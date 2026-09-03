Σε νέα φάση εισέρχεται ο Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς η Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες για να καταθέσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στο Ωδείο Αθηνών.

«Ανοίγουμε τον διάλογο με θάρρος», τόνισε στην εισαγωγική της τοποθέτηση η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα από μία πλατφόρμα που έχουμε ήδη οργανώσει, με ερωτήσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο με ερωτήματα τα οποία αφορούν και τις εμπειρίες τις οποίες μπορεί να ζήσαμε αλλά και αυτά τα οποία θέλουν τα παιδιά μας να συνεισφέρουν ως προς αυτό το οποίο βιώνουν. Θέλω ειλικρινά να ζητήσω τη συμμετοχή σας για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή παρακαταθήκη απόψεων και συμβουλών για το πώς μπορούμε να πορευθούμε».

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε, επίσης ότι ο διάλογος δεν ξεκίνησε εκ του μηδενός, αλλά χτίζοντας πάνω σε ό,τι έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα. «Το σημερινό σύστημα μας προσέφερε κάτι πολύτιμο. Την αξιοπιστία. Και αυτή αποτελεί θεμέλιο για το επόμενο βήμα», είπε και πρόσθεσε: «Δεν συζητούμε, απλώς, για ένα διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης. Συζητούμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε σε κάθε παιδί ένα καλύτερο λύκειο. Το Εθνικό Απολυτήριο δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα εργαλείο για ένα καλύτερο σχολείο. Ο στόχος είναι ένα λύκειο που αναγνωρίζει τη συνολική προσπάθεια του μαθητή, επιβραβεύει τη συνέπεια και δίνει περισσότερες ευκαιρίες. Ένα σχολείο που διατηρεί όσα έχουν αποδείξει την αξία τους: Την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια. Και ταυτόχρονα επενδύει σε όσα χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι για το αύριο: την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα, την πραγματική μάθηση.

Δεν αμφισβητούμε την αξία των εξετάσεων. Λέμε, όμως, ότι δεν μπορούν να αποτελούν την μοναδική ιστορία ενός παιδιού. Μια δύσκολη μέρα δεν μπορεί να ακυρώνει χρόνια προσπάθειας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλης Σφακιανάκης, ανέφερε ότι η Ενδιάμεση Έκθεση, που περιλαμβάνει τις προτάσεις των μελών τις Επιτροπής, θα τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους εκπαιδευτικούς φορείς μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Αυτή τη στιγμή, έχουμε παραδώσει την Ενδιάμεση Έκθεση του Διαλόγου και θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα κόμματα και τους φορείς τον διάλογο. Εκεί θα τεθούν οι ανοικτές επιλογές πολιτικής, όπου κάθε κόμμα θα πάρει θέση και θα έχουμε τον απαιτούμενο διάλογο για το πώς θα προχωρήσει η Παιδεία μας» υπογράμμισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν και προσωπικότητες από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Ο Ανδρέας Σλάιχερ (Andreas Schleicher), Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ανέπτυξε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα τα κομβικά σημεία που θα πρέπει να υπερβεί η ελληνική πολιτεία για να προχωρήσει σε μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντική η ευρεία αποδοχή. «Η προσπάθεια για ένα Εθνικό Απολυτήριο είναι πολύ σημαντική. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μην προσπαθήσει (σ.σ. να προχωρήσει σε αλλαγές), σε έναν κόσμο που αλλάζει, γιατί αυτός ο κόσμος απαιτεί διαφορετική εκπαίδευση. Η Ελλάδα είναι το λίκνο της σύγχρονης εκπαίδευσης και το Εθνικό της Απολυτήριο θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για πολλές άλλες χώρες», σημείωσε.

Επιπλέον, ο Μπιλ Μάξγουελ (Bill Maxwell), επικεφαλής εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Διευθυντής Εκπαίδευσης (Director of Education) της Σκωτίας, κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στα πέντε συστατικά μίας επιτυχούς μεταρρύθμισης: ένας συγκεκριμένος στόχος, μία ευρεία επιτροπή καθοδήγησης, η ενδυνάμωση και η εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, ξεκάθαρα κίνητρα αλλά και ευθύνες στις σχολικές μονάδες και άνοιγμα στην εξωτερική ανατροφοδότηση.

Στην παρέμβασή της, η Πία Αρενκίλντε Χάνσεν (Pia Ahrenkilde Hansen), Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην επένδυση στην εκπαίδευση ως σημαντική στρατηγική για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης και επεσήμανε τη στήριξη της Ένωσης στην μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελλάδας, μέσω συμβουλευτικών εργασιών μεταξύ κρατών-μελών που εφαρμόζουν ήδη Εθνικό Απολυτήριο.

Τέλος, ο Όλι-Πέκα Χάινονεν (Olli-Pekka Heinonen), Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) και πρώην Υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας, σημείωσε ότι σε έναν κόσμο που οι ήπιες δεξιότητες καθιστώνται βασικές, η εκπαίδευση θα πρέπει να αλλάξει την εστίαση από τη γνώση σε ορισμένες βασικές δεξιότητες και στη διαμόρφωση χαρακτήρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