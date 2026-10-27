Τροπολογία για νέες ειδικότητες και αλλαγές στις προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Νέες ειδικότητες προσωπικού στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, διεύρυνση των προσόντων για τη συμμετοχή στις διαδικασίες στελέχωσης και παράταση των προθεσμιών για την προσαρμογή των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία.

Οι ρυθμίσεις αφορούν το πλαίσιο στελέχωσης των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση των υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό.

Με την πρώτη παρέμβαση, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού επεκτείνεται και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ), οι οποίοι λειτουργούν σε δήμους ή σε κοινωφελείς επιχειρήσεις τους.

Για τους συγκεκριμένους σταθμούς προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης θέσεων στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με την προσθήκη συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι ειδικότητες ΠΕ Νηπιαγωγών και ΠΕ Εργοθεραπείας, καθώς και ΤΕ Εργοθεραπείας. Στην κατηγορία ΔΕ προστίθενται ο κλάδος Προσωπικού Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικών Επιμελητών - Φροντιστών Παιδιών, και ο κλάδος Βοηθών Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Παράλληλα, παρατείνεται από τις 30 Νοεμβρίου 2026 στις 15 Ιανουαρίου 2027 η προθεσμία που αφορά τη διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η αλλαγή αφορά την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 762 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρέχει επιπλέον χρόνο για τις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής του νέου συστήματος στελέχωσης.

Δυνατότητα συμμετοχής νηπιαγωγών με τριετή εμπειρία

Με την ίδια τροπολογία, στις διαδικασίες κάλυψης των θέσεων ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας θα μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον 36 μήνες εμπειρίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο αντικείμενο της θέσης και στον κλάδο και την ειδικότητα που κατέχουν.

Όσοι προσληφθούν με τα συγκεκριμένα προσόντα προβλέπεται, επιπλέον, η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης εντός δύο ετών από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Το περιεχόμενο του προγράμματος και οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας για προσωπικό καθαριότητας

Η τροπολογία προβλέπει, επίσης, ότι η προηγούμενη απασχόληση σε δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς με την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων θα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης για υποψηφίους που διεκδικούν θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Με τον τρόπο αυτόν διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη εμπειρία μπορεί να προσμετράται ως συναφής για τη συμμετοχή στις διαδικασίες κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων.

Επιπλέον, στα επικουρικά προσόντα της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών που λογίζονται ως κύρια προσόντα για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περιλαμβάνονται πλέον ρητά και τα Α΄ και Β΄ επικουρικά προσόντα της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Με άλλη διάταξη, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 η προθεσμία για την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων που υπάγονται στο σχετικό πλαίσιο στελέχωσης.

ΑΠΕ