Ο Akylas στην "Ε": “Θέλω η Καλαμάτα να το ζήσει μαζί μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό”

Ο Akylas, που ξεχώρισε στην Ελλάδα και την Ευρώπη με την παρουσία του στη Eurovision και το «Ferto», επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ.

Στην Καλαμάτα θα εμφανιστεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 9 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο, σε μια βραδιά με dance hits, δυνατά beats, χορό και εκπλήξεις. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, μιλά στην «Ε» για την εμπειρία της Eurovision, την προσωπική ιστορία πίσω από το «Ferto», την καλλιτεχνική ελευθερία, τη σχέση του με το κοινό, αλλά και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην πορεία του με το πρώτο του άλμπουμ.

Για τη συναυλία στην Καλαμάτα προϊδεάζει για ένα πρόγραμμα «με πολλή ένταση, χορό, αγαπημένα τραγούδια, φυσικά το “Ferto”, αλλά και στιγμές που δείχνουν διαφορετικές πλευρές μου πάνω στη σκηνή», τονίζοντας πως στόχος είναι ένα ολοκληρωμένο show και όχι απλώς ένα set τραγουδιών. «Θέλω η Καλαμάτα να το ζήσει μαζί μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό», λέει και σημειώνει: «Θέλω να φύγει κάποιος και να πει “για δύο ώρες ξέχασα τα πάντα και ήμουν μέσα σε αυτό”».

Το «Ferto» έγινε γνωστό ως ένα τραγούδι με έντονο ρυθμό, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια προσωπική ιστορία. Πόσο δύσκολο ήταν να εκθέσετε τόσο προσωπικά βιώματα μέσα από τη μουσική σας;

Παράξενο, αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο θα περίμενα. Νομίζω ότι πολλές φορές μέσα από τη μουσική μπορώ να πω πράγματα που θα δυσκολευόμουν πολύ περισσότερο να πω σε μια απλή συζήτηση. Το «Ferto» έχει μέσα του κομμάτια από τα παιδικά μου χρόνια, από τις στερήσεις, από αυτή την ανάγκη να αποκτήσεις πράγματα όταν μεγαλώσεις επειδή κάποτε δεν μπορούσες να τα έχεις. Το ότι όλα αυτά μπήκαν μέσα σε ένα τραγούδι τόσο έντονο, σχεδόν χαοτικό και διασκεδαστικό, με βοήθησε να τα μοιραστώ χωρίς να νιώθω ότι εκθέτω τον εαυτό μου. Και τελικά κατάλαβα ότι ήταν μια ιστορία με την οποία μπορούσαν να ταυτιστούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι απ’ όσο φανταζόμουν.

Εχετε πει ότι το τραγούδι μιλά για την απληστία, αλλά και για τα παιδικά στερήματα. Πιστεύετε ότι η επιτυχία μπορεί τελικά να γεμίσει αυτά τα κενά;

Οχι. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα πράγματα που συνειδητοποίησα περισσότερο αυτή τη χρονιά. Η επιτυχία μπορεί να σου δώσει πράγματα που κάποτε ονειρευόσουν, εμπειρίες, ασφάλεια, αναγνώριση. Αλλά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να αλλάξει το παιδί που ήσουν. Για λίγο μπορεί να πιστέψεις ότι «αν αποκτήσω αυτό, αν πετύχω εκείνο, τότε θα είμαι πλήρης», αλλά πάντα εμφανίζεται ένα επόμενο «φέρ’ το». Νομίζω ότι το πραγματικό στοίχημα είναι να μπορείς κάποια στιγμή να πεις «έχω αρκετά» και να είσαι καλά με αυτό.

Από τα πρώτα σας μουσικά βήματα μέχρι τη σκηνή της Eurovision, τι θεωρείτε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου μέσα σας;

Η ανάγκη μου να κάνω κάτι που να με ενθουσιάζει πραγματικά. Δεν ξεκίνησα τη μουσική έχοντας κάποιο τέλειο πλάνο καριέρας. Ξεκίνησα επειδή ήθελα να γράφω, να τραγουδάω, να ανεβαίνω στη σκηνή και να δημιουργώ κόσμους. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είτε τραγουδούσα στον δρόμο είτε βρισκόμουν μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους στη Eurovision, αυτό που κυνηγάω είναι το ίδιο συναίσθημα: να συμβεί κάτι αληθινό ανάμεσα σε εμένα και το κοινό.

