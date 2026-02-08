Καλαματιανό Καρναβάλι: 13 χρόνια χαράς, χρωμάτων και αστείρευτου κεφιού - O Παναγιώτης Δραγκιώτης στην "Ε"

Για έναν θεσμό που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, εξελίσσεται και αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Επιτροπής Παναγιώτης Δραγκιώτης.

Για τρίτη συνεχή χρονιά στο τιμόνι της διοργάνωσης, με αίσθημα ευθύνης αλλά και βαθιά αγάπη για το Καρναβάλι, ο ίδιος αναφέρθηκε μιλώντας στην “Ε” στη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας, στη δύναμη του εθελοντισμού, στη συμμετοχή των καρναβαλιστών και στο όραμα να καταστεί η Καλαμάτα αποκριάτικος προορισμός για όλη την Ελλάδα.

Ένα Καρναβάλι που δεν είναι απλώς εκδηλώσεις και παρελάσεις, αλλά στιγμές, συναισθήματα και κοινές εμπειρίες, με πρωταγωνιστή το αστείρευτο κέφι.

-Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά ο ρόλος του προέδρου της Καρναβαλικής Επιτροπής για τρίτη συνεχή χρονιά;

Σίγουρα το να με εμπιστεύεται ο δήμαρχος Καλαμάτας και ο πρόεδρος της Φάρις ως πρόεδρο της Καρναβαλικής Επιτροπής για τρίτη χρονιά, από την μια με γεμίζει με μεγάλη χαρά και ηθική ικανοποίηση και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό, με κάνει να νιώθω όμως και αίσθημα ευθύνης ώστε να μπορέσω να σταθώ επάξια απέναντι στις υποχρεώσεις που αυτή η θέση συνεπάγεται, κάτι το οποίο δεν θα κατάφερνα χωρίς την στήριξη της υπόλοιπης Καρναβαλικής Επιτροπής, τους οποίους επίσης οφείλω να ευχαριστήσω για την βοήθεια και την άψογη συνεργασία.

-Παρατηρούμε πως χρόνο με το χρόνο η προετοιμασία για το Καλαματιανό Καρναβάλι ξεκινά νωρίτερα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για το θεσμό;

Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο πιο νωρίς ξεκινούν οι συζητήσεις και η γενικότερη προετοιμασία, τόσο πιο οργανωμένο θα είναι το Καρναβάλι στο σύνολο του και κάθε εκδήλωση ξεχωριστά, ώστε να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και επειδή το Καλαματιανό Καρναβάλι όσο πάει και μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνουν και οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις ώστε να βγει ένα καλό αποτέλεσμα οπότε θα πρέπει η προετοιμασία να ξεκινά όσο το δυνατόν νωρίτερα.

-Πόσα άτομα συμμετέχουν στη διοργάνωση και πώς λειτουργεί η ομάδα;

Η Καρναβαλική Επιτροπή αποτελείται από συγκεκριμένες ομάδες εργασίας, κάθε μια από τις οποίες έχει και τον υπεύθυνο της. Η κάθε ομάδα εργάζεται πάνω στο αντικείμενο της και ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντιόμαστε είτε όλη η επιτροπή, για παράδειγμα για την οργάνωση των μεγάλων εκδηλώσεων ή παρελάσεων, ή οι υπεύθυνοι των ομάδων με τον πρόεδρο για να ενημερώσουν για την πορεία των εργασιών στην ομάδα τους, ή ο υπεύθυνος κάθε ομάδας ξεχωριστά με τον πρόεδρο. Και φυσικά υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τα πληρώματα, για να ακούμε τις δικές τους επιθυμίες ή προτάσεις μέσω συναντήσεων ή γενικότερης επικοινωνίας. Σε όλες αυτές τις συναντήσεις είναι παρών και ο πρόεδρος της Φάρις και στις μεγάλες και ο δήμαρχος. Ακόμα όμως και να μην μπορούν λόγω άλλων υποχρεώσεων, ενημερώνονται από εμάς.

