Ο Γιώργος Λουριδάς στην "Ε": “Πάντα είχα όνειρό μου να παρουσιάσω κάτι στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης”

Την πρωτότυπη θεατρική παράσταση «Αυτό δεν είναι το σώμα μου» – Μύθοι γυναικών που έγραψαν Ιστορία θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στο Θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Μεσσήνιου δημιουργού Γιώργου Λουριδά, έχει διάρκεια 60 λεπτών, και συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και η είσοδος είναι δωρεάν.

«Επιλέξαμε συλλογικά τις ιστορίες που μας συγκινούν περισσότερο από τις ποιητικές Μεταμορφώσεις του Οβιδίου», εξηγεί ο σκηνοθέτης Γιώργος Λουριδάς. «Είναι ιδιαίτεροι μύθοι που μιλούν για κακοποιημένες γυναίκες αλλά και για περίεργες ιστορίες με τη συμμετοχή των θεών», συνεχίζει, παρουσιάζοντας τις τέσσερις ηθοποιούς που δίνουν ζωή στους μύθους: τη Maria Barros, την Αντιγόνη Κωνσταντινίδη, την Ursula Vratusa και την Tijana Statkic. «Με ενδιαφέρουν οι επισκέψεις σε παλιούς μύθους και παλιά κείμενα τα οποία όμως είναι πάντοτε επίκαιρα - σήμερα όσο ποτέ άλλοτε - που όλος ο κόσμος ψάχνει μία ταυτότητα» αναφέρει μιλώντας στην "Ε".

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Τι σε ώθησε να επιλέξεις τους μύθους του Οβιδίου ως βάση για αυτή την παράσταση; Ποιες πτυχές αυτών των μύθων σε ενδιαφέρουν περισσότερο;

Με ενδιαφέρει πάντα όταν κάτι δεν έχει δοκιμαστεί πιο πριν. Τους μύθους του Οβιδίου τους επέλεξα γιατί είναι ιδιαίτεροι μύθοι που μιλάνε για κακοποιημένες γυναίκες αλλά και για περίεργες ιστορίες με τη συμμετοχή των Θεών, έτσι όπως δεν τους βλέπουμε συχνά. Οι Λατίνοι, οι Ιταλοί, είχαν μια τάση για το πιο συναισθηματικό κομμάτι των ιστοριών σε αντίθεση με τους Ελληνες που στεκόμασταν πιο πολύ στην πολιτική διάσταση. Με ενδιαφέρουν οι επισκέψεις σε παλιούς μύθους και παλιά κείμενα τα οποία όμως είναι πάντοτε επίκαιρα - σήμερα όσο ποτέ άλλοτε - που όλος ο κόσμος ψάχνει μία ταυτότητα.

Τι σημαίνει για σένα, ως Μεσσήνιο, που η παράσταση θα παρουσιαστεί σε έναν τόσο ιστορικό χώρο όπως το Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης;

Πάντα είχα όνειρό μου να παρουσιάσω κάτι σε αυτό το θέατρο, από τότε που το επισκέφθηκα πρώτη φορά και το ανακάλυψα. Μην ξεχνάμε ότι τις ανασκαφές του χώρου ξεκίνησε το 1986 ο Πέτρος Θέμελης. Μία χρονιά αργότερα γεννήθηκα κι εγώ και με ανακάλυψαν οι γονείς μου! Η Αρχαία Μεσσήνη ήταν ο χώρος όπου έζησε και βασίλεψε η μυθική βασίλισσα Μεσσήνη, ιδρύτρια της πόλης. Νομίζω ότι και για τους ηθοποιούς μου αυτή η εμπειρία εκεί θα είναι κάτι το ανυπέρβλητο.

