ΟΠΕΚΕΠΕ: Eξι εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώθηκαν, 108 συλλήψεις και 1.188 κατηγορούμενοι

Έξι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων έχουν εξαρθρωθεί από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται, με δεκάδες συλλήψεις, δεσμεύσεις περιουσιών και νέες υποθέσεις να βρίσκονται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, οι έρευνες έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε 1.188 κατηγορουμένους και 108 συλλήψεις, ενώ σε 24 κατηγορουμένους έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Παράλληλα, για 52 κατηγορουμένους έχουν εκδοθεί δεσμεύσεις περιουσίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία των ελέγχων, καθώς για 231 ΑΦΜ έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, 544 περιπτώσεις έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 405 έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για καταλογισμό. Επιπλέον, 76 ΑΦΜ βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ελέγχου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη 28 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ελληνικές αρχές να συνεργάζονται στενά με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση τις προβλεπόμενες θεσμικές και δικαστικές διαδικασίες, με στόχο την απόδοση δικαιοσύνης και όχι τη δημιουργία εντυπώσεων».

Παράλληλα με τη διερεύνηση των υποθέσεων του παρελθόντος, προχωρούν οι αλλαγές στο σύστημα υποβολής και ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων, με στόχο να περιοριστούν οι δυνατότητες παράνομων καταβολών και να ενισχυθεί η αξιοπιστία των διαδικασιών.

Από τις 4 Αυγούστου 2026 λειτουργεί το νέο σύστημα myAGRO, το οποίο αξιοποιεί επίσημες βάσεις δεδομένων και επιτρέπει τη διενέργεια περισσότερων διασταυρωτικών ελέγχων. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο δεύτερο Σχέδιο Δράσης που εφαρμόζει η Ελλάδα και το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτιμά ότι η αξιοποίηση των επίσημων μητρώων και η ενίσχυση των διασταυρωτικών ελέγχων αποτελούν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που είχαν εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα διαδικασία περιορίζει τη χειροκίνητη καταχώριση στοιχείων και επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών λαθών ή αναντιστοιχιών στις αιτήσεις.

Παράλληλα, έχει θεσπιστεί νέο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων για τους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, με προβλέψεις ακόμη και για προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον σε δύο κατευθύνσεις. Στην ολοκλήρωση των ερευνών για τις παράνομες ενισχύσεις προηγούμενων ετών και στην εφαρμογή ενός αυστηρότερου συστήματος ελέγχων, που θα διασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