Η Βασιλική Μιχαλοπούλου έρχεται στην Καλαμάτα: Συναυλία με γνωστά αγαπημένα κομμάτια αλλά και δικές της δημιουργίες

Συναυλία στο “Brooklyn Live Stage” θα δώσει το ερχόμενο Σάββατο 2 Μαΐου στις 9.30 μ.μ. η Βασιλική Μιχαλοπούλου, παρουσιάζοντας αγαπημένες επιτυχίες, δικές της και άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Με επιρροές από τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Γιάννη Αγγελάκα, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, έως τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Goran Bregović και την Amy Winehouse, η Βασιλική παρασύρει το κοινό στο πολύπλευρο μουσικό της σύμπαν.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει ξεχωρίσει, τόσο για το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Ενδεχόμενα», σε στίχους και μουσική του Γιώργου Καψάσκη (Minos-EMI), όσο και για την παρουσία της στις ζωντανές εμφανίσεις, αφού η φωνή, οι ερμηνείες και η διάθεσή της στην σκηνή, της έχουν ήδη χαρίσει ένα σταθερό κοινό που την ακολουθεί με θέρμη και συνεχώς αυξάνεται.

Το ομώνυμο τραγούδι του album «Ενδεχόμενα», αλλά και η ακουστική μπαλάντα «Είναι κρίμα» κέρδισαν τη θέση τους στα ελληνικά ραδιόφωνα και στα social media, το δυναμικό «Περιμένω» ξεσηκώνει τους πάντες στις ζωντανές της εμφανίσεις, ενώ η χαρακτηριστική της ερμηνεία στο “Μόνο εσένα έχω”, κάνει το τραγούδι να ξεχωρίζει σε κάθε της live.

Οπως αναφέρει η Βασιλική Μιχαλοπούλου, η πτυχιούχος της Νομικής που αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της στη μουσική, μιλώντας στην «Ε», θα εμφανιστεί στην Καλαμάτα με ανανεωμένη μπάντα, παρουσιάζοντας στο κοινό τον δίσκο «Ενδεχόμενα», ένα νέο τραγούδι με τον Πάνο Βλάχο, καθώς και διασκευές από Ζαμπέτα έως Amy Winehouse, μαζί με τους Τάσο Γιαννούτσο και Κώστα Σαπούνη. Συμπληρώνει πως «θα έχω τη μεγάλη χαρά να μοιραστώ τη σκηνή με τη φίλη μου και καταπληκτική τραγουδίστρια, Ελένη Κατσούλη, η οποία κατάγεται από την Καλαμάτα. Σκέφτηκα ότι είναι μια υπέροχη στιγμή να τραγουδήσουμε μαζί, καθώς την εκτιμώ απεριόριστα».

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

-Πόσο δύσκολο ήταν να αφήσεις ένα “ασφαλές” επάγγελμα, όπως η νομική, για να ακολουθήσεις τη μουσική; Και σήμερα, νιώθεις ότι αυτό σε έχει δικαιώσει;

Ηταν μια δύσκολη επιλογή, γι’ αυτό και έκανα καιρό να πάρω την απόφαση. Είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου, την άσκηση και τις εξετάσεις του Συλλόγου και εργαζόμουν ως δικηγόρος σε γραφείο. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου γιατί επέλεξα αυτό που αγαπώ περισσότερο. Παλεύω καθημερινά, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει που μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά.

-Κινείσαι ανάμεσα σε πολλά μουσικά είδη. Είναι συνειδητή επιλογή ή προκύπτει αυθόρμητα;

Προκύπτει αυθόρμητα με την έννοια ότι όλα αυτά τα είδη είναι στα ακούσματά μου και δεν είναι ένα ξένο περιβάλλον για μένα. Μεγάλωσα με λαϊκό και έντεχνο τραγούδι, παραδοσιακά ακούσματα, balkan ερεθίσματα λόγω της καταγωγής της μαμάς μου από τη Νάουσα Ημαθίας, ενώ παράλληλα ως πιτσιρίκια ακούγαμε πολλή pop και rock μουσική. Στη συνέχεια ανακάλυψα και άλλα περισσότερα είδη και όλη αυτή η πληροφορία έχει γράψει μέσα μου. Σήμερα συνειδητά πια, μου αρέσει να ανακαλύπτω και να δοκιμάζω καινούργια πράγματα.

-Υπάρχει φόβος ότι το κοινό μπορεί να “μπερδευτεί” από αυτή την πολυμορφία;

Δεν το σκέφτομαι έτσι και μάλιστα στα live, βλέπω αυτό να λειτουργεί. Πολύ συχνά όποιος έρχεται σχολιάζει ότι του αρέσει αυτή η ποικιλία και κρατάει το ενδιαφέρον! Άλλωστε είναι κάτι που είναι στον χαρακτήρα μου και δεν θα ήθελα να το αλλάξω. Πιστεύω ότι στο πέρασμα του χρόνου το κοινό επικοινωνεί με έναν καλλιτέχνη για αυτό που είναι και ανακαλύπτει μαζί του τα διαφορετικά πράγματα που αυτός δοκιμάζει και παρουσιάζει.

-Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα τραγούδι είναι πραγματικά “δικό σου”;

Όταν ο στίχος, αλλά και η μουσική αγγίζει μέσα μου κάτι προσωπικό, όταν ταυτίζομαι αμέσως γιατί αυτό που ακούω ακουμπάει σε κάποιο βίωμά μου, σε κάποια ανησυχία μου.

-Εχεις περιγραφεί ως εκρηκτική performer. Είναι κάτι που βγαίνει φυσικά ή το δουλεύεις;

Χαίρομαι αν λέγεται κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω καθόλου να μπαίνω στη διαδικασία να “προσπαθώ” για κάτι τέτοιο. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου εκείνη την ώρα. Ίσως λοιπόν να προκύπτει από τον ενθουσιασμό μου και το γεγονός ότι αισθάνομαι τρομερή ελευθερία πάνω στη σκηνή. Από μικρό παιδί ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο και τώρα που το ζω, είναι μεγάλη η χαρά για μένα!

-Εχει συμβεί ποτέ το κοινό να αλλάξει τη ροή ενός live σου;

Αυτό που συμβαίνει είναι το κοινό να επηρεάζει την ατμόσφαιρα του live. Υπάρχουν φορές που η ατμόσφαιρα “ευνοεί” τα πιο εξωστρεφή τραγούδια της βραδιάς και το κέφι είναι κυρίαρχο, ενώ έχουν υπάρξει και φορές που αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος από κάτω βρίσκει καταφύγιο στις μπαλάντες μας, στα πιο εσωστρεφή κομμάτια.

-Πώς βλέπεις την τεχνολογική εξέλιξη στη μουσική βιομηχανία και θα έβαζες όρια στη χρήση τέτοιων εργαλείων στη δική σου δημιουργία;

Υπάρχουν στιγμές που είναι τρομακτική η επιδρομή του ΑΙ. Οσο περνάει από το χέρι μας σαφώς και μπαίνει ένα όριο σε αυτό, στο πού και για πόσο θα το χρησιμοποιήσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντικατασταθεί η ανθρώπινη “γραντζουνιά” στη φωνή, στο τραγούδι. Εμένα τουλάχιστον είναι οι μικρές “ατέλειες” που με γοητεύουν όταν ακούω κάτι και δεν θα το άλλαζα αυτό με τίποτα.

-Πρόσφατα συμμετείχες στις “Κασέτες του Μελωδία: Οι φωνές του αύριο 2026” του Μελωδία 99,2, όπου παρουσίασες το τραγούδι σου “Μόνο εσένα έχω”, αλλά και μια διασκευή του “Ανθρώπων έργα”. Πες μας λίγα λόγια γι’ αυτή την εμπειρία και τα νέα σου βήματα.

Ηταν μία από τις κορυφαίες εμπειρίες της χρονιάς η Κασέτα μας για την οποία είμαι ευγνώμων. Γνώρισα τρία υπέροχα παιδιά και φανταστικούς καλλιτέχνες (Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Μαριάνα Κατσιμίχα) με τους οποίους όντως αγαπηθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμα πολύ συχνά. Επίσης είχαμε την τύχη να παίξουμε στο πλευρό εξαιρετικών μουσικών, υπό την επιμέλεια του Αρη Ζέρβα. Τραγούδησα δύο από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που σημαίνουν πολλά για μένα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο για μένα ότι από αυτή την εμπειρία έχουν προκύψει νέες συνεργασίες και project που θα ανακοινωθούν σύντομα!

-Τι να περιμένει το κοινό της Καλαμάτας από το live στις 2 Μαΐου;

Θα είμαστε εκεί με δύο πολύ αγαπημένα μέλη της μπάντας μου, τον Τάσο Γιαννούτσο στην ηλεκτρική κιθάρα και τον Κώστα Σαπούνη στην τρομπέτα, για να παίξουμε τον δίσκο μας “Ενδεχόμενα”, αλλά και ένα καινούργιο τραγούδι που ετοιμάζουμε με τον Πάνο Βλάχο για το οποίο ανυπομονώ! Θα παίξουμε επίσης τις διασκευές μας σε τραγούδια που αγαπώ πολύ, από τον Ζαμπέτα μέχρι την Amy Winehouse!. Τέλος, θα έχω τη μεγάλη χαρά να μοιραστώ τη σκηνή με την φίλη μου και καταπληκτική τραγουδίστρια Ελένη Κατσούλη, η οποία έχει καταγωγή από την Καλαμάτα και σκέφτηκα ότι είναι μια υπέροχη στιγμή να τραγουδήσουμε μαζί, μιας και την εκτιμώ απεριόριστα!

Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 μ.μ. Προπώληση (Early Birds): 10€ μέσω του cometogether.live. Ταμείο: 13€.