-Πόσο σημαντική είναι η εθελοντική προσφορά για την επιτυχία του θεσμού;

Η εθελοντική προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένας θεσμός όπως το Καλαματιανό Καρναβάλι, όντας ήδη μεγάλος και με πορεία ανάπτυξης και ανόδου, έχει ανάγκη όσο γίνεται περισσότερα μυαλά να σκέφτονται και χέρια να δουλεύουν. Άλλωστε και εμείς εθελοντές είμαστε. Γι’ αυτό και πάντα κάνουμε κάλεσμα στους συμπολίτες μας να δηλώσουν εθελοντές και πάντα τους ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια τους.

-Η συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας δείχνει πως ο θεσμός επενδύει στην εξωστρέφεια. Θα δούμε και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες;

Η συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας ήταν εξαιρετική και ευχαριστούμε θερμά για την διάθεση του λεωφορείου, το οποίο έχει τραβήξει τα βλέμματα και έχει αποσπάσει πολλά σχόλια ενθουσιασμού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι αυτό. Στόχος μας ήταν ακριβώς η εξωστρέφεια, να πάει το καρναβάλι της πόλης σε κάθε γειτονιά και περιοχή. Γιατί μπορεί οι μεγάλες εκδηλώσεις να γίνονται στο κέντρο, αλλά το καρναβάλι δεν είναι μόνο για το κέντρο. Γι’ αυτό και στο πρόγραμμα έχουμε εντάξει εκδηλώσεις και δράσεις σε πολλές γειτονίες και περιοχές και πέριξ της Καλαμάτας.

-Υπάρχει σκέψη ή σχεδιασμός για την επιστροφή του Παιδικού Καρναβαλιού στην Καλαμάτα;

Πάντα υπάρχει αυτή η σκέψη στο μυαλό μας και γι αυτό κάθε χρόνο προσεγγίζουμε σχολεία όλων των βαθμίδων για να δημιουργήσουν το δικό τους γκρουπ. Ανάλογα με την προσέλευση αποφασίζουμε αν θα έχουμε μια ή δύο παρελάσεις, παιδιών και ενηλίκων. Στόχος μας και επιθυμία μας είναι, είτε σε δύο παρελάσεις (Παιδικό Καρναβάλι – Καρναβάλι ενηλίκων), είτε σε μια μεγάλη παρέλαση, να μπουν όσο περισσότερα παιδιά και σχολεία γίνεται, ώστε αυτοί οι μικροί καρναβαλιστές να μεταμορφωθούν, μεγαλώνοντας στους αυριανούς αρχηγούς πληρωμάτων.

-Πως διαμορφώνεται φέτος ο αριθμός των γκρουπ;

Έχουμε ήδη ξεπεράσει τον περσινό αριθμό και περιμένουμε και άλλες δηλώσεις συμμετοχής από γκρουπ που έχουν επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους και είναι στην διαδικασία επιλογής θέματος και στολής. Αυτό δε που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι έχουμε αιτήσεις και από άλλες πόλεις, όπως Αθήνα, Τρίπολη και Πάτρα ακόμα, καθώς και ότι πολλοί άνθρωποι εκτός Καλαμάτας μας τηλεφωνούν για να κατέβουν στην πόλη μας και να μπουν σε κάποιο από τα γκρουπ μας.

-Φέτος η διοργάνωση θα στηριχθεί σε κάποια θεματικά - μότο;

Φέτος η διοργάνωση θα στηριχθεί στο moto «dress up, show up celebrate», δηλαδή ντύσου με την στολή σου, πάρε μέρος στις εκδηλώσεις και γιόρτασε την αποκριά που στο Καλαματιανό Καρναβάλι είναι εμπειρία. Επίσης έχει γίνει προσπάθεια να προβληθεί περισσότερο η Πριγκίπισσα Ιζαμπώ, ως πρόσωπο του Καρναβαλιού, γι αυτό και θα την δείτε να εμφανίζεται περισσότερο και η παρουσίαση της θα είναι πιο φαντασμαγορική.

