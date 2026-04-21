Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων στο Ρέμα της Πικροδάφνης, στο Παλαιό Φάληρο

Ειδικότερα ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση δύο αυθαίρετων κτισμάτων επί της οδού Αγίας Λαύρας, που δίνει οριστική λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα, που επιβάρυνε την καθημερινότητα των κατοίκων και υποβάθμιζε την ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρει ο δήμος Παλαιού Φαλήρου, «τα συγκεκριμένα κτίσματα είχαν μετατραπεί διαχρονικά σε εστίες αυθαίρετης και παράνομης κατάληψης, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα όχλησης για τους κατοίκους της γειτονιάς, ενώ η συσσώρευση απορριμμάτων και η γενικότερη εγκατάλειψη του χώρου δημιουργούσαν μια εικόνα υποβάθμισης, ανασφάλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η απομάκρυνσή τους αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι τα αυθαίρετα κτίσματα βρίσκονται κατά μήκος της όχθης του ρέματος της Πικροδάφνης, σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβαλλοντικά σημείο. Για το λόγο αυτό, η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην κατεδάφιση των επικίνδυνων κατασκευών, αλλά συνοδεύεται και από εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος του χώρου, με στόχο την απομάκρυνση των επιβαρυντικών στοιχείων και την αποκατάσταση της τάξης και της καθαριότητας, στο πλαίσιο των ευρύτερων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας».

Σημειώνεται ότι η παρέμβαση υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία του συντονισμού για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων που απαιτούν θεσμική συνέργεια και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στη διαδικασία συμμετέχουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Πολεοδομία Ελληνικού - Αργυρούπολης, καθώς και από πλευράς Δήμου Παλαιού Φαλήρου η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η Τεχνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Καθαριότητας.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, τόνισε σε δηλώσεις του: «Η κατεδάφιση των δύο αυθαίρετων κτισμάτων στην οδό Αγίας Λαύρας αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που βάζει τέλος σε ένα πρόβλημα δεκαετιών για τη γειτονιά και τους κατοίκους της περιοχής. Για χρόνια, ο συγκεκριμένος χώρος είχε μετατραπεί σε σημείο παρανομίας, όχλησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Σήμερα, με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, δίνουμε μια καθαρή απάντηση. Αποκαθιστούμε τη νομιμότητα, προστατεύουμε το περιβάλλον και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Ιδιαίτερα σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή, κατά μήκος της Πικροδάφνης, η ευθύνη μας είναι μεγάλη και η παρέμβασή μας έρχεται να αποδώσει τον χώρο ξανά στην πόλη και στους κατοίκους του».

ΑΠΕ-ΜΠΕ