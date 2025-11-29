ΟΠΕΚΕΠΕ… και τώρα όλοι γιούργια

Με το σύστημα γιούργια - όλοι μπρος και όλοι πίσω- προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την κρίση που έχει δημιουργηθεί στο μέτωπο των αγροτών από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με φιρμάνια και αυτοσχεδιασμούς, που παραπέμπουν σε τριτοκοσμικά κράτη, χωρίς κανένα νομικό και επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά μόνο με πανικό, καλούνται εκατοντάδες γεωτεχνικοί και όχι μόνο, από τους διάφορους εποπτευόμενους Οργανισμούς και από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να παρατήσουν τις εργασίες και τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας τους για να παραστήσουν τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να έχουν ούτε καν ιδέα, περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς είναι και πώς γίνονται οι έλεγχοι, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο τους. Καλούνται να γίνουν σε μία νύχτα ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγοί χωρίς αυτοκίνητα, συντονιστές χωρίς ανθρώπινο δυναμικό να συντονίσουν.

Πρόκειται για ακόμα ένα σχεδιασμό πυροσβεστικού τύπου, όπως αυτός που ενεργοποιήθηκε πρόσφατα στις επιζωοτίες, στρατηγική, η οποία το μόνο που προκαλεί είναι και άλλες και άλλες και άλλες πυρκαγιές, ξανά και ξανά, πότε για το ένα και πότε για το άλλο, με την κρίση στον αγροτικό πρωτογενή τομέα να γενικεύεται και να βαθαίνει. Να μεταδίδεται σαν την πυρκαγιά που προσπαθούν σβήσουν με το σάλιο. Δεν πρόκειται για έκτακτες και επείγουσες, απρόβλεπτες καταστάσεις. Πρόκειται μόνο για τη διαχείριση μίας αδιάκοπης κρίσης που εμφανίζεται πότε με το ένα και πότε με το άλλο πρόσωπο, χωρίς την ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτίων της. Πρόκειται για κρίσεις που το ελληνικό κράτος και του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να είναι οργανωμένο και προετοιμασμένο ώστε να μην συμβαίνουν ποτέ.

Όμως το νεοφιλελεύθερο δόγμα στο οποίο ορκίζεται αμετανόητα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακριβώς αυτό το οποίο δημιουργεί τη μία κρίση μετά την άλλη. Ένας κρατικός μηχανισμός, μαζί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποδιοργανωμένα και εγκαταλειμμένα εδώ και χρόνια λόγω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησής τους, αλλά και της άλωσής τους από τα ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν πάρει στα χέρια τους τη λειτουργία τους. Την ίδια ώρα που χιλιάδες γεωτεχνικοί, όλων των ειδικοτήτων, παραμένουν άνεργοι και σε επαγγελματική αχρηστία, καλούνται εν κενώ, κάθε τρεις και λίγο, οι υπάλληλοι στις αποδεκατισμένες υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να παρατάνε την εργασία τους για να τρέξουν για κάτι που καμία πραγματική βοήθεια δεν μπορούν να παρέχουν, παρά μόνο να γραφτεί το όνομά τους σε μία λίστα που θα δηλώνει ότι πραγματοποίησαν ένα έλεγχο.

Όποιος ψάχνει για σκάνδαλα, ας ξεκινήσει από αυτό! Ως πανελλήνιος σύλλογος εργαζομένων στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καλέσαμε τους εργαζόμενους που λαμβάνουν εντολή να συμμετέχουν στα κλιμάκια των ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μη συμπράξουν σε καμία διαδικασία, στην οποία δεν διασφαλίζεται η νομιμότητα της εντολής, η νομιμότητα των ενεργειών τους καθώς και οι όροι εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής. Ως πρόεδρος του μεγαλύτερου συλλόγου εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ καλώ και δημόσια τα σωματεία ΕΛΓΑ, ΕΦΕΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινό μέτωπο ώστε να διασφαλιστούν τα μέλη των συλλόγων μας από κάθε είδους νομικό ή άλλο κίνδυνο και να εξασφαλιστεί η νομιμότητα των ενεργειών τους καθώς και οι όροι υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας τους.