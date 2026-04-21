Ανδρέας Σλάιχερ:«Ελλάδα και Εσθονία είναι οι δυο υπερδυνάμεις της ψηφιακής εκπαίδευσης»

Ως μία από τις δύο πρωτοπόρες χώρες στην εκπαίδευση παγκοσμίως, μαζί με την Εσθονία, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αντρέας Σλάιχερ, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ και δημιουργός του Παγκόσμιου Προγράμματος PISA.

Η τοποθέτησή του, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «AI in Education: Evaluating the First Wave» που διοργάνωσε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την Εσθονία, αποτυπώνει με σαφήνεια τη θέση που αρχίζει να καταλαμβάνει η Ελλάδα στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη.

«Είναι πραγματικά πολύ θετικό να βλέπουμε δύο "υπερδυνάμεις" της εκπαίδευσης να ανοίγουν αυτή τη συζήτηση. Η Εσθονία είναι σίγουρα ο ηγέτης στην Ευρώπη όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Και δεν γνωρίζω καμία χώρα που να έχει κινηθεί πιο γρήγορα από την Ελλάδα στην εισαγωγή της τεχνολογίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σλάιχερ, για να προσθέσει:

«Αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ ήδη υλοποιούν πιλοτικά προγράμματα για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις σχολικές τάξεις. Η Ελλάδα και η Εσθονία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωτοπόρων. Η Ελλάδα αξιοποιεί την πρωτοβουλία του Ψηφιακού Σχολείου για να εφαρμόσει πιλοτικά την τεχνητή νοημοσύνη σε επιλεγμένα λύκεια, παράλληλα με την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο».

Με τον τρόπο αυτό, ο επικεφαλής της εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ κατέδειξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνδέοντας την πρόοδο αυτή με μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το Ψηφιακό Σχολείο (digitalschool.gov.gr), μια μεταρρύθμιση που σχεδιάστηκε, δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε επί υπουργίας Κυριάκου Πιερρακάκη, θέτοντας για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Το έργο συνεχίζεται σήμερα από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας υπό τη Σοφία Ζαχαράκη, η οποία προχωρά την εφαρμογή και διεύρυνση των παρεμβάσεων.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει συνολικά τη σχολική εκπαίδευση, περιορίζοντας ανισότητες και επεκτείνοντας τις δυνατότητες μάθησης σε όλη τη χώρα.

Η μεταρρύθμιση εκτείνεται σε όλο το φάσμα της σχολικής ζωής. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ενισχύοντας τη συμπληρωματική μάθηση. Παράλληλα, για πρώτη φορά διασφαλίζεται πλήρης εκπαιδευτική κάλυψη σε απομακρυσμένες περιοχές, μέσω ενός υβριδικού μοντέλου που συνδυάζει φυσική παρουσία εκπαιδευτικών και εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Την ίδια ώρα, η εφαρμογή e-Parents δημιουργεί έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, ενώ η εγκατάσταση περισσότερων από 36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης αλλάζει την καθημερινότητα στην τάξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στα ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και στη διοικητική λειτουργία των σχολείων μέσω του συστήματος myschool.

Η Ελλάδα επιχειρεί μια μετάβαση από το παραδοσιακό σχολείο σε ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα μάθησης, όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μια μετάβαση που, όπως δείχνει η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ, φέρει ήδη ισχυρή διεθνή αναγνώριση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