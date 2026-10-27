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Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026 14:21

Τροπολογία για νέες ειδικότητες και αλλαγές στις προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Γράφτηκε από την

Τροπολογία για νέες ειδικότητες και αλλαγές στις προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

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Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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