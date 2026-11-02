Ρόδος: Σοβαρές καταστροφές από την κακοκαιρία στον Αρχάγγελο

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας τη Ρόδο, με τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται κυρίως στα χωριά της ανατολικής πλευράς του νησιού.

Μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η περιοχή του Αρχαγγέλου, όπου η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να μετατραπούν δρόμοι σε ορμητικούς χειμάρρους, να παρασυρθούν αυτοκίνητα και να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε καταστήματα και άλλες ιδιοκτησίες.

Η ένταση των καιρικών φαινομένων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα νερά να κατακλύζουν δρόμους και να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους. Στον Αρχάγγελο καταγράφηκαν οι σοβαρότερες επιπτώσεις, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού που συγκεντρώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού και πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ καταστήματα και άλλοι επαγγελματικοί χώροι υπέστησαν ζημιές. Η κατάσταση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας και τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Πλημμυρικά φαινόμενα, μικρότερης ωστόσο έκτασης, καταγράφηκαν και στην περιοχή Αφάντου, καθώς και σε χωριά της νότιας Ρόδου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε επιμέρους σημεία.

Η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου. Μέσω του μηνύματος, η Πολιτική Προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, εξαιτίας του κινδύνου από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Κλειστά τα σχολεία σε τέσσερις Δημοτικές Ενότητες

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή μετακινήσεων σε περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι σχετικές ανακοινώσεις του δήμου εκδόθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ επισημάνθηκε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα νερά, στον καθαρισμό φρεατίων και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί εμπόδια από φερτά υλικά.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους.

Παρότι τις πρωινές ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσίαζαν ύφεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κάλυμνος: Μεγάλος ογκόλιθος αποκολλήθηκε και προσέκρουσε σε γκαράζ - Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την αποκόλληση μεγάλου βράχου στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για κατοικίες που βρίσκονται χαμηλότερα.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, ο ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατά την πτώση του προσέκρουσε σε γκαράζ, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι ο βράχος σταμάτησε στο συγκεκριμένο κτίσμα απέτρεψε ενδεχομένως πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς ακριβώς χαμηλότερα βρίσκεται συγκρότημα κατοικιών.

«Αν δεν το σταματούσε το γκαράζ, από κάτω είναι συστάδα σπιτιών. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαστροκούκος, περιγράφοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

ΑΠΕ