Εχετε δηλώσει πως δεν χωρούσατε στα «κουτιά» που κάποιοι ήθελαν να σας βάλουν ως καλλιτέχνη. Σήμερα νιώθετε ότι η ελληνική μουσική σκηνή είναι πιο ανοιχτή στη διαφορετικότητα;

Νομίζω ότι είναι πιο ανοιχτή από παλιά, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Υπάρχει πολλές φορές η ανάγκη να καταλάβουμε αμέσως «τι είναι» ένας καλλιτέχνης και πού ανήκει. Εγώ δεν θέλω να πρέπει να διαλέξω ένα κουτί. Μπορώ να κάνω pop, να έχω ηλεκτρονικά ή rock στοιχεία, να είμαι θεατρικός, αστείος, σκοτεινός ή συναισθηματικός. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι βλέπω το κοινό, ειδικά τις νεότερες γενιές, να ενδιαφέρεται όλο και λιγότερο για τις ταμπέλες και περισσότερο για το αν κάτι τού προκαλεί συναίσθημα.

Μετά τη Eurovision άλλαξε ο τρόπος που βλέπετε τον εαυτό σας ως καλλιτέχνη ή επιβεβαιώθηκε απλώς αυτό που ήδη πιστεύατε;

Και τα δύο. Από τη μία, η Eurovision μού απέδειξε ότι πράγματα που κάποτε έμοιαζαν τεράστια ή άπιαστα μπορούν όντως να συμβούν. Από την άλλη, με έκανε να καταλάβω πόσα ακόμα θέλω να κάνω. Δεν αισθάνομαι ότι έφτασα κάπου και τελείωσε. Το αντίθετο. Νιώθω ότι μόλις άνοιξε μια πόρτα και τώρα έχω ακόμα μεγαλύτερη όρεξη να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω δημιουργικά.

Ποια ήταν η πιο απρόσμενη στιγμή που ζήσατε κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας και της επαφής σας με το ξένο κοινό;

Το πιο απρόσμενο για μένα ήταν να βρίσκομαι σε μια άλλη χώρα και να βλέπω ανθρώπους που δεν μιλούν καν ελληνικά να τραγουδούν το «Ferto». Είναι πολύ περίεργο συναίσθημα να έχεις γράψει κάτι στην Αθήνα και ξαφνικά να το ακούς από στόματα ανθρώπων εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Εκεί καταλαβαίνεις στην πράξη ότι η μουσική δεν χρειάζεται πάντα μετάφραση.

Εχετε μιλήσει ανοιχτά για το bullying που δεχθήκατε. Πιστεύετε ότι σήμερα οι νέοι καλλιτέχνες μπορούν να εκφραστούν πιο ελεύθερα ή εξακολουθούν να υπάρχουν στερεότυπα;

Υπάρχουν ακόμα στερεότυπα και, δυστυχώς, τα social media πολλές φορές τα κάνουν ακόμα πιο σκληρά, γιατί όλοι μπορούν να έχουν άποψη για όλους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Από την άλλη, σήμερα ένας νέος καλλιτέχνης έχει και κάτι πολύ σημαντικό: τη δυνατότητα να βρει το κοινό του χωρίς να περιμένει πρώτα την έγκριση κάποιου. Για μένα αυτό είναι τεράστια αλλαγή. Θα ήθελα ένας άνθρωπος που αισθάνεται ότι δεν ταιριάζει κάπου να καταλάβει ότι ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξει για να χωρέσει. Μπορεί να φτιάξει τον δικό του χώρο.

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να προκαλείτε συζήτηση μέσα από την εικόνα και την αισθητική σας και όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια;

Πάρα πολύ, γιατί για μένα η μουσική δεν σταματάει στον ήχο. Μου αρέσει να δημιουργώ έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από κάθε project: εικόνα, ρούχα, σκηνικά, κίνηση, χιούμορ, σύμβολα. Δεν θέλω όμως να προκαλώ απλώς για να προκαλώ. Θέλω, αν κάποιος δει μια εμφάνισή μου χωρίς ήχο, να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει και να θέλει να μάθει τι είναι. Η pop μουσική για μένα ήταν πάντα και εικόνα και performance και ιδέα.

