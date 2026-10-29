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Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026 08:53

Στο Πήλιο ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες από τον «Daniel» (βίντεο)

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Στο Πήλιο ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες από τον «Daniel» (βίντεο)

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Το Πήλιο βρέθηκε ξανά αντιμέτωπο με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση χειμάρρων, αποκλεισμούς δρόμων και σοβαρές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Στα Πλατανιά, περίπου 50 κάτοικοι αποκλείστηκαν, ενώ δυνάμεις της ΕΜΑΚ συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης. Οι εικόνες από τις πλημμύρες ξύπνησαν μνήμες από την καταστροφική κακοκαιρία «Daniel» του 2023, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

 

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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