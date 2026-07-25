Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφο της - Νεκρό το έμβρυο



Σύμφωνα με πληροφορίες, 37χρονη έγκυος κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε. Όπως κατήγγειλε, ο 28χρονος πρώην σύντροφός της πήγε στο σπίτι της και της ζήτησε να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια της επιτέθηκε και τη χτύπησε σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε χτυπήματα στην κοιλιά, στα πλευρά και στα χέρια, ενώ ο άνδρας την έπιασε από τον λαιμό, την έριξε στο πάτωμα και συνέχισε να τη χτυπά.