Στις εμφανίσεις σας δίνετε μεγάλη βαρύτητα στο performance. Ποιο στοιχείο θεωρείτε ότι κάνει μια συναυλία πραγματικά αξέχαστη;

Η στιγμή που σταματάει να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στο κοινό. Μπορείς να έχεις τα μεγαλύτερα φώτα, οθόνες, χορογραφίες και εφέ, αλλά αν ο κόσμος δεν νιώσει ότι συμμετέχει, κάτι λείπει. Θέλω οι συναυλίες μου να έχουν θέαμα, αλλά πάνω απ’ όλα θέλω να έχουν ενέργεια. Να φύγει κάποιος και να πει «για δύο ώρες ξέχασα τα πάντα και ήμουν μέσα σε αυτό».

Αν μπορούσατε να συνεργαστείτε με έναν Ελληνα και έναν ξένο καλλιτέχνη, ποιοι θα ήταν και γιατί;

Από το εξωτερικό, η Lady Gaga παραμένει για μένα ένα τεράστιο καλλιτεχνικό reference, γιατί κατάφερε να ενώσει pop μουσική, performance, μόδα και θέατρο χωρίς να φοβηθεί ποτέ να αλλάξει. Από την Ελλάδα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελα να συναντηθούμε μουσικά, αλλά θα διάλεγα τη Μαρίνα Σάττι, γιατί θεωρώ πολύ ενδιαφέρον τον τρόπο που παίρνει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και τους μετατρέπει σε κάτι πολύ δικό της. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι αρκετά απρόβλεπτο.

Το κοινό σας είναι κυρίως νέοι άνθρωποι. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να παίρνουν φεύγοντας από μια συναυλία σας;

Δεν θέλω απαραίτητα να φεύγουν με κάποιο «δίδαγμα». Θέλω να φεύγουν λίγο πιο ελεύθεροι απ’ ό,τι ήρθαν. Να έχουν χορέψει, να έχουν φωνάξει, να έχουν γελάσει, ίσως και να έχουν συγκινηθεί, και για λίγο να μην τους ενδιαφέρει αν κάποιος τους κρίνει. Αν υπάρχει ένα μήνυμα πίσω από όλο αυτό, είναι ότι δεν χρειάζεται να μικραίνεις τον εαυτό σου για να γίνεις αποδεκτός.

Το πρώτο σας άλμπουμ σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Ποια πλευρά του Akyla πιστεύετε ότι δεν έχει ακόμη γνωρίσει το κοινό;

Νομίζω ότι μέχρι τώρα ο κόσμος έχει γνωρίσει κυρίως την εκρηκτική και πιο εξωστρεφή πλευρά μου. Στο άλμπουμ θέλω να δείξω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα από πίσω. Υπάρχει περισσότερη ευαισθησία, χιούμορ, αλλά και πράγματα που ίσως δεν περιμένει κανείς μουσικά από εμένα. Δεν θέλω το πρώτο μου άλμπουμ να είναι απλώς μια συλλογή τραγουδιών. Θέλω όταν τελειώνει να αισθάνεσαι ότι γνώρισες λίγο καλύτερα ποιος είναι ο Ακύλας.

Ερχεστε για συναυλία στην Καλαμάτα. Τι να περιμένει το κοινό από αυτή τη βραδιά; Υπάρχουν εκπλήξεις ή στοιχεία που δεν έχουμε ξαναδεί στις εμφανίσεις σας;

Ναι! Στις 5/9 το Press Start Tour πάει Καλαμάτα! Αυτό που θέλω είναι κάθε βραδιά της περιοδείας να έχει τη δική της ενέργεια. Θα έχει πολλή ένταση, χορό, αγαπημένα τραγούδια, φυσικά το «Ferto», αλλά και στιγμές που δείχνουν διαφορετικές πλευρές μου πάνω στη σκηνή. Υπάρχουν και εκπλήξεις που προφανώς δεν μπορώ να αποκαλύψω, γιατί μετά δεν θα είναι εκπλήξεις! Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι δεν ερχόμαστε απλώς να παίξουμε ένα set τραγουδιών. Ερχόμαστε να κάνουμε ένα πραγματικό show και θέλω η Καλαμάτα να το ζήσει μαζί μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Λίγες μέρες μετά στις 12/9 ακολουθούν τα Ιωάννινα.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com

Στο eleftheriaonline.gr τρέχει διαγωνισμός. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε προσκλήσεις για τη συναυλία πατώντας ΕΔΩ