Καλαμάτα: Ξεκινά αύριο το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφιέρωμα στη Σοφία Ζαραμπούκα, ημερίδα για την εικονογράφηση, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές και κουκλοθεατρικές παραστάσεις, καθώς και εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, με επίκεντρο τη σχέση εικόνας και κειμένου στην παιδική λογοτεχνία.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας Μάγδα Σουλιώτη, η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσεγγίσει περίπου 3.000 παιδιά. Κατά την έναρξη του φεστιβάλ, αύριο στις 6.30 μ.μ., στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη συγγραφέα και εικονογράφο Σοφία Ζαραμπούκα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μουσικό πρόγραμμα από μαθητές του σχολείου. Η Αριάδνη Γεωργιοπούλου θα ερμηνεύσει στη κιθάρα τον «Ελληνικό Χορό αρ. 3 (Σούστα)» του Δ. Φάμπα, ενώ ο Αθ. Κάππος θα παρουσιάσει τα έργα «El Vito» και «Canarios» του G. Sanz. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων και ομιλία της Αγγελικής Γιαννικοπούλου, καθηγήτριας Παιδικής Λογοτεχνίας στο ΕΚΠΑ, για το έργο της Σοφίας Ζαραμπούκα. Η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Ενα ταξίδι στη ζωή μου!», σε κείμενο της Εύης Ντινοπούλου και σκηνοθετική επιμέλεια του Παναγιώτη Αδάμ. Ερμηνεύουν η Εύη Ντινοπούλου και η Ζωή Κεχαγιά, ενώ στο κουκλοθέατρο συμμετέχουν οι Φένια Εξακουστίδου, Αννα Ντεκελέ και Πέγκυ Σουλίου. Η παράσταση, διάρκειας 45’, παρακολουθεί τη ζωή και το έργο της συγγραφέα, από τη σημερινή της πορεία έως τα παιδικά της χρόνια, ζωντανεύοντας ήρωες των βιβλίων της, με έμφαση στην ελληνική μυθολογία και τις διασκευές αρχαίων τραγωδιών και κωμωδιών για παιδιά. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δώσουν το δικό τους αυτοσχέδιο δώρο στην τιμώμενη συγγραφέα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τιμητική βράβευση. Τον συντονισμό έχει η Μάγδα Σουλιώτη. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας «Πέτρος Θέμελης», θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα για την εικονογράφηση με τίτλο «Λέξεις και εικόνες στο χαρτί». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμούς και τις εισηγήσεις «Το παιδικό βιβλίο σαν πολύτιμο αντικείμενο, εργαλείο αισθητικής αγωγής» από τη Σοφία Ζαραμπούκα, «Το εικονογραφημένο βιβλίο για μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά» από την Αγγελική Γιαννικοπούλου και «Πώς ένα παιδί μαθαίνει να βλέπει: η εικονογράφηση ως γέφυρα προς την τέχνη» από τη Ντανιέλα Σταματιάδη. Μετά το διάλειμμα, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της IBBY, θα μιλήσει με θέμα «Όσα λέει η εικόνα…». Θα ακολουθήσουν η εισήγηση της Βασιλικής Νίκα για την εικονογράφηση στα βιβλία πρώτης ανάγνωσης και τη σειρά «Χωρίς Σωσίβιο», η παρουσίαση της Λήδας Τσενέ από την Athens Comics Library με θέμα «Τα comics ως παράθυρο γνώσης και περιέργειας εντός και εκτός σχολικής αίθουσας» και η εισήγηση της Δέσποινας Μουαμελετζή «Οταν από ένα βιβλίο, γεννιέται ένα άλλο». Τον συντονισμό έχει η φιλόλογος και γραμματέας του ΣΦΜ Εφη Πράτη. Η ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό. Από τις 6 έως τις 8 μ.μ., στον αίθριο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, η Βασιλική Νίκα θα πραγματοποιήσει την ανοιχτή συνάντηση «Μιλώντας στους μεγάλους για τα βιβλία των μικρών», για γονείς και εκπαιδευτικούς, με αντικείμενο την επιλογή και την ανάγνωση παιδικών βιβλίων.

