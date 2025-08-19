Η καύση εις βάρος των πολιτών: Γιατί λέμε όχι στην καύση των απορριμμάτων;

Η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στο ενδεχόμενο δημιουργίας εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στην Αρκαδία, όπως προβλέπεται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που βρίσκεται σε διαβούλευση.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήσαμε στην Τρίπολη στις 13 Αυγούστου 2025, τονίσαμε με σαφήνεια ότι η Αρκαδία δεν πρέπει – και δεν πρόκειται – να μετατραπεί σε χώρο υποδοχής βιομηχανικών εγκαταστάσεων καύσης απορριμμάτων.

Η πρόταση αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία. Οι μονάδες καύσης δεν αποτελούν λύση στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων· αντιθέτως, αποθαρρύνουν την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και τη διαλογή στην πηγή, ενώ οι μακροχρόνιες και δαπανηρές συμβάσεις επιβαρύνουν απευθείας τους πολίτες, στερώντας από την τοπική κοινωνία το δικαίωμα να διαχειρίζεται με βιώσιμο τρόπο τα δικά της απορρίμματα.

Ποιοι θα είναι οι πραγματικά κερδισμένοι;

Από την άλλη πλευρά, οι μόνοι πραγματικά κερδισμένοι θα είναι οι λίγοι και εκλεκτοί επενδυτές, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν διπλά κέρδη:

1.αφενός από τις πανάκριβες συμβάσεις που θα πληρώνουν οι πολίτες μέσω των δημοτικών τελών,

2.αφετέρου από την ενεργειακή αξιοποίηση της καύσης, δηλαδή την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο σε προνομιακές τιμές.

Έτσι, τα απορρίμματα μετατρέπονται σε «χρυσό» για λίγους, ενώ το περιβάλλον, η υγεία και η τσέπη των κατοίκων επιβαρύνονται ανεπανόρθωτα.

Η δική μας πρόταση

Ζητούμε την άμεση απόσυρση του σχεδίου και την εφαρμογή ενός αποκεντρωμένου, σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων που θα βασίζεται στη διαλογή στην πηγή, την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την κομποστοποίηση και την προστασία του πολίτη και του τόπου μας.

Οι δήμοι οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την υιοθέτηση όλων των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης.

Κάλεσμα στους πολίτες

Καλούμε όλους τους ενεργούς πολίτες, καθώς και τους φυσιολατρικούς, πολιτιστικούς και ορειβατικούς συλλόγους να καταθέσουν τις απόψεις τους για τη ΣΜΠΕ στο sec.dipa@prv.ypeka.gr έως τις 31 Αυγούστου 2025, αλλά και να τις δημοσιοποιήσουν. Η διαβούλευση που διεξάγεται είναι προσχηματική και χωρίς διαφάνεια: γίνεται χωρίς πραγματικό διάλογο, ενώ οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στις ήδη κατατεθειμένες απόψεις.

Δεν θα αφήσουμε να κερδίσουν από τα απορρίμματά μας.

Το ζήτημα δεν είναι τεχνικό ή διαδικαστικό. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, δημοκρατίας και προστασίας του τόπου μας. Αφορά το μέλλον της Πελοποννήσου, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας.

Ποια η θέση της περιφερειακής αρχής;

Η Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να συνεχίζει να παριστάνει τον «ουδέτερο παρατηρητή» μπροστά σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση και να πάψει να κρύβεται πίσω από τις κυβερνητικές αποφάσεις. Με τη σιωπή και την αδράνειά της, στην ουσία λειτουργεί υπέρ των επενδυτών και όχι των πολιτών.

Η υγεία μας και το φυσικό περιβάλλον δεν μπαίνουν στη ζυγαριά των κερδών.

Η Αρκαδία δεν θα γίνει βιομηχανική ζώνη καύσης απορριμμάτων.