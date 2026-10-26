Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στον εισαγγελέα 59 συλληφθέντες – Το προφίλ του ιδιοκτήτη και τα μπλεξίματα με τον Νόμο

Περίπου στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 59 έως τώρα συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων, που εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΟΕ.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας των φούρνων «Χωριάτικο» και δεκάδων άλλων επιχειρήσεων, συνελήφθη στα Ιωάννινα ενώ λίγες ημέρες πριν είχε γυρίσει από το Ντουμπάι όπου τον περισσότερο καιρό κρύβεται. Ενδεχομένως θα επέστρεφε εκεί μέσω Αλβανίας, εισερχόμενος παράνομα και εκεί, αφού εδώ είχε περιοριστικούς όρους και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ελληνικά αεροδρόμια.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ για να τον ξεγελάσουν έβαλαν τις προηγούμενες ημέρες κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας να πραγματοποιήσει οικονομικούς ελέγχους σε κάποια μαγαζιά του και ύστερα να αποχωρήσουν, κάνοντας τον να νομίζει ότι αυτό ήταν όλο και τελείωσε και έτσι να τον δελεάσουν να επιστρέψει από το Ντουμπάι, όπως και έγινε.

Η έρευνα αφορά σε όλο το φάσμα των οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του ιδιοκτήτη και δεν αφορά μόνο στους φούρνους αλλά σε όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου επιχειρηματία, που φέρεται να εμπλέκεται και σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ακόμη και στην παραλιακή και σε νησιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες αφορούν σε απατή σε βάρος Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών σε άνω των 200 καταστημάτων της αλυσίδας της οποίας είναι ιδιοκτήτης και σε άλλες επιχειρήσεις που φέρεται ο ίδιος ιδιοκτήτης ή είναι αφανής ιδιοκτήτης και λειτουργούν μέσω τρίτων, με ζημία προς το Δημόσιο που φέρεται να αγγίζει η να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η έρευνα αφορά σε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που φερόταν ο ίδιος ιδιοκτήτης ή με τοποθετημένους «αχυρανθρώπους» ακόμη και σε νησιά, όπως σε Μύκονο και Ρόδο, όπου και εκεί πραγματοποιήθηκαν χθες έφοδοι.

Οι συλλήψεις αφορούν σε συνεργάτες τους, λογιστές, «αχυρανθρώπους» και συγγενείς κάποιων εκ των συνεργατών του. Στο σκέλος της μαστροπείας δεν προέκυψαν αποδείξεις κατά την αυτόφωρη διαδικασία και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η δικογραφία θα αφορά μόνο στα οικονομικά εγκλήματα.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά όπως στην περίπτωση της “Pizza Fan”, κάτι που αποτελεί σημαντικό τεκμήριο για το «ξέπλυμα» και έτσι σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα, αναμένεται σήμερα να ανοίξουν τραπεζικές θυρίδες για να προχωρήσουν στην κατάσχεση τυχόν σχετικών ευρημάτων.

Το προφίλ του ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο» και τα μπλεξίματα με τον Νόμο και την Μαφία

Πρόκειται για έναν επιχειρηματία που έχει απασχολήσει πολλές φορές την Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, τόσο με την δική του παλιότερη εμπλοκή το 2008, σε υπόθεση trafficking και μαστροπείας με χορεύτριες που έφερνε από χώρες του ανατολικού μπλοκ για τα κλαμπ με στριπτίζ που διατηρούσε, ενώ το «ξέπλυμα» από αυτές τις δραστηριότητες φέρεται να γινόταν μέσω της αλυσίδας των φούρνων του.

Νυχτερινά κέντρα του ίδιου φέρεται να είχαν γίνει και στόχος εκβιασμού για προστασία από πυρήνα μπράβων.

Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2024 είχε γίνει στόχος βομβιστικής ενέργειας κάβας που φέρεται να ήταν ο ίδιος σκιώδης ιδιοκτήτης και παράλληλα ιδιοκτήτης γνωστού νυχτερινού κέντρου στην περιοχή που τροφοδοτούσε αυτή η κάβα.

Ο ίδιος είχε θεωρηθεί πως βρισκόταν στον κύκλο γνωστού ισοβίτη και μέλους της “Greek Mafia” και έγινε στόχος τόσο για εκβιασμό όσο και για αντίποινα για την βόμβα σε πρατήριο του Πειραιά που παλιότερα ανήκε στον δολοφονηθέντα από την μαφία του Έντικ, Βαγγέλη Ζαμπούνη και διεκδικούσαν οι αντίπαλες μαφιόζικες οργανώσεις. Στην ίδια διαμάχη φέρεται να περιλαμβάνεται εκείνη την εποχή και επίθεση με πυροβολισμούς στην πρόσοψη νυχτερινού κέντρου στην Λ. Συγγρού.

Σε δικογραφία που είχε γίνει από την ΔΑΟΕ για την Ρωσόφωνη Μαφία το 2025, είχαν βρει στοιχεία από επισυνδέσεις οι αστυνομικοί, πως η πλευρά του Έντικ είχε προσεγγίσει παλιό μπράβο και στενό συνεργάτη του ισοβίτη της «Greek Mafia» για να τον εκτελέσει και την ίδια περίοδο εκβίαζαν τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο» που είχε στενές σχέσεις με τον ισοβίτη, να τους δώσει 200.000 ευρώ για να μην του κάψουν μαγαζιά σε Αττική και Μύκονο.

Πηγή: ertnews