Οι πρωινές δράσεις σε σχολεία ξεκινούν τη Δευτέρα στις 9 π.μ. με το βιβλίο «Κυνηγοί καταιγίδων» (εκδόσεις Πατάκη, Χατζηπλής / Δεληβοριά) στο 13ο Νηπιαγωγείο και το «Το όνειρο της Χταπόδας» της Λήδας Βαρβαρούση (εκδόσεις Κλειδάριθμος) στο 10ο Νηπιαγωγείο. Στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις «Οικογένεια Λεμονή» (εκδόσεις Καστανιώτη, Χριστοδούλου / Σταματιάδη) στο 11ο Δημοτικό, «Η ελιά και τα δώρα της αγάπης» (ΠΙΟΠ, Μπαγιώκος / Ραζής), με δραματοποιημένη αφήγηση από τη Μαρία Δασκαλάκη, στο 2ο Δημοτικό, και «Δεν είναι αστείο, Σκοτ!» και «Το Κουτί της Βοήθειας» (εκδόσεις Susaeta, Αλεξάνδρου / Καπατσούλια) στο 3ο Δημοτικό. Την ίδια ώρα, στο Εργατικό Κέντρο, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος και η εικονογράφος Κοκκινάκη θα παρουσιάσουν τον «Πιο ροκ παππού» σε σχολεία από τη Χώρα, το Βλαχόπουλο, τα Φιλιατρά και τη Μεγαλόπολη. Η Κατερίνα Κρις θα παρουσιάσει το βιβλίο «Φαντασία» (εκδόσεις Πατάκη) στο 6ο Δημοτικό, ενώ στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ., θα παρουσιαστούν τα βιβλία της Σοφίας Ζαραμπούκα «Περιπέτειες στο Μουσείο της Ακρόπολης», «Φίλοι φίλοι καριοφίλοι» και «Ομήρου Οδύσσεια». Στις 10.30 π.μ. οι «Κυνηγοί καταιγίδων» θα παρουσιαστούν στο 23ο Νηπιαγωγείο και «Το όνειρο της Χταπόδας» στο 20ό Νηπιαγωγείο. Στις 11.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω γύρω» (εκδόσεις Πατάκη, Ηλιόπουλος, Κώστα / Κοκκινάκη) σε σχολεία από τους Γαργαλιάνους, τη Μεσσήνη, τα Παπαδιάνικα, τη Θουρία και την Πλάτη. Το απόγευμα, από τις 6 έως τις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν δύο ανοιχτά εργαστήρια. Στο 24ο Δημοτικό, η Ναταλία Καπατσούλια θα καθοδηγήσει παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών στο εργαστήριο «Μια ιστορία ζητά εικονογράφο», όπου θα δημιουργήσουν εικόνες με αφετηρία ένα σύντομο κείμενο. Την ίδια ώρα, στο 10ο Δημοτικό, η Κατερίνα Κρις θα παρουσιάσει το εργαστήριο «Πώς θα χοροπηδάνε οι ιδέες μέσα στο κεφάλι σου!», με θέμα την αναζήτηση ιδεών, τη σχέση εικόνας και κειμένου και τα υλικά δημιουργίας ενός εικονογραφημένου βιβλίου, επίσης για παιδιά 6 έως 9 ετών.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 9 π.μ., στο 9ο Νηπιαγωγείο, θα παρουσιαστεί η σειρά «Τάμι & Ρόκο» (εκδόσεις Διόπτρα, Ρουσάκη / Καπατσούλια). Στις 10 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί η δράση «Μα τα Χίλια Κύματα…» της HELMEPA, με συμμετοχή σχολείων από την Τρίπολη, τη Μεγαλόπολη, τη Μεθώνη, την Κορώνη, το Χαροκοπιό, το Χανδρινό και την Πύλο. Την ίδια ώρα, στο 7ο Δημοτικό θα παρουσιαστεί το «Μια άλλη μαϊμού» (εκδόσεις Πατάκη, Σταματιάδη), στο 22ο Δημοτικό «Η αληθινή ιστορία ενός θαλασσόγατου» (εκδόσεις Καλέντης, Ανδρικοπούλου / Βαβούρη), στο 14ο Δημοτικό «Εσύ τι κουβαλάς;» (εκδόσεις Πατάκη, Καφετζή / Hoekstra) και στο Νηπιαγωγείο Παιχνιδούπολη «Ποιος φοβάται τη Μούσικατ;» (Ελληνοεκδοτική, ΜπογδάνηΣουγιούλ / Δεληβοριά). Στις 10.30 π.μ., η σειρά «Τάμι & Ρόκο» θα παρουσιαστεί στο 21ο Νηπιαγωγείο. Στις 11.30 π.μ., η δράση «Μα τα Χίλια Κύματα…» θα επαναληφθεί στο Πνευματικό Κέντρο για παιδιά των Δημοτικών Κυπαρισσίας, Αριος, Ασπροχώματος, Πεταλιδίοθ και Κοπανακίου. Από τις 6 έως τις 8 μ.μ., στο Πολυχώρο Ρεγγίνα του Πνευματικού Κέντρου, η Ντανιέλα Σταματιάδη θα πραγματοποιήσει για εκπαιδευτικούς το εργαστήριο «Μια αρχή, ένα τέλος, μια αρχή ξανά: Διαβάζοντας ένα silent book». Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα στάδια δημιουργίας ενός βιβλίου χωρίς λόγια και θα πειραματιστούν με διαφορετικές ερμηνείες των εικόνων. Απαιτείται προεγγραφή.

Την ίδια ώρα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, ο Αχιλλέας Ραζής θα πραγματοποιήσει για παιδιά το εργαστήριο «Ολα μισά», με αφετηρία τις εικόνες του ομώνυμου βιβλίου και θέμα το μισό και το ανολοκλήρωτο. Παράλληλα, στο Νηπιαγωγείο Σπερχογείας, η Κωνσταντίνα Τασσοπούλου θα παρουσιάσει το εργαστήριο «Για ένα κομμάτι Ψωμί», με αναφορές στη ζωγραφική και την τέχνη του Θεόφιλου. Οι δύο τελευταίες δράσεις είναι ανοιχτές στο κοινό. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 10 π.μ., στο 1ο Δημοτικό, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Η Ραμού και η φάλαινα Μπελού» (εκδόσεις Καστανιώτη, Πριοβόλου / Σταματιάδη), ενώ στο 14ο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθεί δράση με αφορμή το «Όλα μισά» (εκδόσεις Susaeta, Καρόγιαννη / Ραζής). Την ίδια ώρα, στο Δημοτικό Παραλίας Βέργας θα παρουσιαστεί το «Εσύ τι κουβαλάς;» και στο Νηπιαγωγείο «Το Περιβόλι της γιαγιάς» το «Ποιος φοβάται τη Μούσικατ;». Στις 10.30 π.μ., στο Νηπιαγωγείο «Το Puzzle», η Κωνσταντίνα Τασσοπούλου θα πραγματοποιήσει το εργαστήριο «Ένα φτερό πολλά… παιδιά». Τα παιδιά θα χρωματίσουν φτερά και θα τα χρησιμοποιήσουν για να «ντύσουν» τον ήρωα Κύριο Παγώνη. Στις 12.40 μ.μ., στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Για ένα κομμάτι Ψωμί» (εκδόσεις Υδροπλάνο, Τασσοπούλου / Θεοχάρης). Το απόγευμα, από τις 6 έως τις 8 μ.μ., στη Λιλιπούπολη, στην Καλλιθέα, η Δέσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ θα πραγματοποιήσει το ανοιχτό εργαστήριο «Πες το ξόρκι δυνατά… Μούσικατ βρήκα με σένα μεγάλο μπελά!». Με αφορμή το βιβλίο «Ποιος φοβάται τη Μούσικατ;», τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε εικαστικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 9 π.μ., το βιβλίο «Ποιος φοβάται τη Μούσικατ;» θα παρουσιαστεί στο 2ο Νηπιαγωγείο και το «Εσύ τι κουβαλάς;» στο Νηπιαγωγείο Σπερχογείας. Στις 10 π.μ., στη Λιλιπούπολη, θα πραγματοποιηθεί δράση με αφορμή το βιβλίο «Αν… ΑΝάποδα» (εκδόσεις Σιέλ, Τάνια Χρυσού / Studded Betrayal). Στις 10.30 π.μ., το «Εσύ τι κουβαλάς;» θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Σπερχογείας. Από τις 11 π.μ. έως τις 12 μ., στη ΣΑΕΚ Καλαμάτας, το Τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων θα συμμετάσχει στο βιωματικό εργαστήριο «Άνω κάτω μία τάξη… παίζουμε για να αλλάξει!». Με αφετηρία το βιβλίο «Ποιος φοβάται τη Μούσικατ;», η Δέσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ θα παρουσιάσει τρόπους αξιοποίησης ενός παιδικού βιβλίου μέσα από τη μουσική, την κίνηση, το θεατρικό παιχνίδι και τα εικαστικά. Το απόγευμα, από τις 6 έως τις 8 μ.μ., στο 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, η Αγγελική Ρελάκη θα πραγματοποιήσει το εργαστήριο φαντασίας και χειροτεχνίας «Κάποιος μ' αγαπάει!». Τα παιδιά θα αναλάβουν ρόλο ντετέκτιβ, αναζητώντας ποιο πλάσμα αγαπάει τον σκίουρο, με τη βοήθεια των βασικών χρωμάτων.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου οι πρωινές δράσεις αρχίζουν στις 9 π.μ. με την παρουσίαση του βιβλίου «Η αλφαβήτα της φαντασίας» (εκδόσεις Σιέλ, Χατζησαββίδου / Κοκκινάκη) στο 7ο Νηπιαγωγείο και του «Το σύνΝΑΙφο που κατάπινε τα ναι» (εκδόσεις Σιέλ, Δάρτζαλη / Μεταλλινού) στο Νηπιαγωγείο Μπουγά. Στις 10 π.μ., στο Δημοτικό Λαιΐκων θα παρουσιαστεί το «Κάποιος μ' αγαπάει» (εκδόσεις Διόπτρα, Μαυρίδου / Ρελάκη), στο 5ο Νηπιαγωγείο το «Αδύνατο» της Catarina Sobral (εκδόσεις Επόμενος Σταθμός), με εμψυχώτρια τη Γωγώ Πουλοπούλου, στο 6ο Νηπιαγωγείο «Ο Δαίμων του τυπογραφείου τρώει τα γράμματα» (εκδόσεις Σιέλ, Σουλιώτη / Τίκκου) και στο 24ο Δημοτικό «Ο κήπος του Ασκληπιού» (εκδόσεις Καλέντης, Ελένη Τσαλδίρη). Στις 10.30 π.μ., η «Αλφαβήτα της φαντασίας» θα παρουσιαστεί στη Βίλα Λιλιπούπολη, ενώ την ίδια ώρα στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά θα πραγματοποιηθεί δράση με αφορμή το βιβλίο «Μα πού πήγαν όλοι;» (εκδόσεις Μεταίχμιο, Δάρτζαλη / Κουτσογιάννης). Στις 2 μ.μ., στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Καλαμάτας, θα δοθεί η κουκλοθεατρική παράσταση «Πίκο και Λόλα», σε σκηνοθεσία Χρήστου Χριστόπουλου. Η παράσταση, με μεγάλες κούκλες άμεσου χειρισμού, βασίζεται σε πέντε ιστορίες της Λίνας Σωτηροπούλου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Επιδίωξη των διοργανωτών είναι οι συναντήσεις να έχουν συνέχεια και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναζητήσουν το επόμενο βιβλίο τους, ενώ παράλληλα να προσφέρουν σε γονείς και εκπαιδευτικούς ιδέες για την καλλιέργεια της αναγνωστικής σχέσης στο σπίτι και στο σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.