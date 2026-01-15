Ανάρτηση Νίκου Ανδρουλάκη για τον θάνατο της Κλοντέτ Κόλβιν

Όταν στις 2 Μαρτίου 1955, η 15χρονη τότε Αφροαμερικανίδα Κλοντέτ Κόλβιν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε μια λευκή γυναίκα αντιπαλεύοντας τις φυλετικές διακρίσεις, ελάχιστοι στάθηκαν στο πλευρό της.

Με αφορμή τον θάνατό της ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του στο facebook ανέφερε μεταξύ άλλων πως «εκείνο το κορίτσι που συνελήφθη από την αστυνομία της Αλαμπάμα για την αξιοπρεπή και γενναία πράξη της μαζί με Ρόζα Παρκς άναψαν τη σπίθα της αμφισβήτησης κατά των πολιτικών φυλετικού διαχωρισμού και ενέπνευσαν ένα ολόκληρο κίνημα κατά των διακρίσεων».

«"Ένιωσα απογοητευμένη και θυμωμένη, όχι φοβισμένη, γιατί γνώριζα ότι καθόμουν στη σωστή θέση", είχε πει η Κόλβιν», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και προσθέτει: «Είναι ακριβώς αυτές οι πράξεις καθημερινής, ηθικής και πολιτικής αντίστασης που σφυρηλατούν τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και γίνονται θεμέλια των κινηματικών και θεσμικών αγώνων, μετατρέποντας τον θυμό, την απογοήτευση και την αδικία σε δύναμη κοινωνικής αλλαγής».

Όπως σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του «σε μια εποχή όπου ακόμη και φιλελεύθερες δημοκρατίες πλήττονται από την υποχώρηση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παρακαταθήκη της Κλοντέτ Κόλβιν παραμένει πυξίδα για τους αγώνες και τις αξίες του προοδευτικού κόσμου».

ΑΠΕ