-Σχετικά με το Καρναβαλικό Εργαστήρι υπάρχει κάποιο νεότερο για την τοποθεσία και πιθανές νέες κατασκευές;

Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον Δήμο Καλαμάτας και την Φάρις για την αξιοποίηση του χώρου τα επόμενα χρόνια, ως μόνιμη βάση του Καλαματιανού Καρναβαλιού και τους ευχαριστούμε που είναι θετικοί σε αυτή την πρόταση. Επίσης έχουμε μπει στην διαδικασία από του χρόνου να έχουμε περισσότερα άρματα που θα αυξάνονται χρόνο με το χρόνο με νέες προσθήκες.

-Ως προς τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με αφορμή το βίντεο του Καρναβαλιού ποια είναι η δική σας θέση;

Σχετικά με το ντόρο γύρω από το βίντεο του Καλαματιανού Καρναβαλιού δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Άλλωστε έχει ανέβει σχετική ανάρτηση στη σελίδα μας, η οποία τα λέει όλα. Απλά θα τονίσω πως ουδέποτε ένας θεσμός που ενώνει τους ανθρώπους κάτω από την ομπρέλα της διασκέδασης και των κοινών εμπειριών θα προωθούσε το οποιοδήποτε αρνητικό μήνυμα, για κανέναν άνθρωπο.

-Ποιο είναι το όραμά σας για το Καλαματιανό Καρναβάλι τα επόμενα χρόνια;

Το δικό μου όραμα και φαντάζομαι και όλων των ανθρώπων που αγαπούν το Καλαματιανό Καρναβάλι είναι να το βλέπουμε να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο, να συμμετέχει όλο και περισσότερος κόσμος, να φτάσουμε σε ένα σημείο τόσο οι ίδιοι οι Καλαματιανοί, όσο και από άλλες πόλεις να ανυπομονούν να έρθει η περίοδος του Καρναβαλιού για να διασκεδάσουν και να γίνει η πόλη μας προορισμός και για την περίοδο των Αποκριών.

-Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους Καλαματιανούς και στους επισκέπτες;

Οι Καλαματιανοί να αγαπήσουν και να αγκαλιάσουν το Καρναβάλι, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και στα καρναβαλικά πληρώματα, να στολίζουν τις επιχειρήσεις τους, να στηρίζουν με κάθε τρόπο τον θεσμό και τα πληρώματα. Οι επισκέπτες να έρθουν στην πόλη μας με την σιγουριά ότι θα περάσουν πολύ ωραία με τις οικογένειες και τους φίλους τους, θα διασκεδάσουν και θα θελήσουν να ξαναέρθουν.

-Αν έπρεπε να περιγράψετε το Καλαματιανό Καρναβάλι με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν;

Το Καλαματιανό Καρναβάλι δεν περιγράφεται με τρεις λέξεις, γιατί είναι στιγμές, είναι συναισθήματα, είναι η σκληρή δουλειά πριν και η ευτυχία και συγκίνηση, όταν βλέπεις ότι όλα έγιναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο κόσμος μέσα και έξω από τις παρελάσεις πέρασε όμορφα. Αν ωστόσο έπρεπε θα έλεγα ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΠΑΡΕΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.

-Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον κόσμο και όλους όσοι συμβάλλουν στη διοργάνωση του Καλαματιανού Καρναβαλιού;

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμο Καλαμάτας και τον δήμαρχο της πόλης, τον πρόεδρο της Φάρις, την Καρναβαλική Επιτροπή, τους χορηγούς και μεγάλους χορηγούς του Καλαματιανού Καρναβαλιού, τους εθελοντές και κυρίως τους Καρναβαλιστές, που είναι και η ψυχή του Καρναβαλιού, για την στήριξη και την αγάπη τους στο θεσμό και την προσπάθεια που καταβάλει ο καθένας από την θέση του προς όφελος του Καλαματιανού Καρναβαλιού και να καλέσω όλο τον κόσμο εντός και εκτός Καλαμάτας να αγκαλιάσει το καρναβάλι μας. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε στην όμορφη Καλαμάτα και το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι!