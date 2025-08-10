Μια ανοιχτή επιστολή προς όλους, κυρίαρχο ελληνικό λαό και πολιτικό σύστημα: Επανίδρυση του ελληνικού κράτους εδώ και τώρα

Στους ταραγμένους καιρούς, που διάγουμε, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, οι κίνδυνοι, που μας περιβάλλουν, είναι πάρα πολλοί και βρίσκουν την πατρίδα μας απροετοίμαστη και σε παρατεταμένη κρίση. Κρίση θεσμών, αξιών, αντιλήψεων, διάλυσης της οικογένειας, διάσπασης, αποσάθρωσης των συνεκτικών δεσμών του λαού μας και της κοινωνίας μας. Μιας κοινωνίας παραπαίουσας, εβρισκόμενης σε φανερή αμηχανία. Μιας κοινωνίας χωρίς όραμα, χωρίς προοπτική, χωρίς εθνικούς στόχους, εμποτισμένης από τα φληναφήματα, που εδώ και χρόνια λυσσαλέα προσπαθούν να της εμφυσήσουν οι ελίτ της παγκοσμιοποίησης (και το έχουν καταφέρει ως ένα βαθμό) αποσπώντας την από τα βασικά διαχρονικά ιδεώδη και αρχές του έθνους μας.

Ο κίνδυνος εξαφάνισης του έθνους μας σε μερικές δεκάδες χρόνια είναι ήδη ορατός. Τα προβλήματα πολλά, μεγάλα και οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν μεγαλύτερες. Ωστόσο τώρα είναι ώρα για περισυλλογή, για άμεση λήψη γενναίων δύσκολων αποφάσεων συλλογικών και ατομικών όλων μας ανεξαιρέτως (δεν περισσεύει κανένας), να ανασκουμπωθούμε όλοι μας για να προλάβουμε μια νέα εθνική καταστροφή. Χρήζει άμεσης εφαρμογής ένα σχέδιο ανάταξης, επανίδρυσης του κράτους μας δια της υλοποίησης ενός στοχευμένου προγράμματος ανασυγκρότησης βασικών δομών και πυλώνων της κοινωνίας μας, το οποίο και ενδεικτικά προτείνω.

Οι κύριοι άξονες αυτής της ρηξικέλευθης μεταρρυθμίσεως θα συμπυκνώνονται στα εξής: Αυτονομία, αυτάρκεια, εδαφική ακεραιότητα, μακρόπνοη στρατηγική, ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα, βιομηχανική ανάπτυξη, καταπολέμηση της ραγδαίας υπογεννητικότητας, οικονομική στήριξη οικογένειας, ελληνοκεντρική παιδεία, ορθοδοξία, ισχυρές καλοπληρωμένες ένοπλες δυνάμεις, αμυντική βιομηχανία, σύγχρονες ασφαλείς υποδομές σιδηροδρομικού δικτύου με εμπορική διασύνδεση με όλη την Ευρώπη, εμπορική ανάπτυξη όλων των λιμανιών της χώρας από ελληνικές εταιρείες. Αγροτικές δημόσιες γαίες – αναδιανομή. Ειδικότερα:

