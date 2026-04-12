Ο Κώστας Μακεδόνας στην "Ε": «Η “Τραμπάλα” ως δισκογραφική δουλειά αποτελεί μια ακόμη σπουδαία συνεργασία»

Είναι πάντα χαμογελαστός, ευγενικός και έχει υπέροχη φωνή. «Εχω πολλές αναμνήσεις και έχουν καταγραφεί μέσα μου υπέροχες στιγμές από όλη τη μουσική μου καριέρα.

Με έχουν τιμήσει με τη συνεργασία τους κορυφαίοι δημιουργοί και ερμηνευτές και πραγματικά νιώθω ευγνώμων. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω πως έζησα και ζω μια γεμάτη ζωή», λέει μιλώντας στην «Ε» με αφορμή το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Τραμπάλα» ο Κώστας Μακεδόνας.

Το άλμπουμ αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, έναν σημαντικό δισκογραφικό πλούτο, καθώς δεν είναι πολλοί οι τραγουδιστές στους οποίους ο μεγάλος στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει εμπιστευτεί νέο υλικό τα τελευταία χρόνια. «Για μένα, η “Τραμπάλα” ως δισκογραφική δουλειά σημαίνει μια ακόμη σπουδαία συνεργασία με τον κορυφαίο μας στιχουργό και έναν υπερταλαντούχο συνθέτη της νεότερης γενιάς, τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο. Είναι ένα σπάνιο δώρο και εύχομαι να το απολαύσει ο κόσμος όσο το απόλαυσα κι εγώ», λέει ο δημοφιλής ερμηνευτής. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε βινύλιο από το Ogdoo Music Group.

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Το concept της «Τραμπάλας» κινείται γύρω από την ισορροπία ζωής, τη μνήμη και την εσωτερική αναζήτηση. Τι συμβολίζει για εσάς προσωπικά η «Τραμπάλα» τόσο ως τίτλος όσο και ως έννοια ζωής;

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τους τόσο φιλοσοφημένους στίχους του έχει αποδώσει πολύ εύστοχα την έννοια και σημασία της «τραμπάλας». Αλλοτε ψηλά, άλλοτε χαμηλά, σημασία έχει να συνεχίζουμε τη ζωή μας με προσπάθεια και αξιοπρέπεια. Για μένα η «Τραμπάλα» ως δισκογραφική δουλειά σημαίνει μία ακόμα σπουδαία συνεργασία με τον κορυφαίο μας στιχουργό και έναν υπερταλαντούχο συνθέτη της νεότερης γενιάς, τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο. Ένα σπάνιο δώρο που εύχομαι να το απολαύσει ο κόσμος όσο το απόλαυσα κι εγώ.

Οταν ερμηνεύετε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τι αλλάζει για εσάς σε σχέση με άλλες ερμηνείες;

Κάθε φορά που ερμηνεύω ένα τραγούδι το προσεγγίζω ως μία μοναδική δημιουργία και του αποδίδω τον απαιτούμενο σεβασμό. Όταν ερμηνεύω στίχους του Λευτέρη νιώθω και μία επιπλέον ώθηση, ή καλύτερα έμπνευση, με αποτέλεσμα να απολαμβάνω ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της ερμηνείας και να δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό.

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να υπάρχει “ομάδα” σε μια τέτοια δουλειά;

Σε όλες τις δουλειές με τις οποίες ασχολούμαι η ομάδα παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Κάθε μονάδα είναι υπερπολύτιμη και άκρως απαραίτητη. Αλλωστε η μουσική είναι ομαδικό "άθλημα".

Το «Αγγελος δραπέτης» έχει και δεύτερη φωνή της Γλυκερίας. Τι έφερε αυτή η συνάντηση στο τραγούδι;

Οπως σχεδόν όλες οι σπουδαίες ερμηνεύτριες, έτσι και η Γλυκερία ξέρει εξαιρετικά να κάνει τις λεγόμενες δεύτερες φωνές. Κατέχει απόλυτα την τεχνική αυτή και την ευχαριστώ που συμμετείχε σε αυτό το τραγούδι και το ομόρφυνε ακόμα περισσότερο.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι στον δίσκο που θεωρείτε «κρυφό διαμάντι»;

Θα ήθελα στην πορεία του χρόνου όλα τα τραγούδια να φανερώσουν την αξία τους γιατί είναι όλα τους διαμάντια. Οι στίχοι από το τραγούδι "Ένα καρφί στον τοίχο" με συγκινεί ιδιαίτερα και ο τρόπος που μελοποιήθηκε και ενορχηστρώθηκε φανερώνει όλη την ευαισθησία και φαντασία του σπουδαίου μας στιχουργού.

