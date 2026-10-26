Αφράτο κέικ μήλου με 2 αυγά και 2 μήλα – Ζουμερό και πανεύκολο!

Αν αγαπάτε τα σπιτικά γλυκά με φρούτα, αυτό το αφράτο κέικ μήλου με μόλις 2 αυγά και 2 μήλα θα γίνει μία από τις αγαπημένες σας συνταγές! Έχει μαλακή, αφράτη υφή, κομμάτια μήλου που γίνονται υπέροχα τρυφερά στο ψήσιμο και μια χρυσαφένια επιφάνεια που μοιάζει με γλυκό από ζαχαροπλαστείο.

Η συνταγή είναι απλή, οικονομική και ιδανική για όλη την οικογένεια. Δεν χρειάζεστε περίπλοκα υλικά ή ιδιαίτερες γνώσεις ζαχαροπλαστικής. Με λίγα καθημερινά υλικά μπορείτε να ετοιμάσετε ένα λαχταριστό κέικ για το πρωινό, τον απογευματινό καφέ ή ένα γλυκό κέρασμα.

Το μικρό μυστικό που κάνει τη διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούμε το ένα μήλο κομμένο σε μικρά κομμάτια μέσα στη ζύμη και το δεύτερο σε λεπτές φέτες, τοποθετημένες κυκλικά στην επιφάνεια. Έτσι, το κέικ γίνεται όχι μόνο νόστιμο, αλλά και ιδιαίτερα όμορφο!

Υλικά για 6–8 μερίδες

2 μέτρια μήλα, κατά προτίμηση Golden ή Gala

2 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. ζάχαρη

80 γρ. βούτυρο, λιωμένο

50 ml γάλα

1/2 φακελάκι μπέικιν πάουντερ, περίπου 5–6 γρ.

1 φακελάκι βανίλια ή 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

Για τη γυαλιστερή επιφάνεια (προαιρετικά)

2 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα βερίκοκο

1 κουταλάκι του γλυκού νερό, εάν χρειάζεται

Εκτέλεση

1. Προετοιμάζουμε τα μήλα και τη φόρμα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις.

Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μια στρογγυλή φόρμα διαμέτρου 20–22 εκ. ή την καλύπτουμε με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Καθαρίζουμε τα δύο μήλα και αφαιρούμε τα κουκούτσια. Κόβουμε το ένα μήλο σε μικρούς κύβους, ώστε να ενσωματωθεί στη ζύμη. Το δεύτερο το κόβουμε σε λεπτές, ομοιόμορφες φέτες για να διακοσμήσουμε την επιφάνεια.

Ραντίζουμε ελαφρά τα μήλα με τον χυμό λεμονιού, ώστε να περιορίσουμε το μαύρισμά τους μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε.

2. Ετοιμάζουμε τη βάση του κέικ

Σε ένα μεγάλο μπολ σπάμε τα δύο αυγά και προσθέτουμε τη ζάχαρη και τη βανίλια.

Χτυπάμε με σύρμα για περίπου 2–3 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει πιο ανοιχτόχρωμο και ελαφρώς αφράτο.

Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, αφού πρώτα το αφήσουμε να γίνει χλιαρό, και στη συνέχεια ρίχνουμε το γάλα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

3. Προσθέτουμε τα στερεά υλικά

Σε ένα ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Ρίχνουμε σταδιακά το μείγμα των στερεών υλικών στο μπολ με τα αυγά και ανακατεύουμε απαλά με σύρμα ή σπάτουλα, μέχρι να σχηματιστεί μια λεία ζύμη χωρίς σβόλους.

Το μυστικό για ένα πραγματικά αφράτο κέικ είναι να μην ανακατέψουμε υπερβολικά τη ζύμη μετά την προσθήκη του αλευριού. Μόλις ενσωματωθούν τα υλικά, σταματάμε το ανακάτεμα.

4. Ενσωματώνουμε τα κομμάτια μήλου

Προσθέτουμε τους κύβους από το πρώτο μήλο και ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα, ώστε να κατανεμηθούν ομοιόμορφα στη ζύμη.

Αδειάζουμε το μείγμα στην προετοιμασμένη φόρμα και ισιώνουμε ελαφρά την επιφάνειά του.

