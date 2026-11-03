Τσίπρας από Καλαμάτα: “Ερχόμαστε για να ενώσουμε δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο” (βίντεο)

“Το δίλημμα της επόμενης κάλπης είναι διαφθορά ή εντιμότητα”, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το απόγευμα στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο “Rex”, σε μια αίθουσα που κατακλύστηκε από κόσμο.

Ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε ότι “ερχόμαστε για να ενώσουμε τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο. Δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση, θέλουμε να δώσουμε την προοπτική της νίκης”.

Δήλωσε πως “είμαστε ανάχωμα στην κοινωνική αδικία, τον φασισμό και στη διαφθορά” κι έστειλε το μήνυμα: “Ως εδώ, να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πολιτική αλλαγή με αλλαγή πολιτικής, με ριζοσπαστικές τομές και μεταρρυθμίσεις να παράγουμε περισσότερα, να τα μοιράζουμε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα”.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κάλεσε τους παριστάμενους, τα μέλη της ΕΛΑΣ “να ανοίξουν τις πόρτες μας σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη” και προέτρεψε “όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, να δώσουμε τη μάχη με παραδοσιακό τρόπο, σπίτι – σπίτι, καφενείο – καφενείο, πλατεία – πλατεία, για να πάρουμε πίσω την χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας”.

Στην αρχή της ομιλίας του επέκρινε δριμύτατα την κυβέρνηση της Ν.Δ. για αλαζονεία και διαφθορά, πως νοιάζεται για τους λίγους και οδήγησε σε ασφυξία την κοινωνική πλειοψηφία.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. χρεοκόπησε την χώρα το 2009 και πως “εμείς βγάλαμε την χώρα από την κρίση με δυσκολίες και θυσίες. Κάθε ευρώ το μαζεύαμε για τα δημόσια ταμεία, όχι για τις τσέπες μας και τις μίζες”.

Ο Αλ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι “7 χρόνια τώρα έχει στήσει καινούργιο γλεντοκόπι, τρώνε οι ημέτεροι, οι παρέες, οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα”.

Εξαπέλυσε επίθεση στην Ακροδεξιά και στον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση Κασιδιάρη και κάλεσε τον κόσμο να ξαναθυμηθούμε την ιστορία, επισημαίνοντας ότι οι πατριώτες σε αυτόν τον τόπο ήταν οι εκτελεσμένοι στην Καισαριανή και όχι οι δοσίλογοι.

Για τις χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο και το δημογραφικό πρόβλημα παρατήρησε ότι τίθεται σε διακινδύνευση “η ζωή στην ύπαιθρο, η ανθεκτικότητα και η ύπαρξη της χώρας”.

Ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε ότι “αν δεν γυρίσουμε τον διακόπτη στην πραγματική παραγωγή, η χώρα είναι καταδικασμένη σε μαρασμό. Εχουμε την ευθύνη να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο για να στήσουμε όρθια την χώρα με εφικτά, μετρημένα και κοστολογημένα μέτρα”, επισημαίνοντας πως θα αυξήσουν τους μισθούς σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους και καθηγητές.

Γ.Σ.