Το Ogdoo Music Group επενδύει στη φυσική μορφή του δίσκου. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς ένα τραγούδι να αντέχει στον χρόνο, και πιστεύετε ότι το κοινό είναι έτοιμο να ξαναμάθει να ακούει ολόκληρους δίσκους από την αρχή μέχρι το τέλος;

Χαίρομαι που η «Τραμπάλα» κυκλοφορεί και σε βινύλιο και χαίρομαι που όχι μόνο δεν εξαφανίζεται αλλά φαίνεται πως η αγορά των δίσκων δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Ζούμε στην εποχή των singles αλλά αυτό δεν σημαίνει πως χάνεται η αξία ενός ολοκληρωμένου album, είτε των πιο παλιών είτε των καινούργιων. Εύχομαι ο κόσμος, για τη δική του απόλαυση, να αφιερώνει χρόνο σε ολοκληρωμένα albums. Δεν μπορώ όμως να ξέρω, ούτε καν να υποψιάζομαι αν, ειδικά η νέα γενιά, είναι έτοιμη να ξανακούσει albums ή πλέον οι λίστες έχουν ολοκληρωτικά πάρει τη θέση τους.

Σχεδιάζετε κάποια καλοκαιρινή περιοδεία φέτος; Θα έχουμε την τύχη να σας δούμε και στην Καλαμάτα;

Οι καλοκαιρινές περιοδείες είναι μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της δουλειάς μας.

Το ταξίδι, η επαφή με παλιούς φίλους αλλά και οι γνωριμίες με νέους φίλους που έρχονται στις συναυλίες, τα νέα μέρη και οι νέες εικόνες που βλέπουμε, όλα αυτά με κάνουν να ανυπομονώ για την έναρξη και αυτής της καλοκαιρινής περιοδείας. Ακόμα είμαστε στην διαδικασία οργάνωσής της και προς τον Μάιο θα ανακοινώσουμε τις πρώτες ημερομηνίες. Θα το ήθελα πάρα πολύ να επισκεφτώ την Καλαμάτα που είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις. Θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε!

Σημείωμα Λευτέρη Παπαδόπουλου

«Η Τραμπάλα γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη:

να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι.

Ο Γιάννης έφερε τη μουσική του με καθαρότητα και ουσία.

Ο Κώστας την γεμάτη ψυχή φωνή του.

Εγώ, τις λέξεις μου — δοκιμασμένες πια, αλλά πάντα πρόθυμες να ξαναπαίξουν.

Η Τραμπάλα, μας πάει πότε χαμηλά πότε ψηλά, όπως

ακριβώς και τα τραγούδια…

Που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία,

στη σιωπή και στην εξομολόγηση,

στο βάρος και στο παιχνίδι.

Καλή ακρόαση»!

Λ.Π.

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος αναφέρει:

«Εν αρχήν ο λόγος!

Τόσο σπουδαίος, τόσο παρών!

Καινούργια ελληνικά τραγούδια»!

Credits

Ερμηνεία: Κώστας Μακεδόνας

Μουσική- Ενορχήστρωση –Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Επαιξαν οι μουσικοί:

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος: Πιάνο, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα, κρουστά, πλήκτρα, ακορντεόν και μπαγλαμά στο «Τσιφτετέλι»

Νίκος Κατσίκης: Μπουζούκι, μπαγλαμά

Φοίβος Μπόζας: Πνευστά

Δεύτερη φωνή στον Άγγελο Δραπέτη: Γλυκερία

Στα Φωνητικά του δίσκου οι: Κώστας Μακεδόνας, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Υακίνθη Παπαδοπούλου & Φίλοι

Recorded, mixed & mastered at Knob Job Studio

Φωτογραφίες Κώστα Μακεδόνα, Γιάννη Χριστοδουλόπουλου: Γιώργος Κονδύλης Konbo studio

Logo εξωφύλλου: Γιάννης Sugahtank Ρουμπάνης

Επιμέλεια & εκτέλεση παραγωγής: Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo

Το Album «ΤΡΑΜΠΑΛΑ» περιέχει τα τραγούδια: