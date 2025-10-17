Το δίκτυο των τέως ΣΠΑΠ… ποδηλατόδρομος

Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη εκπλήξεις και για το λόγο αυτό πολύ ενδιαφέρουσα. Ήρθε στην πατρίδα μας η Γενική Εισαγγελέας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά βγαίνουνε συνέχεια δουλειές που την αναγκάζουν να αναβάλει την επιστροφή της. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 δημοσιεύτηκε ερήμην του ΟΣΕ (σήμερα Σιδηρόδρομοι Ελλάδας Μ.Α.Ε.) διακήρυξη για ανάθεση μελέτης μετατροπής της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Πελοπονήσου σε ... ποδηλατόδρομο με χρηματοδότηση 3.577.064,10 εκατομυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Σέβομαι τη φιλοδοξία του Μπακογιάννη, καθηγητή του ΕΜΠ και σήμερα Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να φτιάξει ποδηλατόδρομο στην Ελλάδα και να τον εντάξει στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων EUROVELO. Κάλλιστα θα μπορούσε να διαλέξει άπειρες διαδρομές αξιοποιώντας παλιούς αυτοκινητόδρομους που είναι σήμερα σε αχρηστία. Όμως η μεγάλη πρόκληση είναι πως διάλεξε να τον υλοποιήσει πάνω στη μετρική γραμμή Πελοπονήσου του ΟΣΕ, ενώ τουλάχιστον ενημερώνεται από τα Δελτία Τύπου που κυκλοφορούν καθημερινά στο γραφείο του για το μεγάλο ενδιαφέρον του ΟΣΕ και πολλών άλλων πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων για την επανακυκλοφορία του σιδηροδρόμου στο τέως δίκτυο ΣΠΑΠ. Μπροστά στις οργισμένες αντιδράσεις ο υπεύθυνος αποπειράθηκε να ψελλίσει γελοία επιχειρήματα που δεν αντέχουν σε καμιά κριτική, πως «τάχα ο ποδηλατόδρομος δεν εμποδίζει την κυκλοφορία του σιδηροδρόμου». Στο μεταξύ η Κυβέρνηση ενέταξε το έργο της ανακαίνισης στο ΠΕΠ Πελοπονήσου και έχουν μέχρι σήμερα επενδυθεί πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ στην ανακαίνιση της μετρικής γραμμής που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγηκό Σχέδιο Μεταφορών του 2019. Η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης επιβεβαιώθηκε εντελώς πρόσφατα με τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ186/Δ/10/4/2025 με τίτλο «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Πελοπονήσου και Περιβαλλοντική έγκριση αυτού». Άρα «δεν γνωρίζει η δεξιά (χειρ, για να μην παρεξηγηθώ) τι ποιεί η αριστερά», φοβάμαι όμως πως το ίδιο ίσχυσε και στις Βρυξέλλες. Πως χρηματοδότησαν από το Πράσινο Ταμείο, εν αγνοία του ΟΣΕ, έργο ποδηλατοδρόμου σε χώρο που ανήκει στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή και χαρακτηρίζεται σαν ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας λόγω έργων ανακαίνισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής. Πρέπει δυστυχώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να παρέμβει πάραυτα για την ακύρωση της διακήρυξης, δεδομένου ότι η καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης προσφορών λήγει στις 31/10/2025. Στο κυοφορούμενο νέο σκάνδαλο, εκτός του Μπακογιάνη και του συμπράτοντος προέδρου του ΤΕΕ Στασινού, εμπλέκονται και οι αρμόδιοι Υπουργοί Παπασταύρου Περιβάλλοντος και Κυρανάκης Μεταφορών που θα κληθούν να δόσουν εξηγήσεις στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα (DG REGIO KAI EPPO) όπου θα κατατεθούν προσφυγές από τους θιγόμενους για τη διασπάθιση Κοινοτικών Κονδυλίων με αυθαίρετη ακύρωση λειτουργίας έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τα Κονδύλια αυτά. Στην περίπτωση που, παρά τη γενική κατακραυγή, δεν ακυρωθεί η διακήρυξη προτείνω η έδρα της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μεταφερθεί από την Μαδρίτη στην Αθήνα για εξοικονόμηση οδοιπορικών.

* Διπλ. πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, πρώην Διευθυντής Γραμμής ΟΣΕ, τ. Πρόεδρος διπλ. μηχανικών ΟΣΕ, τ. αντιπρόεδρος ΠΟΣ, τ. προεδρος ΓΣΕΕ, τ. μέλος του προδρείου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.