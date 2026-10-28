Στο Καργκέζε της Κορσικής ο σύλλογος «Ο Λεωνίδας»

Την ιστορική παρουσία των Μανιατών στο Καργκέζε της Κορσικής τίμησε ο Σύλλογος Λακεδαιμονίων και Λακώνων Μεσσηνίας «Ο Λεωνίδας», με επετειακή αποστολή στην περιοχή, με αφορμή τη συμπλήρωση 350 χρόνων από τη μετανάστευση των Μανιατών από το Οίτυλο, το 1676, και 250 χρόνων από την ίδρυση του οικισμού.

Η επίσκεψη περιλάμβανε συναντήσεις με τη δημοτική αρχή, τελετές μνήμης και συμβολικές προσφορές, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στο Καργκέζε και τους τόπους καταγωγής των πρώτων Μανιατών που εγκαταστάθηκαν εκεί.

Η αποστολή έγινε δεκτή από τον δήμαρχο Καργκέζε, Jean-Claude Donzella, τη σύζυγό του και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ελληνικής κοινότητας. Πρώτος σταθμός ήταν ο κόλπος Καπιτσόλου (Capizzolu), όπου βρίσκεται το πέτρινο μνημείο «Le Sauveur», αφιερωμένο στο μανιάτικο πλοίο «Ο Σωτήρης», με το οποίο έφτασαν στην Κορσική οι πρώτοι Μανιάτες το 1676. Εκεί, η πρόεδρος του συλλόγου Δώρα Φιλιπποπούλου άφησε χώμα από τη Μάνη στη βάρκα-μνημείο, σε μια συμβολική κίνηση που συνέδεσε τη γενέτειρα γη με τον τόπο εγκατάστασης των Μανιατών.

Στην επίσημη τελετή στο Δημαρχείο, ο σύλλογος προσέφερε στον δήμαρχο και στους κατοίκους του Καργκέζε το έργο «Δέντρο της Αδελφοσύνης», ειδικά φιλοτεχνημένο ως αναφορά στην κοινή ιστορική διαδρομή των δύο τόπων. Ο κύκλος στη βάση του συμβολίζει το ταξίδι των Μανιατών και τους διαχρονικούς δεσμούς τους, οι ρίζες παραπέμπουν στη Μάνη, τη Σπάρτη και την Καλαμάτα, ενώ ο κορμός και τα φύλλα της ελιάς συμβολίζουν το Καργκέζε και τους απογόνους των πρώτων εποίκων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης παραδόθηκαν, επίσης, χαιρετισμοί και δώρα από τους δήμους Ανατολικής Μάνης, Σπάρτης και Καλαμάτας, οι δήμαρχοι των οποίων έθεσαν υπό την αιγίδα τους την αποστολή. Εκ μέρους του δημάρχου Ανατολικής Μάνης, Πέτρου Ανδρεάκου, προσφέρθηκαν αναμνηστική πλακέτα με τη θαλάσσια διαδρομή των Μανιατών προς την Κορσική, τιμητική πλακέτα του δήμου, μετάλλιο με τη μορφή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και το λεύκωμα «Μάνη: Το προπύργιο του Ελληνισμού 1460-1821». Παράλληλα, απευθύνθηκε πρόσκληση προς τους κατοίκους του Καργκέζε να επισκεφθούν τη Μάνη στις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου.

Ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, με τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σύνδεση του Καργκέζε με τη σπαρτιατική καταγωγή των κατοίκων του, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως «Σπαρτιάτες της Κορσικής». Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, προσέφερε ένα περίτεχνο χρυσό ανάγλυφο κλαδί ελιάς, συλλεκτικά στυλό και αναμνηστικές κούπες του Δήμου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα φιλίας από τη Μεσσηνία. Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση στον δήμαρχο Καργκέζε να παραστεί στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Καλαμάτας, στις 23 Μαρτίου 2027.

Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής ήταν η προσφορά ανάγλυφου οικοσήμου της οικογένειας Στεφανόπουλων-Κομνηνών από την Μπέσσυ Πολυζωγοπούλου, μέλος του συλλόγου και απόγονο της ιστορικής οικογένειας, για το Δημαρχείο Καργκέζε.

Η αποστολή επισκέφθηκε ακόμη την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου φυλάσσονται εικόνες που μεταφέρθηκαν από τη Μάνη, ενώ αποδόθηκε φόρος τιμής στην ιστορική μαρμάρινη πλάκα του 1965. Οι συμμετέχοντες έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο, με μέλη της αποστολής να φορούν παραδοσιακές μανιάτικες φορεσιές και να κρατούν την ελληνική σημαία και το λάβαρο με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την προβολή ντοκιμαντέρ διάρκειας μίας ώρας για την εγκατάσταση των Μανιατών στην Κορσική και με γεύμα που παρέθεσαν οι οικοδεσπότες στον κόλπο, κοντά στο Μουσείο. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, μέλη της ελληνικής κοινότητας του Καργκέζε και ομογενείς από τις ΗΠΑ, οι οποίοι διατηρούν ενεργούς τους δεσμούς με την Ελλάδα.

Με την επίσκεψη αυτή, ο σύλλογος «Ο Λεωνίδας» επιδίωξε να αναδείξει την ιστορική συνέχεια της μανιάτικης παρουσίας στην Κορσική και να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στους δήμους Καργκέζε, Ανατολικής Μάνης, Σπάρτης και Καλαμάτας.