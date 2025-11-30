Το «brand Κάλλας» αναβαθμίζει το πολιτιστικό προφίλ της Καλαμάτας - Μια πόλη, δύο φόροι τιμής

Οι «καρποί» της επένδυσης της Καλαμάτας στο όνομα και την πολιτιστική κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας φαίνεται πως αποδίδουν περισσότερο από κάθε προσδοκία.

Η πόλη βλέπει το στοίχημά της να επιβεβαιώνεται τόσο μέσα από την αδιάκοπη και αξιέπαινη δράση του Συλλόγου Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου “Μαρία Κάλλας” όσο και από τη δυναμική απήχηση της νέας τοιχογραφίας του Κλεομένη Κωστόπουλου, η οποία πυροδότησε το ενδιαφέρον ακόμα και μεγάλων αθηναϊκών ΜΜΕ.

Μαζί, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες επανέφεραν στο προσκήνιο την ουσιαστική -και αποδεδειγμένη- σχέση της Μεσσηνίας με την παγκοσμίου φήμης ντίβα, υπενθυμίζοντας πως το «brand Κάλλας» δεν είναι απλώς μια ιστορική μνήμη, αλλά ένας ζωντανός μοχλός πολιτιστικής αναγνώρισης και προβολής για την πόλη.

Με αφορμή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της μόνιμης έκθεσης στο Πνευματικό Κέντρο αλλά και του απόηχου της δημιουργίας του KLE, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποφοίτων Γιώργος Ηλιόπουλος μίλησε στην «Ε» για μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις, δημιουργία και σημαντικές προοπτικές.

-Οι 4.200 επισκέψεις σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας του χώρου ήταν έκπληξη για εσάς ή ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα;

Για να ακριβολογούμε 4.289 επισκέψεις σε ένα χρόνο, σε μια μικρή αίθουσα που λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα- πλην κάποιων οργανωμένων επισκέψεων. Είμαστε κάτι περισσότερο από ενθουσιασμένοι. Από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε πως υπάρχει πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται για την ζωή της ντίβας. Άλλοι από περιέργεια, άλλοι από ενδιαφέρον άλλοι από λατρεία. Τόσο συμπολίτες μας όσο και επισκέπτες της Καλαμάτας. Εμείς πιστεύαμε από την πρώτη στιγμή και πλέον το πιστεύουμε ακόμη πιο πολύ, ότι με σεβασμό, γνώση και επιμονή η έκθεση αυτή θα αποτελέσει σε ευρύτερο επίπεδο πόλο έλξης, που φυσικά μεταφράζεται πολλαπλά και μόνο με θετικό πρόσημο.

-Υπήρξε κάτι που σας εξέπληξε κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης χρονιάς — θετικά ή αρνητικά;

Εάν θα ξεχωρίζαμε κάτι, είναι πως η Μαρία Κάλλας είναι ένα από τα λίγα ονόματα που γνωρίζει η κάθε ηλικία. Από παιδιά δημοτικού έως και οι μεγαλύτεροι. Ακόμη κι αν δεν έχουν δει ή ακούσει ποτέ όπερα η πληροφορία ότι η Μαρία Κάλλας είναι σοπράνο υπάρχει. Αυτό είναι κάθε φορά κάτι που μας χαροποιεί. Να μας εξέπληξε κάτι αρνητικά δεν νομίζουμε ότι υπάρχει, αν υπήρχε θα το θυμόμασταν μάλλον. Γενικά κρατάμε μόνο τα θετικά, ακούμε πάντοτε την όποια κριτική ή πρόταση και προχωράμε μπροστά.

-Η συλλογή του Συλλόγου ξεπερνά πλέον τα 1.500.000 τεκμήρια. Ποια είναι τα αντικείμενα που δείχνουν να κεντρίζουν περισσότερο τα βλέμματα;

Ο κόσμος δείχνει να συνδέεται περισσότερο με τα προσωπικά αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας. Τα γάντια της, με τις 5 φωτογραφίες που είχε η ίδια επιλέξει και είχε στο δωμάτιο του σπιτιού της στο Παρίσι – οι οποίες αγοράστηκαν από τον Βρετανό συλλέκτη Dr. Richard Copeman σε δημοπρασία στη βίλα του Μενεγκίνι και δωρήθηκαν σε εμάς. Με τις 7 επιστολές του προσωπικού της αρχείου και με το αυτόγραφο της. Οτιδήποτε είχε αγγίξει η Μαρία Κάλλας, αυτομάτως μετατρέπεται σε κάτι “ιερό” για τον κόσμο.

-O εμπλουτισμός της έκθεσης δείχνει πως η ήδη πλούσια συλλογή μεγαλώνει. Θα δούμε και νέες προσθήκες το 2026;

Η πρώτη “μαγιά” ήταν και το ξεκίνημα. Το 2013 αποκτήσαμε 7 επιστολές του προσωπικού αρχείου της Μαρίας Κάλλας. Έπειτα το 2022 πραγματοποιήθηκε η δωρεά του αρχείου Andrew Visnevski & Colin Deane με προγράμματα, φωτογραφίες, αυτόγραφα και εφημερίδες. Φέτος πραγματοποιήθηκε μια ακόμη μεγάλη δωρεά προς τον Σύλλογό μας. Η δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη με περισσότερα από 1.500.000 τεκμήρια. Ήδη βρισκόμαστε σε συνομιλίες για την αποδοχή κάποιων ακόμη ξεχωριστών συλλογών. Σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση και η ευθύνη μας είναι μεγάλη απέναντι στον εκάστοτε δωρητή, στο όνομα της Μαρίας Κάλλας αλλά και στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Σύλλογός μας είναι ΜΗ κερδοσκοπικός και πως η έκθεση είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχόμενης -και πιστέψτε μας- δύσκολης εθελοντικής διαδρομής που πλέον μας “πηγαίνει” εκείνη από μόνη της. Εμείς απλώς θα προχωράμε όσο αντέχουμε και μπορούμε.

- Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι φετινές δράσεις;

Οι δράσεις επιλέγονται πάντοτε με στόχο να προσφέρουμε κάτι πρωτότυπο και ελκυστικό, συνεχίζοντας την ετήσια παράδοσή μας, της 2ας Δεκεμβρίου, η οποία από το 2023 φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο. Θέλουμε κάθε φορά να προσκαλούμε το κοινό πιο κοντά στον Σύλλογο, στην όπερα και γενικότερα στην τέχνη. Με τη στήριξη αξιόλογων συνεργατών, φέτος παρουσιάζουμε μία ταινία, ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ και μια μίνι βραδιά όπερας. Όλα αυτά πλαισιώνονται από μια περιεκτική έκθεση στην οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά δύο νέα εκθέματα της συλλογής μας.

-Ως προς τη νέα δημιουργία του KLE είχατε τοποθετηθεί ως Σύλλογος αναλυτικά. Πιστεύετε ότι η τοιχογραφία συμβάλλει στη σχέση της πόλης με την Κάλλας και στην περαιτέρω γνωστοποίηση αυτής;

Αρχικά επιτρέψτε μας να επαναλάβουμε κάτι που είχαμε αναφέρει και στην ανακοίνωσή μας. Για εμάς ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα είναι πως ο Δήμος Καλαμάτας σεβάστηκε την δουλειά του Συλλόγου μας και πριν καν προχωρήσουν στο κατέβασμα του banner που ήταν στον τοίχο ρώτησαν την δική μας γνώμη. Οποιαδήποτε δράση γίνεται με σωστό τρόπο, συντονισμένα, με ορθή προσέγγιση και αισθητική, αναδεικνύοντας την σύνδεση της Μεσσηνίας με την Μαρία Κάλλας που είναι υπαρκτή και αποδεδειγμένη, είναι καλοδεχούμενη.

-Πώς βλέπετε το γεγονός ότι το έργο έγινε θέμα σε μεγάλα αθηναϊκά ΜΜΕ; Βοηθάει αυτό στον πολιτιστικό προφίλ της πόλης και της έκθεσης;

Δεν είναι τυχαίο γεγονός πως η Μαρία Κάλλας 103 χρόνια μετά την γέννησή της αποτελεί ακόμη και σήμερα έναν αξεπέραστο θρύλο που εμπνέει και ξυπνά “πάθη”, ενίοτε και μέσα από τοιχογραφίες. Ο αντίκτυπος μέσα από την τοιχογραφία αλλά και την έκθεσή μας, δεν μπορεί παρά να είναι μόνο θετικός με πολλαπλά οφέλη και σε πολλά επίπεδα. Η Μαρία Κάλλας ως όνομα είναι ένα τεράστιος μαγνήτης που δεν χρειάζεται εισαγωγή. Μια τέτοια δημοσιότητα φυσικά και ενισχύει το πολιτιστικό προφίλ της Καλαμάτας, καθώς αναδεικνύει την σύνδεση της Μεσσηνίας με την μεγάλη σοπράνο και κατ' επέκταση την συνδέει με την έκθεση του Συλλόγου μας, λίγα μέτρα μακριά από την τοιχογραφία.

-Υπάρχουν σχέδια για επιπλέον επεκτάσεις, νέες εκθέσεις ή ψηφιακές δράσεις στο άμεσο μέλλον;

Αρχικά, ως Σύλλογος στο τέλος Δεκεμβρίου έχουμε τις εκλογές μας. Συνεπώς όλα θα σχεδιαστούν και θα ανακοινωθούν το επόμενο έτος από το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει. Οι σκέψεις και οι ιδέες είναι πολλές. Η έκθεση, η συντήρηση, η περαιτέρω ανάδειξη και ο εμπλουτισμός της, αποτελούν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κομμάτι του Συλλόγου μας. Παράλληλα φροντίζουμε και για άλλα δημιουργικά projects όπως το Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου, η συντήρηση του βεστιαρίου, η συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο κ.α. Επειδή ο όγκος των τεκμηρίων είναι μεγάλος, η έκθεσή μας είναι κυκλική. Δηλαδή περίπου ανά 4 μήνες τα εκθέματα αλλάζουν. Σχετικά με επέκταση του χώρου, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ενδεχόμενο και πρόταση. Στην παρούσα φάση, δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε μόνοι μας μια πιθανή επέκταση ή μετακόμιση αν σκεφτείτε πως και ο νυν εκθεσιακός χώρος χρειάστηκε περίπου 12.000 ευρώ και μεγάλη βοήθεια από ιδρύματα και φορείς, πέραν των δικών μας δυνάμεων, για να ολοκληρωθεί. Για εμάς ο μικρός χώρος των 40 τ.μ. είναι παράλληλα πολύ μεγάλος σε ψυχή!