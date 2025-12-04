Καλαμάτα: Πρόταση για νέα βιώσιμη πολυκατοικία στα “Πλακωτά” μέσω του Horizon-NEB

Το πρόγραμμα αφορά καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνική στέγαση, αναγνωρίζοντας τη σοβαρή έλλειψη προσιτής και ποιοτικής κατοικίας στην Καλαμάτα, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις, μεταξύ άλλων από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η συμμετοχή της Καλαμάτας στο έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής της πόλης προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, η Καλαμάτα αναλαμβάνει τον ρόλο του “πιλότου” νέας κατασκευής προσιτής κατοικίας, σχεδιάζοντας την ανέγερση ενός σύγχρονου, βιώσιμου κτηρίου περίπου 15-20 διαμερισμάτων σε δημοτικό οικόπεδο στην περιοχή “Πλακωτά”. Στον χώρο αυτό, είχε προγραμματιστεί μετά τους σεισμούς του 1986 να υλοποιηθεί το πρόγραμμα λαϊκής στέγης με την κατασκευή 150 σπιτιών, ως προσφορά της Πολιτείας στη σεισμόπληκτη Καλαμάτα. Μετά από αρκετά χρόνια ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε μία πολυκατοικία με μόλις με 12 διαμερίσματα, μένοντας να φανεί αν η κοινωνική πολυκατοικία θα κάνει την αρχή για έναν νέο κύκλο οικοδόμησης. Το έργο αφορά τη χρήση καινοτόμων κατασκευαστικών μεθόδων, όπως η προκατασκευασμένη δόμηση και η ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και βιοκλιματικών στοιχείων, με στόχο τη δημιουργία κατοικιών με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Παράλληλα, εφαρμόζει τις αρχές του New European Bauhaus, προάγοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων και διαδικασιών κοινωνικής ένταξης. Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή, αλλά και στη δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου για άλλες μεσογειακές πόλεις, προβάλλοντας την Καλαμάτα ως ευρωπαϊκό πιλότο για βιώσιμη και προσιτή κοινωνική στέγαση. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε πως αν εγκριθεί η πρόταση θα είναι ένα μεγάλο ευτύχημα για την Καλαμάτα, ενημερώνοντας πως το ποσό αφορά περίπου 1,3 εκατ. ευρώ και υλικά που θα είναι προκατασκευασμένα ώστε να μην ανέβει περαιτέρω το κόστος. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης έκανε λόγο για ένα θετικό project μεν, δίχως όπως είπε αυτή η εξέλιξη να λύνει το πρόβλημα της στέγασης στην πόλη. Ο ίδιος εκτίμησε πως ο προϋπολογισμός είναι χαμηλός για την υλοποίηση ενός κτηρίου, λέγοντας πως με το ποσό του προγράμματος δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη σχολίασε πως η Ε.Ε. σκορπά χρήματα για αυτή την κατεύθυνση, όταν υπάρχουν χώροι για εργατικές κατοικίες στην Τέντα και στην Αγία Τριάδα που παραχωρούνται για άλλους σκοπούς.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “HΛΕΚΤΡΑ”

Παράλληλα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην υποβολή πρότασης για το έργο CatalystNow2030, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Horizon-NEB. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την αναγέννηση των γειτονιών με τη συμμετοχή των πολιτών, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ή υποβαθμισμένες περιοχές. Η Καλαμάτα θα αναλάβει έναν κομβικό ρόλο στο έργο, λειτουργώντας ως δημιουργικός κόμβος του NEB (New European Bauhaus). Ο χώρος που θα φιλοξενήσει τις δράσεις του έργου είναι το κτήριο “Ηλέκτρα”, το οποίο θα αναβαθμιστεί και θα μετατραπεί σε ένα κέντρο για συμμετοχικό σχεδιασμό, κοινωνική καινοτομία και κυκλική δημιουργική οικονομία. Στόχος του Δήμου είναι να αναπτύξει τοπικά οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας, που θα ενσωματώνουν ευάλωτες ομάδες και θα στηρίζουν τις τοπικές μικροεπιχειρήσεις. Η Καλαμάτα προγραμματίζει να υλοποιήσει πιλοτικές δράσεις κοινωνικής και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, όπως κοινωφελείς υπηρεσίες, πράσινες και κυκλικές μικροεπιχειρήσεις, και δράσεις για τη ζωντάνια της γειτονιάς, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων εργαλείων NEB για συμμετοχή και κοινωνική καινοτομία. Το έργο CatalystNow2030 συνιστά μία στρατηγική για τον μετασχηματισμό της πόλης με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ομορφιά του χώρου και την κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, η Καλαμάτα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πρότυπο κοινωνικής καινοτομίας που θα εμπνεύσει άλλες πόλεις και θα ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή σκηνή. Για τη συμμετοχή αυτή, ο Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως ο Δήμος Καλαμάτας είναι από τους πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή την αρχιτεκτονική, εκτιμώντας πως θα υπάρξουν κι άλλες εκδόσεις του New European Bauhaus. Για την «Ηλέκτρα» υπενθύμισε πως έχει βγει απόφαση ένταξης και ότι τον Ιανουάριο το έργο δημοπρατείται. Ο Βασίλης Τζαμουράνης δήλωσε επιφυλακτικός για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα και αν θα υλοποιηθεί, βλέποντας ως θετική την πρώτη προσέγγιση. Η Χριστίνα Καντζιλιέρη έκανε λόγο για “θέατρο του παραλόγου”, καθώς η επισκευή του κτηρίου του πρώην κινηματογράφου «Ηλέκτρα» βρίσκεται στο 7% και στην παρούσα φάση γίνεται λόγος για δράσεις εντός αυτού. Η ίδια εκτίμησε πως ο χώρος θα πρέπει να αφορά μόνο τον πολιτισμό, επικρίνοντας τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. οι οποίες δεν στηρίζουν πρωτίστως τα σχολεία.

