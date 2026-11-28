Τη Δευτέρα (30/11) αναμένεται να απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μέχρι τότε, οι τέσσερις συλληφθέντες θα παραμείνουν κρατούμενοι στα γραφεία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι απολογίες τους αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώπιον της 26ης ανακρίτριας, η οποία έχει οριστεί ως Ευρωπαία ανακρίτρια.

Οι συλληφθέντες έλαβαν χθες προθεσμία από τον ανακριτή υπηρεσίας, λόγω απουσίας της αρμόδιας ανακρίτριας, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισής τους έχουν ξεκινήσει να παραλαμβάνουν αντίγραφα της ογκώδους δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου τριημέρου, οι δικηγόροι τους καλούνται να μελετήσουν το υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ενάμιση χρόνο, προκειμένου να προετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των εντολέων τους.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για: σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης αποδίδεται σε έναν εκ των τεσσάρων συλληφθέντων. Όλοι αντιμετωπίζουν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Τι αφορά η υπόθεση



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πλαίσιο της έρευνας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για καταγγελλόμενες υπερκοστολογήσεις και διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων και μετά από συντονισμένες εφόδους της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ertnews, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται εξέλιξη με τη συμμετοχή έξι εισαγγελέων Πρωτοδικών. Η υπόθεση αφορά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια σε περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2025, όταν εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Οι έλεγχοι εντάθηκαν τον Ιούλιο του 2026, με στοχευμένες έρευνες σε περιοχές της Αθήνας, κατά τις οποίες η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ αναζήτησε ψηφιακά αρχεία, εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις με εταιρίες επικοινωνίας, ενώ στην έρευνα είχαν συνδράμει και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Πριν από περίπου έξι μήνες είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συλληφθέντων, των εμπλεκόμενων εταιρειών και λοιπών προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Πρόκειται για διαδικασία που εφαρμόζεται συστηματικά σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, προκειμένου να ελεγχθεί η διαδρομή του χρήματος και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκδότης, Γιάννης Κουρτάκης.