Υποχρεωτική στράτευση στην ηλικία των 18 ετών ανδρών και γυναικών κατά τα ισραηλινά πρότυπα με καταδρομική Στρατιωτική Θητεία 18μηνων. Ελληνοκεντρική ορθόδοξη παιδεία με έμφαση στις μεγάλες προσωπικότητες και στιγμές του ιστορικού μεγαλείου της πατρίδας μας (Αρχαία Ελλάδα, Μ.Αλέξανδρος, Βυζάντιο, Μακεδονική αυτοκρατορική Δυναστεία, Μικρασία κοιτίδα του ελληνισμού) – διδασκαλία κλασσικής παιδείας αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας . Οι αποτυγχάνοντες βαθμολογικά στις εξετάσεις μαθητές να αξιολογούνται ορθολογικά με βάση τις πρακτικές δεξιότητές τους στα πλαίσια σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και να εγγράφονται και φοιτούν υποχρεωτικά σε τεχνικές σχολές κάθε είδους με προσανατολισμό στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα κυρίως της παραγωγικής διαδικασίας. Εκπαιδευτική γλωσσική Μεταρρύθμιση με παράλληλη επαναφορά της χρήσης και διδασκαλίας του πολυτονικού συστήματος και της αρχαϊζούσης καθαρεύουσας της πλουσιότατης σε νοήματα και λεκτικό πλούτο γλώσσας μας τουλάχιστον στα επίσημα έγγραφα του κράτους με κυρίαρχο στόχο την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου της νέας γενιάς και της λεκτικής πενίας της, που συνεχώς επιδεινώνεται λόγω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης λιγότερων λέξεων και δυσχέρειας – αδυναμίας έκφρασης των νέων παιδιών στη σημερινή μονοτονική ευτελισμένη δημοτική γλώσσα που χρησιμοποιούν (greeklish). Μεγάλα κίνητρα σε νέα ζευγάρια για αύξηση γεννήσεων τουλάχιστον 3 παιδιά ανά οικογένεια και ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα για εγκατάσταση σε παραμεθόριες περιοχές με εξασφάλιση επαγγελματικής αποκατάστασης και επιδόματα. Διπλασιασμός μισθών όλων των στρατιωτικών και ηθικά, οικονομικά κίνητρα για εισαγωγή σε στρατιωτικές παραγωγικές σχολές. Σύσταση ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας με `Ενιαία χάραξη εθνικής στρατηγικής ανεξαρτήτως κυβερνήσεων με αναβάθμιση του διπλωματικού σώματος και στελέχωση του με ικανούς διπλωμάτες, οι οποίοι δεν θα αντικαθίστανται ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική εξουσία και κυβέρνηση. Πλήρης αναδιοργάνωση των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών σύμφωνα με το ελληνο-βυζαντινό σύστημα (scrinium barbarorum). Ενιαίο αμυντικό δόγμα ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ με Κοινό στρατηγικό – επιχειρησιακό κέντρο λήψης αποφάσεων ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ για τη δημιουργία ενιαίου ελληνικού τόξου – άξονα σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Απελευθέρωση Κύπρου με δημιουργία ενιαίου κράτους με ίσα δικαιώματα για όλους τους κατοίκους. Άμεση αποχώρηση όλων των εποίκων και στρατού κατοχής. Αναδιάρθρωση πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Επαναλειτουργία δευτερογενούς τομέα ιδίως αμυντικής βιομηχανίας και ναυπηγείων. Άμεση Κατάργηση τουρκικού προξενείου Θράκης με ταυτόχρονες μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα σπουδών ιδίως των ακριτικών σχολείων, το οποίο θα πρέπει να αποκτήσει εθνικό πατριωτικό περιεχόμενο. Κατάργηση μειονοτικών σχολείων με δημιουργία μεικτών για όλα μαζί τα ελληνόπουλα με μαθήματα αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και ξεχωριστή διδασκαλία μόνο στο μάθημα των θρησκευτικών. Έμπρακτη Στήριξη της ελληνικής μειονότητας της Βόρειας Ηπείρου σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914, το οποίο αν και λίγοι το γνωρίζουν, είναι ενεργό και παράγει de jure έννομα αποτελέσματα. Εξωστρεφή εξωτερική πολιτική με γεωπολιτικό προσανατολισμό ιδίως στην ανατολική μεσόγειο. Ανάπτυξη Θρησκευτικής διπλωματίας με εμβάθυνση των διεθνών σχέσεών μας με όλα τα ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία καθώς και με χριστιανικούς πληθυσμούς κοπτών, ορθοδόξων και μονοφυσιτών στην Αίγυπτο (15 εκατομμύρια χριστιανοί) και Αιθιοπία (πάνω από 50 εκατομμύρια χριστιανοί). Στήριξη εμπράκτως άμεσα των ελληνορθόδοξων πληθυσμών στη Συρία και του ελληνορθόδοξου πατριαρχείου Δαμασκού με παρεμβάσεις σε όλα τα διεθνή φόρα και χορήγηση πολιτικού ασύλου και αδειών παραμονής ως ομογενείς. Σύναψη ισχυρής αμοιβαίας στρατιωτικής αμυντικής συμμαχίας και στενής οικονομικής συνεργασίας με το Ισραήλ και με την Ινδία. Στήριξη σε όλα τα φόρα του κουρδικού έθνους και λαού καθώς και μόχλευση της συζήτησης για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης. Διάβημα για την ορθή απρόσκοπτη εφαρμογή της συνθήκης της Λωζάνης. Επέκταση εναέριου χώρου και ΑΟΖ στα 12 ναυτικά μίλια ενιαία υπολογισμένα από τις γραμμές βάσης στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Ανακήρυξη ως δικό μας «casus belli» την υλοποίηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και καταγγελία της Τουρκίας σε όλα τα φόρα. Αφύπνιση της εθνικής συνείδησης, υπερηφάνειας, πίστης, αυτοπεποίθησης, εμπέδωση υψηλού εθνικού ελληνορθόδοξου φρονήματος στις δυνάμεις του έθνους μας και εγρήγορση του ελληνικού λαού από τους πνευματικούς ανθρώπους για τον εξ ανατολών κίνδυνο και ενημέρωση για την κρισιμότητα της κατάστασης, που εκτυλίσσεται πέριξ των συνόρων μας. Μείωση εισαγωγών προϊόντων, αυτονομία, αυτάρκεια, αύξηση εξαγωγικού εμπορίου, επιβολή δασμών σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα προκειμένου να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων ομοειδών. Άμεση εφαρμογή της συνταγματικά κατοχυρωμένης Διάκρισης των εξουσιών. Η Βουλή θα αποφασίζει και όχι ο πρωθυπουργός μόνος του με κομματική πειθαρχία. Ανεξαρτησία κατοχυρωμένη της Δικαιοσύνης με την έκδοση δικαίων ανόθευτης κρίσης αποφάσεων και όχι δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, αντίληψη και υποτακτικότητα στις εντολές της εκτελεστικής εξουσίας. Κατάργηση βουλευτικής ασυλίας και νόμου μη ευθύνης υπουργών και έκδοση δικαστικών αποφάσεων για αυτούς από μεικτά ορκωτά δικαστήρια με κοινή συμμετοχή δικαστών και πολιτών ενόρκων. Συνταγματική Αναθεώρηση με βαθιές αλλαγές και τομές στο πολίτευμα. Καθίσταται πλέον επιτακτική η μετάβαση από τον σημερινό «απολυταρχικό» συστημικό Κοινοβουλευτισμό σε πιο άμεση μορφή αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας με συνεχή έλεγχο κατά τακτά χρονικά διαστήματα από τις τοπικές κοινωνίες του παραγόμενου κοινοβουλευτικού έργου κατά τα πρότυπα της Αρχαίας Ελλάδας, της κοιτίδας του πολιτισμού και της γνήσιας Δημοκρατίας. Σημαντική παρακαταθήκη προς τη κατεύθυνση αυτή αποτελεί η προσπάθεια του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια επί τη βάσει και στα πρότυπα του πολιτικού συστήματος του Ελβετικού Κράτους, που ο ίδιος θεμελίωσε. Φραγή συνόρων. Επαναπροώθηση όλων των παράνομων μεταναστών με απαγόρευση επανεισόδου στη χώρα.

Αυτοί πρέπει να είναι οι κύριοι άξονες της νέας Ελλάδας που πρέπει να αρχίσει άμεσα σήμερα να οικοδομείται. Πριν περάσει το τραίνο της ιστορίας και μείνουμε απ’εξω... Δεν υπάρχει χρόνος. Στροφή στις ρίζες μας και στα ιδανικά του ένδοξου Έθνους μας (είμαστε έθνος σπουδαίων ευφυέστατων πολεμιστών, εμπόρων, λογίων, επιστημόνων, επιχειρηματιών). Πιάσαμε πάτο ως κοινωνία. Οφείλουμε να συναισθανθούμε ότι δεν είμαστε ένας τυχαίος λαός υποτακτικών δουλοπρεπών ραγιάδων. Είμαστε απόγονοι ηρώων ενός ενδόξου πολιτισμού, που έλαμψαν ανά τους αιώνες. Οφείλουμε να σταθούμε αντάξιοι τους. Φτάνει πια το τέλμα , η σήψη και η παρακμή. Ως εδώ._ [...παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες…] ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 98. – Ἱστορίαι 1, 70