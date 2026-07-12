Ο Θανάσης Κουρλαμπάς στην "Ε": “Σε κάθε έργο και ρόλο ψάχνεις να βρεις τις αντιστοιχίες στην πραγματική ζωή”

Η αγαπημένη κωμωδία «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω» του Εντουάρντο ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία της Ταμίλλας Κουλίεβα και με έναν πολυμελή θίασο πρωταγωνιστών παρουσιάζεται την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο.

Επί σκηνής θα βρεθούν ο Καλαματιανός Θανάσης Κουρλαμπάς, ο Δημήτρης Παπανικολάου, η Δανάη Παππά, ο Μιχάλης Πανάδης, ο Πάνος Κλάδης, ο Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

Πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων, γεμάτη ζωντάνια και ταμπεραμέντο, που φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θιάσων, των γνωστών «μπουλουκιών», τα οποία αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. «Το κέφι, το πάθος και το κοινό όραμα» ήταν αυτά που τράβηξαν τον Θανάση Κουρλαμπά στο «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω» και στον κόσμο του Εντουάρντο ντε Φιλίππο. Οπως λέει, η συνεργασία με μια ομάδα ανθρώπων με τους οποίους είχε ήδη μοιραστεί δύο χρόνια δημιουργικής πορείας στην τηλεόραση, «κάνοντας ο καθένας μία προσωπική επιτυχία αλλά και συνολική», είχε διαμορφώσει «έναν κοινό κώδικα λειτουργίας». Ετσι, «μοιραστήκαμε τη χαρά και τη διασκέδαση του ανεβάσματος μιας ξεκαρδιστικής κωμωδίας».

Η επιστροφή του στην Καλαμάτα, ωστόσο, ξυπνά πάντοτε δυνατά συναισθήματα.

«Κυριαρχεί ο άλλοτε μικρός και έφηβος Θανάσης που μεγάλωσε στην αγαπημένη του πατρίδα», λέει, εξηγώντας πως εδώ βρίσκονται ακόμη οι αδελφικοί του φίλοι. Επιστρέφει, όπως τονίζει, για να προσφέρει μέσα από το θέατρο, σαν ένα κομμάτι μιας ομάδας, «χαρά, συναισθήματα και, στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω κωμωδίας, γέλιο».

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

-Τι σε τράβηξε στο «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω» και στον κόσμο του Εντουάρντο ντε Φιλίππο;

Το κέφι, το πάθος και το κοινό όραμα σε ένα σπουδαίο και τρυφερό έργο για το δικό μας σινάφι, το σινάφι των ηθοποιών με μία ομάδα ανθρώπων που δουλέψαμε δύο χρόνια στην τηλεόραση κάνοντας ο καθένας μία προσωπική επιτυχία αλλά και συνολική. Είχαμε ήδη διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό έναν κοινό κώδικα λειτουργίας και μοιραστήκαμε τη χαρά και τη διασκέδαση του ανεβάσματος μιας ξεκαρδιστικής κωμωδίας.

-Πώς προσεγγίζεις τον ρόλο σου μέσα σε μια κωμωδία που μιλά για θέατρο μέσα στο θέατρο;

Με πολύ μεγάλη αγάπη, σεβασμό και συνέπεια γιατί είναι σαν να μιλάμε στον καθρέφτη μας. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο τα σημεία στα οποία εμείς γελάσαμε πρώτοι προσεγγίζοντας το κείμενο.

-Είναι τελικά πιο δύσκολη η κωμωδία καταστάσεων από το δράμα;

Δεν υπάρχει κάτι εύκολο ή δύσκολο στο θέατρο θα έλεγα. Υπάρχει μόνο η διαρκής αναζήτηση της αλήθειας πάντα σε σχέση με το εκάστοτε έργο και τον εκάστοτε ρόλο. Η μεγάλη διαφορά της κωμωδίας είναι ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή το γέλιο είναι άμεσο, εισπράττεται εκείνη τη στιγμή. Κάνεις “ταμείο” που λέμε σε πραγματικό χρόνο, εκεί και τώρα.

-Τι κρατάει έναν θίασο δεμένο σε μια τόσο απαιτητική περιοδεία;

Η αλληλοεκτίμηση, η συνειδητοποίηση του κόπου που καταβάλαμε συγχρόνως όλοι μαζί οι ηθοποιοί και οι συντελεστές, πάνω και κάτω από τη σκηνή και κυρίως ο συντονισμός όλων προς το κοινό όραμα, την ίδια έμπνευση για το συγκεκριμένο ανέβασμα.

