Εγκατάλειψη, αδιαφορία και κίνδυνος αποκλεισμού από τους διεθνείς χάρτες: Σε αχαρτογράφητα νερά το λιμάνι της Πύλου

Του Δημήτρη Καφαντάρη, πρώην δημάρχου Πύλου – Νέστορος, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Δύναμη Ελπίδας»

Το λιμάνι της Πύλου, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Πελοποννήσου με αυξημένη τουριστική προοπτική, οδηγείται με ταχύτητα σε απαξίωση και εγκατάλειψη.

Η σημερινή διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και η ανύπαρκτη εποπτεία της Δημοτικής Αρχής έχουν αφήσει τη λιμενική εγκατάσταση χωρίς βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας, εκθέτοντας τον τόπο σε σοβαρούς κινδύνους.

Αναλυτικά, το λιμάνι σήμερα λειτουργεί:

Χωρίς κανονισμό λειτουργίας, βασικό εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου.

Χωρίς πόρτες στις εισόδους της περίφραξης του μεγάλου μόλου, γεγονός που ακυρώνει τη ζώνη ISPS και καθιστά αδύνατη την ασφαλή πρόσβαση.

Χωρίς κάγκελα ασφαλείας στον μικρό μόλο, με αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.

Χωρίς Υπεύθυνο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) από πλευράς Δήμου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Χωρίς ενεργή σύμβαση με εταιρία φύλαξης, όταν απαιτείται.

Το master plan του λιμένα – ύψους 620.000 ευρώ – παραμένει χωρίς κανέναν σοβαρό σχεδιασμό.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι απλώς απογοητευτική. Είναι επικίνδυνη.

Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας έχουν ήδη επισημάνει τις ελλείψεις και η “καμπάνα” δεν θα αργήσει.

Εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία, το λιμάνι της Πύλου κινδυνεύει με αποκλεισμό από τους διεθνείς ναυτικούς χάρτες, στερώντας από την πόλη και τον Δήμο μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου επισκεπτών και αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Όμως κάποιοι δούλεψαν. Υπήρξε σχέδιο. Υπήρξε όραμα.

Το 2016, ως Δημοτική Αρχή, ξεκινήσαμε τη διαδικασία αδειοδότησης Υδατοδρομίου στο λιμάνι της Πύλου – οι πρώτοι στην Πελοπόννησο. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: ενίσχυση της προσβασιμότητας και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Το 2018, ολοκληρώθηκε έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ISPS λιμένα Πύλου», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, που περιλάμβανε:

Περίφραξη της ζώνης ISPS με κιγκλιδώματα τύπου Jersey.

Οικίσκο ασφαλείας με χώρο ελέγχου καμερών και μαγνητική πύλη.

Σύστημα εποπτείας με 6 κάμερες, λογισμικό καταγραφής και server.

Τρεις αυτοφερόμενες τουαλέτες (αντρών, γυναικών, ΑμεΑ).

Με αυτά τα έργα, το λιμάνι πληρούσε τις προδιαγραφές για την υποδοχή επιβατών και πλοίων με ασφάλεια, ενώ παράλληλα δημιουργούσαμε προοπτικές ανάπτυξης μέσα από την κρουαζιέρα και τα Υδατοδρόμια.

Σήμερα, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο.

Η παρούσα Διοίκηση Καρβέλα οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα αναλαμβάνοντας δράση.

Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παίζει με την τύχη του λιμανιού, ούτε με το μέλλον του Δήμου.

Ο τόπος και οι άνθρωποί του δεν μπορούν να περιμένουν.

Η ανευθυνότητα και η αδράνεια οδηγούν σε απώλειες – όχι μόνο πόρων και επενδύσεων, αλλά και αξιοπιστίας και προοπτικής για τον τόπο.

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε ευχολόγια και αδράνεια – χρειάζεται σχέδιο, αποφασιστικότητα και πράξεις ΤΩΡΑ.