Τα μικρά κομμάτια μήλου θα μαλακώσουν κατά το ψήσιμο και θα χαρίσουν στο εσωτερικό του κέικ υπέροχη υγρασία και φυσική γλυκύτητα.

5. Διακοσμούμε με φέτες μήλου

Τοποθετούμε τις λεπτές φέτες από το δεύτερο μήλο πάνω στη ζύμη, ξεκινώντας από την εξωτερική πλευρά της φόρμας και προχωρώντας προς το κέντρο.

Αφήνουμε τις φέτες να επικαλύπτονται ελαφρά, δημιουργώντας ένα όμορφο σχέδιο σαν τριαντάφυλλο.

Εάν θέλουμε, πασπαλίζουμε την επιφάνεια με ελάχιστη ζάχαρη για πιο έντονο χρυσαφένιο χρώμα κατά το ψήσιμο.

6. Ψήνουμε μέχρι να ροδίσει

Τοποθετούμε το κέικ στον προθερμασμένο φούρνο και ψήνουμε στους 180°C για περίπου 35–45 λεπτά.

Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τον φούρνο και το βάθος της φόρμας. Το κέικ πρέπει να φουσκώσει, να αποκτήσει χρυσαφένια επιφάνεια και να ψηθεί καλά στο κέντρο.

Για να ελέγξουμε αν είναι έτοιμο, βυθίζουμε μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο. Πρέπει να βγαίνει χωρίς υγρή ζύμη, αν και λίγη υγρασία από τα μήλα είναι φυσιολογική.

Εάν η επιφάνεια πάρει χρώμα πολύ γρήγορα, μπορούμε να την καλύψουμε χαλαρά με αλουμινόχαρτο και να συνεχίσουμε το ψήσιμο μέχρι να ψηθεί σωστά το εσωτερικό.

7. Το μυστικό για γυαλιστερή επιφάνεια

Μόλις βγάλουμε το κέικ από τον φούρνο, το αφήνουμε να σταθεί για περίπου 10 λεπτά πριν το ξεφορμάρουμε προσεκτικά.

Για μια όμορφη, γυαλιστερή επιφάνεια, βάζουμε τη μαρμελάδα βερίκοκο σε ένα μικρό κατσαρολάκι μαζί με ένα κουταλάκι του γλυκού νερό, εάν είναι πολύ πηχτή.

Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει πιο ρευστή. Με ένα πινέλο απλώνουμε μια λεπτή στρώση πάνω στις φέτες μήλου, όσο το κέικ είναι ακόμη χλιαρό.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει πάνω σε σχάρα πριν το κόψουμε. Η μαρμελάδα θα χαρίσει μια διακριτική λάμψη και θα αναδείξει όμορφα τα μήλα στην επιφάνεια.

Τα μυστικά για ένα εξαιρετικά αφράτο κέικ μήλου

Χρησιμοποιούμε υλικά σε θερμοκρασία δωματίου. Τα αυγά και το γάλα αναμειγνύονται ευκολότερα με τα υπόλοιπα υλικά.

Αφήνουμε το βούτυρο να γίνει χλιαρό. Δεν πρέπει να είναι καυτό όταν το προσθέτουμε στα αυγά.

Δεν παραχτυπάμε τη ζύμη. Το υπερβολικό ανακάτεμα μετά την προσθήκη του αλευριού μπορεί να κάνει το κέικ πιο συμπαγές.

Κόβουμε τα μήλα σε ομοιόμορφα κομμάτια. Έτσι κατανέμονται καλύτερα μέσα στη ζύμη και ψήνονται πιο ομοιόμορφα.

Ελέγχουμε το ψήσιμο. Κάθε φούρνος λειτουργεί διαφορετικά, γι' αυτό ξεκινάμε τον έλεγχο περίπου στα 35 λεπτά.

Δεν βιαζόμαστε να το κόψουμε. Αφήνουμε το κέικ να σταθεί και να κρυώσει αρκετά, ώστε να κόβεται πιο όμορφα.

Λαχταριστές παραλλαγές

Αν θέλουμε να δώσουμε διαφορετικό άρωμα στο κέικ, μπορούμε να προσαρμόσουμε εύκολα τη συνταγή.

Με κανέλα: Προσθέτουμε 1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα στο αλεύρι για ζεστό, φθινοπωρινό άρωμα.

Με αμύγδαλο: Αντικαθιστούμε 20 γρ. από το αλεύρι με 20 γρ. αλεσμένα αμύγδαλα για πιο πλούσια γεύση.

Με λεμόνι: Προσθέτουμε λίγο ξύσμα λεμονιού για μια ευχάριστη, δροσερή νότα.

Με καραμελωμένη επιφάνεια: Πασπαλίζουμε τα μήλα με λίγη ζάχαρη πριν από το ψήσιμο, ώστε να αποκτήσουν πιο έντονο χρώμα.

Χωρίς μαρμελάδα: Παραλείπουμε το γλάσο και, αφού κρυώσει το κέικ, πασπαλίζουμε με λίγη άχνη ζάχαρη.

Πώς σερβίρεται και πώς διατηρείται

Αυτό το σπιτικό κέικ μήλου είναι υπέροχο τόσο χλιαρό όσο και σε θερμοκρασία δωματίου. Συνοδεύει ιδανικά τον πρωινό καφέ, το απογευματινό τσάι ή ένα ζεστό ρόφημα σοκολάτας.

Για ένα πιο πλούσιο επιδόρπιο, μπορούμε να το σερβίρουμε με μια μπάλα παγωτό βανίλια ή λίγη κρέμα.

Αφού κρυώσει εντελώς, το διατηρούμε σε καλά κλεισμένο δοχείο για περίπου 2–3 ημέρες, σε δροσερό μέρος. Επειδή περιέχει φρέσκα φρούτα, εάν ο χώρος είναι πολύ ζεστός, προτιμάμε τη συντήρηση στο ψυγείο. Πριν το σερβίρουμε, μπορούμε να το αφήσουμε για λίγο εκτός ψυγείου, ώστε να αποκτήσει ξανά πιο μαλακή υφή.

Συμπέρασμα

Αυτό το αφράτο κέικ μήλου με 2 αυγά και 2 μήλα αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται πολλά υλικά για να δημιουργήσουμε ένα υπέροχο σπιτικό γλυκό.

Η απαλή ζύμη, τα ζουμερά κομμάτια μήλου, το διακριτικό άρωμα βανίλιας και η χρυσαφένια επιφάνεια δημιουργούν έναν συνδυασμό που δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί.

Είναι μια εύκολη και οικονομική συνταγή, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας και για όσους αγαπούν τα παραδοσιακά γλυκά με απλά υλικά. Δοκιμάστε τη και απολαύστε ένα νόστιμο, σπιτικό κέικ που θα γεμίσει την κουζίνα σας με υπέροχα αρώματα!

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετική ποικιλία μήλων;

Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Golden, Gala ή άλλη ποικιλία που διατηρεί σχετικά καλά το σχήμα της στο ψήσιμο.

Γιατί το κέικ μου βγήκε συμπαγές;

Ένας πιθανός λόγος είναι το υπερβολικό ανακάτεμα μετά την προσθήκη του αλευριού. Επίσης, ελέγξτε ότι το μπέικιν πάουντερ είναι ακόμη ενεργό και ότι το κέικ ψήθηκε σωστά.

Μπορώ να παραλείψω τη μαρμελάδα βερίκοκο;

Φυσικά. Η μαρμελάδα χρησιμοποιείται μόνο για τη γυαλιστερή εμφάνιση και δεν είναι απαραίτητη για την επιτυχία της συνταγής.

Πώς θα καταλάβω ότι το κέικ είναι έτοιμο;

Βυθίστε μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο. Εάν βγει χωρίς υγρή ζύμη, το κέικ είναι έτοιμο. Αν υπάρχουν ακόμη ίχνη ωμής ζύμης, συνεχίστε το ψήσιμο για λίγα λεπτά.

Μπορώ να ετοιμάσω το κέικ από την προηγούμενη ημέρα;

Ναι. Αφήστε το να κρυώσει πλήρως, φυλάξτε το σε κατάλληλο δοχείο και σερβίρετέ το την επόμενη ημέρα. Οι γεύσεις των μήλων και της βανίλιας θα παραμείνουν ευχάριστες, ενώ η υφή του θα είναι ακόμη μαλακή.

Πηγή: flavorecipes