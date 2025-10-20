Ορατή η πολύπλευρη εγκατάλειψη της Ανατολικής Πυλίας

Η Ανατολική Πυλία, τόπος μοναδικής ομορφιάς και μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, υπάγεται στην εδαφική αρμοδιότητα δύο μεγάλων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Πρόκειται για έναν παραλιακό κυρίως τόπο, που προσελκύει σημαντική μερίδα τουριστών σχεδόν όλο το έτος και συγχρόνως αποτελεί και τόπο δυναμικής αγροτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας .

Παρά τα ορατά πλεονεκτήματα και δυνατότητες που έχει ο τόπος , μόνο οι Δημοτικές Αρχές Μεσσήνης και Πύλου, δείχνουν να έχουν ενσκήψει με τις δυνάμεις που τους έχουν απομείνει στην υποβοήθηση της περιοχής αυτής, με δράσεις π.χ.για απρόσκοπτη υδροδότηση, επιπλέον καθαριότητα ιδίως τους θερινούς μήνες , με καλή οργάνωση πολιτικής προστασίας με εκδηλώσεις που ενισχύουν την επισκεψιμότητα, με συντήρηση αγροτικού δικτύου και με άλλες αναπτυξιακού χαρακτήρα όπως πρόσφατα με το Ειδικό Χωροταξικό του Μεσσηνιακού κόλπου για χρήσεις γης μαζί με τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης.

563,7 τ. χιλιόμετρα, εν προκειμένω θα επαναπροσδιοριστούν στο Δήμο Μεσσήνης, ώστε να ενισχυθεί αναπτυξιακά ακόμη περισσότερο ο τόπος, με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά και τις πολλές δυνατότητες .

Πέραν όμως των ενεργειών των Δήμων, οι λοιποί εμπλεκόμενοι στη Διοίκηση του τόπου, δηλαδή Περιφέρεια και Κράτος, δεν δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Θέτοντας κάποιους άξονες όπου απαιτείται παρέμβαση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πυλίας, θα αναφερθώ κυρίως :

1. Στη σοκαριστική εγκατάλειψη του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, από Μεσσήνη μέχρι Τζάνε όπου υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και μεγάλη προσοχή, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου.

2. Στη συνέχεια, από Καλαμάκι μέχρι Κορώνη όπου ούτε τα στοιχειώδη πλέον δεν δρομολογούνται δηλ. διαγραμμίσεις, νέος ασφαλτοτάπητας σε ολισθηρά – επικίνδυνα σημεία , κλείσιμο λακκουβών, προστατευτικά κιγκλιδώματα, φωτισμός κλπ.

Η οδική πρόσβαση δε, στην Κορώνη με το υπάρχον οδικό δίκτυο όπου ουδεμία παρέμβαση έχει δρομολογηθεί, ενέχει κινδύνους στους χρήστες του δρόμου αυτού, ντόπιους και επισκέπτες

Συγχρόνως βλέπουμε να καθυστερεί αδικαιολόγητα η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Τζάνε-Καλαμάκι, ενώ δεν υπάρχει κινητικότητα δρομολόγησης νέων έργων στην ευρύτερη περιοχή π.χ. ολοκλήρωσης του αλιευτικού καταφυγίου Πεταλιδίου ή επιλογής άλλου πρόσφορου τρόπου ώστε να μπορούν τα πάμπολλα ιστιοφόρα που προσεγγίζουν το χαρισματικό Πεταλίδι να δένουν κανονικά και όχι να μένουν «αρόδο», λόγω της ημιτελούς επικρατούσας κατάστασης.

Ακόμη, υπάρχει απόλυτη στασιμότητα σε αναγκαία αντιπλημμυρικά και έργα αντιδιαβρωτικού χαρακτήρα σε όλο το μέτωπο αυτό, έργα αποκατάστασης της παραλίας του Τζάνε που έχει υποστεί ζημιές από παλαιότερη κακοκαιρία.Επίσης δεν είναι ορατή ούτε κάποια άλλη κινητικότητα της Περιφέρειας με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη της Αρχαίας Αίπειας που βρίσκεται στο Πεταλίδι.

Άλλο τεράστιο ζήτημα είναι το υγειονομικό κενό στην Ανατολική Πυλία που φοβίζει όσους επισκέπτονται ή διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή.

Οι θάνατοι συνανθρώπων μας, που χρειάστηκαν υγειονομική βοήθεια και δεν πρόλαβαν καν να τη λάβουν, αποτελεί μελανό σημείο τόσο για την Περιφέρεια που σιωπά, όσο και για την Ελληνική Πολιτεία.

Αντί οριστικής και εφικτής λύσης όπως και λήψης γενναίων αποφάσεων, ζούμε και το άτυπο μπρα ντε φερ των πολιτικών μας εκπροσώπων, που διαγωνίζονται στις ανακοινώσεις για δήθεν προσωπικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ενίσχυσης της υγειονομικής κάλυψης στην περιοχή .

Μάλιστα είδαμε σχετικές ανακοινώσεις στην αρχή της θερινής περιόδου για τη διάθεση ασθενοφόρου (μέχρι το Σεπτέμβριο όμως) και μετά ουδέν, καίτοι από το 2022 ζητείται επιμόνως η δημιουργία Σταθμού ΕΚΑΒ στην Κορώνη.

Οι κινητοποιήσεις μετά το θάνατο συνανθρώπων μας, δεν λένε τίποτα σε κανένα και είναι απλά στάχτη στα μάτια όλων μας.

Ιδίως η Περιφερειακή Αρχή όφειλε να εντάξει στον Περιφερειακό σχεδιασμό την ουσιαστική ενίσχυση της Ανατολικής Πυλίας, με ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών για να καλυφθούν οι ανάγκες που αντιμετωπίζει ο τόπος, αλλά και να δικαιώσει σε όσους την πίστεψαν, το κενό περιεχομένου προεκλογικό σύνθημα για δήθεν «Περιφέρεια πρότυπο».

Σήμερα το πρόβλημα έγινε οξύ στην Ανατολική Πυλία, αλλά όλη η Πελοπόννησος αντιμετωπίζει παρόμοιες υστερήσεις στα έργα και κυρίως στον υγειονομικό τομέα όπου δεν χωρούν καθυστερήσεις.

Οι έχοντες δημόσιο λόγο, έχουν υποχρέωση να μην σιωπούν, αλλά να αναδεικνύουν υστερήσεις και αδυναμίες της διοίκησης ώστε να την κινητοποιήσουν.

