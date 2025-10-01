Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση

Το μετρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου έχει περίπου 150 χρόνια λειτουργίας με σημαντική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Πελοποννήσου και μεγάλη προσφορά στους εθνικούς αγώνες.

Η ιδιαιτερότητα της γραμμής, το ανάγλυφο του εδάφους, η πολιτική επιλογή στήριξης των μέσων οδικής μεταφοράς, η παραμέληση ακόμα και υπονόμευση του σιδηροδρόμου, η μη στήριξη του μέσου από τους τοπικούς ταγούς(Περιφέρεια, Δήμοι) και το τελειωτικό χτύπημα της μνημονιακής περιόδου από την τότε πολιτική ηγεσία με την κατάργηση δρομολογίων και την αναστολή λειτουργίας, κατέστησαν το δίκτυο έρμαιο και βορρά κάθε παραβατικού στοιχείου συνοδευόμενη από δολιοφθορές και κλοπές του σιδηροδρομικού υλικού.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πολιτικές και πρόσωπα που υπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα απαξίωναν, υποβάθμιζαν και υπονόμευαν το μέσο ακόμα και με άμεσο κίνδυνο την υποχρέωση επιστροφής των κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν για την αναβάθμιση της γραμμής Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, έργο ενταγμένο στο ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Αρκετοί φορείς και πρόσωπα έχουν καταθέσει απόψεις και προτάσεις για την επανέναρξη λειτουργίας του μετρικού δικτύου, πολλές από τις οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούν, ενισχυόμενες από την τοπική καοινωνία και τους φορείς, να έχουν θετικό οικονομικό αποτέλεσμα και κερδοφορία.

Την ίδια ώρα που παρατηρείται κινητικότητα για το παρόν και το μέλλον του μετρικού δικτύου και ωριμάζει η ιδέα επαναλειτουργίας, εμφανίζεται η ηγεσία του κατ' ευφημισμό “τεχνικού συμβούλου” της πολιτείας, που εκπροσωπεί την μειοψηφία του τεχνικού κόσμου της χώρας, ως εντολοδόχος ή συνεταίρος του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, άλλο οξύμωρο το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπονομεύει το κατ' εξοχή οικολογικό μέσο μετακίνησης και μεταφοράς, να προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την “εκπόνηση προμελετών και τευχών δημοπράτησης για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής Κόρινθος – Καλαμάτα” με στόχο την μετατροπή της μετρικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αναθέτων φορέας, η ηγεσία του ΤΕΕ. “Η προς ανάθεση σύμβαση, αφορά στην εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση της περιοχής κατά μήκος της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής που ένωνε την Κόρινθο με την Καλαμάτα και η μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο”.

Ο Σιδηρόδρομος με πολλά θετικά αλλά και αρνητικά για τα οποία δεν ευθύνεται το μέσο αλλά οι πολιτικές και τα πρόσωπα που τις επιβάλλουν, με την ανυπολόγιστη προσφορά του στην χώρα, στο έθνος, στην οικονομία και στην ανάπτυξη του τόπου δεν μπορεί ν' αποτελεί μέσο ανάθεσης μελετών για έργα μη συμβατά με το ρόλο και την αποστολή του.

Απαιτούνται μελέτες για τη στρατηγική επενεκκίνησής του, του νέου ρόλου που μπορεί να αναλάβει για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, της εξυπηρέτησης των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, της συγκοινωνιακής διασύνδεσης της περιφέρειας, των τουριστικών προορισμών, των αρχαιολογικών χώρων, με μικρές και ευέλικτες προασταιακές συνδέσεις που θα προκύψουν απο μελέτες έρευνας της αγοράς, αλλά και αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς του μέσου με χρηματοδότησή του από την περιφέρεια και τους δήμους.

Στο νέο σιδηρόδρομο του μετρικού δικτύου συμπληρωματικά μπορούν να έχουν ρόλο ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι ενταγμένοι στην ενίσχυση του μέσου, χωρίς καμία διατάραξη της συνέχειας, της ασφάλειας και της λειτουργίας του δικτύου.

Η Κυβέρνηση και ο “τεχνικός σύμβουλος” θα ήταν καλό να ασχοληθούν με την ανάγκη της αναγέννησης του σιδηροδρόμου, του ασφελέστερου, οικονομικότερου και οικολογικότερου μέσου μετακίνησης επιβατών και μεταφοράς προϊόντων και αγαθών. Αρκετά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός ανερμάτιστες πολιτικές στο παρελθόν, εργολάβοι αντιπαροχής καταστροφείς της ιστορικότητας των πόλεων, στο παρόν με πιθανή υποχρέωση επιστροφής των πόρων της ανακαίνισης της γραμμής και στο μέλλον με την εντεινόμενη κλιματική κρίση και την περιβαλλοντική ανισορροπία.

Στο μείζον θέμα της οριστικής ταφόπλακας του μετρικού σιδηροδρόμου και για την αποτροπή της καλούνται να πάρουν σαφή θέση οι τεχνικοί, οι περιβαλλοντικοί φορείς, η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα συνδικάτα, τα πολιτικά κόμματα, καταδικάζοντας την πρακτική του “τεχνικού συμβούλου” και της Κυβέρνησης.

Τέλος ως πρώην Πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ εκφράζω τη λύπη μου για το ρόλο του ΤΕΕ. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε, ποιές παρατάξεις και πρόσωπα ψήφισαν στη συνεδρίαση της ΔΕ την κατάπτυστη σιδηροδρομοκτόνα απόφαση.

* Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ έχει διατελέσει: Πρόεδρος των Μηχανικών ΤΕ(ΕΕΤΕΜ), Πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπλοίας. Διευθυντής του ΟΣΕ. Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες (ΣΑΑΣ). Μέλος της Γραμματείας του Τομέα Ματαφορών ΠΑΣΟΚ. Υπ. Βουλευτής Μεσσηνίας ΠΑΣΟΚ, 2000&2004.