Η τηλεόραση σε άλλαξε ως ηθοποιό ή απλώς πρόσθεσε άλλη μία “γλώσσα”;

Μου χάρισε μία μεγαλύτερη ακρίβεια στο χειρισμό των εκφραστικών μου μέσων. Το μεγάλο μου στοίχημα είναι να παντρέψω τη θεατρική γλώσσα με την τηλεοπτική αντιμετώπιση μιας ερμηνείας ώστε να δίνω στον εαυτό μου μεγαλύτερες πιθανότητες για την πληρέστερη παρουσίαση της αλήθειας ενός ρόλου.

-Στο έργο, η ζωή των ηθοποιών μπλέκεται με την παράσταση. Σου έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο στην πραγματικότητα;

Σε κάθε έργο και κάθε ρόλο που έχεις να αντιμετωπίσεις, ψάχνεις να βρεις τις αντιστοιχίες στην πραγματική ζωή. Στη ζωή τη δική σου αλλά και των εμπειριών που απόκτησες από τις ζωές άλλων γύρω σου. Οπότε το υπέροχο αυτό “μπλέξιμο” είναι διαρκές και μαγικό.

-Οταν επιστρέφεις στην Καλαμάτα για παράσταση, τι κυριαρχεί μέσα σου περισσότερο; ο ηθοποιός που έρχεται να δουλέψει ή ο άνθρωπος που γυρίζει στις ρίζες του;

Κυριαρχεί ο άλλοτε μικρός και έφηβος Θανάσης που μεγάλωσε στην αγαπημένη του πατρίδα, έχει τους αδελφικούς του φίλους εδώ, και τώρα έρχεται να προσφέρει και αυτός μέσα από το θέατρο σαν ένα κομμάτι μιας ομάδας, χαρά, συναισθήματα και στις συγκεκριμένη περίπτωση λόγω κωμωδίας, γέλιο. Ελπίζει να τα καταφέρει!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο και ο θίασός του καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Ο Αλμπέρτο, ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, αγνοώντας ότι είναι παντρεμένη και έγκυος. Τα μέλη του θιάσου, ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, τον βοηθούν να βγει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, την ώρα που ολόκληρη η ομάδα προσπαθεί να στήσει μια νέα παράσταση για να ανέβει την ίδια βραδιά, ύστερα από την αποτυχία της προηγούμενης. Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη δική τους ζωή: μπλέκονται εγκυμοσύνες, ταυτότητες, μυστικά και μια σειρά από παρεξηγήσεις, ενώ ακόμα και η αστυνομία επιστρατεύεται για να βάλει τάξη. Οι ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα χαοτικό σύμπαν γεμάτο ευτράπελα, επιβεβαιώνοντας την ουσία της κωμωδίας καταστάσεων. Το έργο είναι μια ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεπτίζει τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμά τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους. Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε εκείνους τους περιπλανώμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν το σινεμά και η τηλεόραση γίνουν καθημερινότητα. Μια παράδοση κοινή στην Ιταλία και την Ελλάδα, βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μνήμη. Ενα ταξίδι στον χρόνο, από τον Θέσπη μέχρι την Commedia dell’Arte και τα μπουλούκια, στη γνήσια, αυθεντική μορφή του θεάτρου: νομαδική, ζωντανή, ανθρώπινη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Ταμίλλα Κουλίεβα. Σκηνικά: Αννα Μπίζα. Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου. Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Μουσική: Πιέρρος Παπαδάκος. Χορογραφία - Κίνηση: Αντωνία Οικονόμου. Βοηθός Σκηνοθέτη: Πένυ Παπαγεωργίου. Μουσική Επιμέλεια: Ταμίλλα Κουλίεβα. Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης. Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου. Επικοινωνία παράστασης: Αντώνης Κοκολάκης. Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά. Τμήμα επικοινωνίας: Ολγα Κομνηνού. Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου. Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και Ταμίλλα Κουλίεβα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 18€ στην προπώληση και 22€ γενική είσοδος και διατίθενται μέσω more.com, στο βιβλιοπωλείο "Ολα χαρτί", Πλατεία 23ης Μαρτίου 2, Καλαμάτα και στο τηλεφωνικό κέντρο 2111000365.