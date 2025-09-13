Αντί-γνωμος: «Δέσαμε τον γάιδαρο στο μαρούλι»

Τα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ πραγματοποιήθηκαν άτυπα από τον Αλέξη Τσίπρα,αφούήταν αυτός που έκλεισε με ομιλία του το Συνέδριο του Economistστο «Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο», μία ημέρα ενωρίτερον από την επίσημη έναρξη της ΔΕΘ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο,στον ίδιο χώρο, με ομιλία του πρωθυπουργού, το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

Χρήσιμο είναι να βγάλουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα χωρίς αμφισβήτηση (ανεξάρτητα δηλαδή της ιδεολογικής τοποθέτησης του καθενός μας) αφού ακούσαμε -με διαφορά ενός 24ώρου- τους δύο,κατά τεκμήριο, σημαντικότερους πολιτικούς άνδρες του σήμερα.

Ο «νέος» Αλέξης Τσίπρας αποκαλύφθηκε με σαφήνεια παρουσιάζοντας τους 9 άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξηςπου καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής και των πολιτικών οι οποίες, κατά την γνώμη του, είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμοστούν:

Ισχυρό και δίκαιο κράτος , Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, Στήριξη της εργασίας, Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια, Μείωση ιδιωτικού χρέους, Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία, Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, Εθνική Ασφάλεια και πάνω απ’ όλαΔημογραφική ανθεκτικότητα, διότι καμία πολιτική από τις προαναφερόμενες δεν έχει την παραμικρή τύχη επιτυχούς εφαρμογής όταν το δημογραφικό πεδίο καταβυθίζεταιτάχιστα σαν την χαμένη Ατλαντίδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε υπερκομματικά αλλά διόλου απολίτικα, φόρεσε την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος χωρίς ούτε λεπτό να κρύψει την βαθιά Αριστερήτου σκέψη και την Κοινωνική κατεύθυνση πουοφείλει να έχει η πολιτική στηνπράξη, ενώ κατακεραύνωσε την αναξιοκρατία, την διάβρωση της εμπιστοσύνης στην πολιτική, την κοινωνική μεροληψία, το πελατειακό κράτος, την βορβορώδηδιαφθορά και την χυδαιότητα της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τονΠαύλο Μαρινάκηο οποίος μίλησε πρόσφατα για εγκληματίες που νοσταλγούν τον Τσίπρα.

Κάθε φορά πουκάποιος επιτίθεται με χυδαιότητα στον πολιτικότου αντίπαλοδηλητηριάζει με τοξικότητα τηνδημοκρατική λειτουργία.

Ωστόσο στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει και ισχύει το "τι είχες Γιάννη; τι είχα πάντα", αφού-περισσότερο και από τους Μαρινάκηδες της απέναντι πλευράς- τα φαρμακερά βέλη που δέχτηκεήτανκυρίως από τα ευεργετηθέντα αριστερά «τίποτα» που δίπλα του μετατράπηκαν σε γνωστά πολιτικά «κάτι», για να περιέλθουν εκ νέου στην αφάνεια και την ανυποληψία μαζί με την κυβερνώσα Αριστερά που ανέλαβαν να νεκραναστήσουν και κατάφεραν να τεμαχίσουν και να τιμαριοποιήσουν, χωρίς αυτόν.

Ένας ηλικιωμένος έδωσε την πραγματική διάσταση της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όταν ρωτήθηκε:

“Αλλιώτικος ο σημερινός Τσίπρας δεν νομίζεις;”

“Ο ίδιος είναι με τον χθεσινό…..αλλά χωρίς τα βαρίδια”.

Η φράση του Μαχάτμα Γκάντι “Η ζωή μου είναι το μήνυμα μου” αντιπροσωπεύει τον πολιτικό Αλέξη Τσίπρα, όπως και τα εσαεί απέναντι του «αριστερά καραβοφάναρα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδύθηκεκαι πάλι τον«μάγο» Χουντίνι, τον ταχυδακτυλουργό της διαστρέβλωσης, τον μαζορέτη της πολιτικής εξαπάτησης, τονεπιδέξιοπαραπλανητή που κατορθώνει επανειλημμένωςνα εξαφανίσει μπροστά στα μάτια μας ολόκληρα κοπάδια από μαμούθ που τον εκθέτουν και δεινοσαύρους που τον στοχοποιούν, ενώ αντίθετα έχει μεγεθύνει τον αόρατο κι ασήμαντο ψύλλο στο μήκος του υπερμεγέθους γυπαετού, ακριβώς γιατί η κυβέρνηση του έχει καταστήσει δυσδιάκριτα τα όρια της πολιτικής κουτοπονηριάς, από την κουτοπονηριά της πολιτικής.

Ως δια «μαγείας» εξαφανίστηκαν, χωρίς να ειπωθεί λέξη, τα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πρόστιμα που πληρώνουμε στην Ε.Ε. για την μη συμμόρφωση μας στην μείωση του ΦΠΑ, η Μαφία της Κρήτης και οι νονοί της που φωτογραφήθηκαν επανειλημμένως με τον πρωθυπουργό, η Γενοκτονία της Γάζας με τον «δημοκράτη» Νετανιάχουπαρά την καταδίκη του ως εγκληματία πολέμου, ο πόλεμος που κηρύξαμε στην Ρωσία ωσάν να είμαστε έδαφος της Ουκρανίας υπό τον Ζελένσκι, η εξωτερική πολιτική Γεραπετρίτη που οδήγησε την Λιβύη και την Αίγυπτο στην αγκαλιά της Τουρκίας,το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με Κύπρο που δεν απλώνεται γιατί δεν το επιτρέπει ο Ερντογάν.

Μίλησε ωστόσο για πεπραγμένα της τελευταίας 10ετίας που άλλαξαν την χώρα (άραγε δεν βρέθηκε κάποιος να του πει ότι με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζει ως θετική την διακυβέρνηση Τσίπρα;).

Μίλησε ακόμα για έκρηξη επενδύσεων, ενώ αυτές αφορούν σε ποσοστό 70% το RealEstate, δηλαδή τηνεξαγορά Ελληνικών σπιτιών από αλλοδαπούς (για την απόκτηση goldenvisa) και την μετατροπή κατοικιών σε airbnb, με αποτέλεσμα την έκρηξη όχι των παραγωγικών επενδύσεων αλλά της στεγαστικής κρίσης.

Μίλησε επιπλέον για την έκρηξη του τουρισμού, εννοώντας τις αφίξεις από το εξωτερικό (με πενιχρό οικονομικό αποτύπωμα) όταν ο εσωτερικός τουρισμός απαγορεύει στους Έλληνες, σε ποσοστό 43%, ναπάνε για λίγες έστω ημέρες ακόμα και στα χωριά τους.

Τέλος μοίρασε περίπου 1,76 δις από το υπερπλεόνασμα της ληστρικής φορολογίας,το οποίο ανήλθε -μόνο την τελευταία 3ετία- στα 12 δις.

Δεν επέστρεψε χρήματα, αποφάσισε να εισπράξει στο μέλλον κατά τι λιγότερα.

Η σκωπτική παροιμία “Δέσαμε τον γάιδαρο στο μαρούλι” αντιπροσωπεύει τον πολιτικό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως και τα εσαεί δίπλα του «δεξιά τρωκτικά».

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Η σωστή κρίση είναι προϊόν εμπειρίας και η εμπειρία είναι προϊόν λανθασμένης κρίσης”

Walton Wriston, Βρετανός τραπεζίτης