίσσυ Αγγελοπούλου, Σοφία Παπαβασιλοπούλου, Σοφία Λαμπροπούλου, Μαρία Δημοπούλου, Ελένη Σλαβάκη, Σοφία Λαγωνικάκου, Νίνα Κοντοπούλου, Φωτεινή Φλώρου, Φωτεινή Καμπούρη, Κατερίνα Οικονομάκη, Βούλα Μίχου, Γεωργία Τσαντήλη, Πέγκυ Παπανικολοπούλου, Νίνα Δρογκάρη, Αθανασία Μπίζιου, Αναστασία Καρβούνη, Σταυρούλα Μακροπούλου, Λούλε Μπούσι, Έλενα Φαρμάκη, Έφη Τσετσενέκου και Χριστίνα Peacocke. Στη συμμετοχή συνέβαλε επίσης η Ελευθερία Αθανασοπούλου, μέλος της παιδικής χορωδίας του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας.

Τη μουσική παρουσία της χορωδίας πλαισίωσαν οι Νικόλας Παλαιολόγος στο ούτι, Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα, Δημήτρης Μπάκος στην γκάιντα, Μανούσος Κλαπάκης στα κρουστά, Ιφιάνασσα Σπαντιδέα στη λύρα και Ιουλιέττα Κιοσσέ στην γκάιντα. Στην προετοιμασία συνέβαλε και ο δάσκαλος του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, Άγης Τσακαλάκος.