Πώς δουλεύεις με τις ηθοποιούς ώστε να "εξαφανίζεται" το σώμα και να μένει ο ρόλος ή η φωνή, πώς επίγεται αυτό στη σκηνή;

Μην τα αποκαλύψουμε και όλα! Υπάρχουν κάποια μυστικά.. (γέλια) Η ηθοποιός μου από τη Σλοβενία, Ursula Vratusa, μου είπε μια φορά σε γύρισμά μας πως είχε την αίσθηση μιας τηλεπαθητικής επικοινωνίας μας. Να πω εδώ ότι η Ursula είναι η μόνη από τις τέσσερις κοπέλες που έχει ξαναπαίξει κάποιον χαρακτήρα από όσους θα παρουσιάσουμε. Είχε ενσαρκώσει τη Μέδουσα σε μια παλιότερη παράστασή της. Αφησα όλες τις ηθοποιούς να διαλέξουν από έναν, έστω, χαρακτήρα που τους άρεσε. Προσπαθώ να βάζω και τις ηθοποιούς στην ευθύνη και τη διαδικασία της συνσκηνοθεσίας. Συνολικά κάθε ηθοποιός θα ενσαρκώσει από έναν ρόλο σε 7 ιστορίες. Σύνολο 7 ρόλους. Εδώ οι γυναίκες θα παίξουν και τους ανδρικούς ρόλους. Οι ηρωίδες που διαλέξαμε δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ πιο πριν όλες μαζί σε μια παράσταση.

Η εναλλαγή ρόλων με τέσσερις ηθοποιούς από διαφορετικές χώρες — τι επιδιώκεις με αυτή τη διεθνή διάσταση;

Με ενθουσιάζει πάντα - και στις ταινίες μου, θα το δείτε αυτό - η συνεργασία με ηθοποιούς από διαφορετικές εθνικότητες. Συνεργάζομαι πάντα με πολλές εθνικότητες. Μου αρέσει η διαφορά στην επικοινωνία και η προσπάθεια για ουσιαστική επικοινωνία. Εδώ, έχω την ευτυχία να έχω τέσσερις πολύ καλές ηθοποιούς για αυτή την παράσταση. Η καθεμιά της κάνει ένα μικρό διάλειμμα από το επαγγελματικό της πρόγραμμα για να έρθει στην Καλαμάτα και να μας παρουσιάσει αυτές τις ιστορίες στην Αρχαία Μεσσήνη.

Η παράσταση λέγεται ότι γεννιέται στη στιγμή, χωρίς αρχή και τέλος. Πώς καταφέρνεις να κρατήσεις αυτήν την αίσθηση ζωντάνιας και αυθορμητισμού;

Θα υπάρχουν γρήγορες εναλλαγές. Συναισθημάτων, δυναμικής και ρόλων. Στη δική μου προσέγγιση, δεν υπάρχει το σαφές όριο: ρόλος, πρωταγωνιστής, ηθοποιός. Είναι όλα λίγο πιο αιθέρια, πιο αέρινα. Θα το δείτε.

Ποια είναι η σχέση σου με το μυθολογικό, το συμβολικό σώμα των γυναικών που παρουσιάζεις, πώς επιλέγεις ποιες ιστορίες να φωτίσεις;

Επιλέξαμε όλοι μαζί τις ιστορίες που μας συγκινούν περισσότερο από τις ποιητικές «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου. Ιστορίες που θέλαμε να πούμε. Ο πόνος και η δύναμη της γυναίκας. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικές για τη γυναίκα του σήμερα και την αντιμετώπισή της από την κοινωνία. Επίσης, η προσέγγιση είναι μοντέρνα γιατί αφορά και την ιδιαίτερη σχέση του κάθε ηθοποιού με τη χώρα του.

Πόσο σημαντική είναι για σένα η στήριξη του κοινού στο έργο σου;

Το κοινό της νότιας Πελοποννήσου και της Καλαμάτας το αγαπάω. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να το έχω δίπλα μου στα βήματά μου. Πάντα μου αρέσει να επιστρέφω και να παρουσιάζω πράγματα στη γενέτειρα.

Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε με τη στήριξή σας το βήμα ώστε να εκφραστώ. Για έναν Ελληνα το να παρουσιάζει κάτι στη χώρα του εμπεριέχει πάντα ένα μεγαλύτερο αίσθημα βάρους και ευθύνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για να κλείσετε θέση (δωρεάν) μπορείτε μέσω του συνδέσμου είτε να καλέσετε / στείλετε μήνυμα, στο 6942838569.

Θα συντονιστούν αυτοκίνητα και πούλμαν για την άφιξη και αναχώρηση από τον χώρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ

Τέσσερις ηθοποιοί από διαφορετικές χώρες ενσαρκώνουν: τη Σκύλλα, τη Μέδουσα, την Ηώ, την Αράχνη, την Ηχώ, την Ιό, τη Δάφνη, και πολλές άλλες ηρωίδες, σε 7 Ιστορίες πάθους που μετατράπηκαν σε εκδίκηση από τους Θεούς.

Οι ιστορίες είναι βασισμένες στα κείμενα του Οβιδίου από τις "Μεταμορφώσεις".

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Ο Γιώργος Λουριδάς, γεννημένος το 1987 στην Καλαμάτα, είναι σκηνοθέτης του σινεμά και του θεάτρου. Απόφοιτος του τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Ιουλίου Βερν στην Αμιένη της Γαλλίας. Είναι μέλος της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων και Ιδρυτής του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αγρινίου: Οι Μονόλογοι της Λήδας». Είναι επίσης πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει πάνω από 20 ταινίες και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από πολλές γωνιές της Ευρώπης. Το τελευταίο του κινηματογραφικό εγχείρημα «Τα Λευκά Ημερολόγια» πραγματοποιήθηκε σε 9 διαφορετικές χώρες όπου γύρισε 10 ταινίες σε διάστημα 4 μηνών.

URSULA VRATUSA

Η Ούρσουλα γεννήθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Είναι πολύγλωσση και έχει υπόβαθρο στην κλασική υποκριτική και μουσική, με εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (AGRFT), το Θεατρικό Ινστιτούτο Μπόρις Στσούκιν στη Ρωσία και το Satirikon Dramska Šola στην πατρίδα της. Εκτός απ’ το να παίζει στο θέατρο ή την τηλεόραση γράφει επίσης σενάρια για παιδικά θεατρικά έργα.

MARIA BARROS

Η Μαρία είναι ηθοποιός από την Πορτογαλία, με έδρα τη Σκωτία. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην ταινία «Your Eyes» του Γιώργου Λουρίδα και στην ταινία μικρού μήκους «Bonica». Επίσης, πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο «The Three Marias», που παίχτηκε αυτό το καλοκαίρι και πήρε εξαιρετικές κριτικές στο Fringe Festival του Εδιμβούργου. Εχει πτυχίο Υποκριτικής και μεταπτυχιακό στις Θεατρικές και Παραστατικές Τέχνες από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Λατρεύει να γράφει ποίηση και να χορεύει.

TIJANA STATKIC

Η Tιάνα είναι μια επίδοξη ποιήτρια από τη Σερβία, της οποίας το έργο εξερευνά τα θέματα της αγάπης και της αναζήτησης του εσωτερικού εαυτού. Η ποίησή της έχει παρουσιαστεί στη ταινία "The Shells told me", όπου και πρωταγωνίστησε, στην πρώτη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λουριδά.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η Αντιγόνη είναι νεαρή ηθοποιός από το Αγρίνιο. Εκτός από την υποκριτική, η Αντιγόνη ξεκίνησε με σπουδές ωκεανογραφίας στην Μυτιλήνη. Ηταν οικοδέσποινα του 5ου κινηματογραφικού φεστιβάλ «Οι μονόλογοι της Λήδας» στο Αγρίνιο. Εχει καταπιαστεί με έργα των Σαίξπηρ, Τσέχωφ και του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.