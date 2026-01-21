Εντυπωσιακά κύματα «σάρωσαν» την παραλία της Καλαμάτας (βίντεο+φωτογραφίες)

Τα εντυπωσιακά κύματα που «χτύπησαν» την παραλία της Καλαμάτας τις τελευταίες ώρες χάρισαν μια εικόνα άγριας, χειμωνιάτικης ομορφιάς.

Ο δυνατός κυματισμός και ο γκρίζος ουρανός δημιούργησαν ένα σκηνικό που ανέδειξε τη δυναμική πλευρά της θάλασσας, τραβώντας τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας.

Πέρα από ορισμένα μικροπροβλήματα που παρατηρήθηκαν σε εξοπλισμό καταστημάτων και κατά μήκος της Ναυαρίνου, το φαινόμενο λειτούργησε ως μια υπενθύμιση ότι ο χειμώνας ξέρει να αποκαλύπτει μια διαφορετική, αυθεντική όψη της ανατολικής παραλίας, προσφέροντας εικόνες έντασης και φυσικής ομορφιάς που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Δείτε φωτογραφίες μέσα από τον φακό του Γιάννη Μαρκάκη: