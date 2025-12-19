Για το μυθιστόρημα “Από μένα αντίο” της Βάλιας Πετούρη

Γνωστή από τη χαρακτηριστική παρουσία της στο πολιτικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, από τις πολιτικές εκπομπές στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα αλλά και την αρθρογραφία στην εφημερίδα Αυγή, η δημοσιογράφος Βάλια Πετούρη επανεμφανίζεται ως συγγραφέας με το μυθιστόρημα Από μένα Αντίο έχοντας ήδη στο ενεργητικό της καταγραφές στη μικρή φόρμα της αφήγησης, δηλ στο διήγημα.

Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο -ανθρωποκεντρικό στην ουσία του- μυθιστόρημα, στο οποίο κυρίαρχη είναι η δυναμική της σχέσης ενός ζευγαριού, πλαισιωμένου από άλλα εννέα πρόσωπα, σε μια διαδρομή σαράντα περίπου χρόνων, δεμένη αριστοτεχνικά με τους τρόπους που σχηματίζεται το πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας από τη χούντα των συνταγματαρχών ως τις αρχές της νέας χιλιετίας. Μαζί με το πρωταγωνιστικό ζευγάρι του Άλκη Δρόσου και της Μαρίνας Ρηγοπούλου και τους εξίσου δυναμικούς χαρακτήρες που δορυφορούν γύρω τους, ο Μάης του ’68 αντανακλά το Πολυτεχνείο και τη Μεταπολίτευση αλλά και τις δυναμικές αλλαγές που συντελούνται τόσο στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι όσο και στις αντίστοιχες πεποιθήσεις των ηρώων.

Η δυναμική των σχέσεων που περιγράφονται -ιδιαιτέρως των ερωτικών- με χαρακτηριστική αισθαντικότητα, ολοζώντανη εικονοποιία και συχνά ασθμαίνουσα αφηγηματική τεχνική, εξελίσσεται μέσα από την εσωτερική φωνή της κεντρικής ηρωίδας αλλά και μέσω της προωθητικής δύναμης του ονείρου, της φροϋδικής βασιλικής οδού προς το ασυνείδητο, που αποκαλύπτει βασανιστικές αλήθειες. Οι σαθρές σχέσεις διαλύονται, και εκείνη που καρμικά κάποτε γεννήθηκε ανάμεσα στον φέρελπι καθηγητή Ψυχιατρικής-Ψυχανάλυσης Άλκη Δρόσο και τη νεαρή φοιτήτριά του και εκκολαπτόμενη συγγραφέα Μαρίνα Ρηγοπούλου μέλλει να διαγράψει μια εκρηκτικά ενδιαφέρουσα διαδρομή ως την καθοριστική ενηλικίωσή της, στιγματισμένη από την τραγικότητα των ιδίων και των λοιπών ηρώων, που θα αγγίξει τα όριά τους και θα τους δικαιώσει ή όχι, ανάλογα με την εκάστοτε αναγνωστική ματιά.

Η σπασμένη δομή του χρόνου, ένα ευρηματικό πλεονέκτημα για την αφήγηση, και οι συχνές αναδρομές κρατούν την ανάσα του αναγνώστη κομμένη, καθώς τα τοπόσημα και τα γεγονότα μέσα σε αυτά, διευκρινιστικά χρησιμοποιημένα, θυμίζουν αστυνομική υφολογία, αφού η υπόθεση ολισθαίνει και προς αυτό το μονοπάτι. Από το μονοπάτι αυτό ο αναγνώστης θα οδηγηθεί αβίαστα στις εξελίξεις ενός δράματος, του οποίου οι κάθαρση όχι μόνο φέρει πόνο αλλά και τεράστια ηθικά διλήμματα και ερωτηματικά, όπως περί της αποκατάστασης της ισορροπίας και της ηθικής τάξης στα ανθρώπινα πράγματα ή περί αθωότητας και ενοχής, τέτοια που μόνο η αρχαία τραγωδία έχει θέσει και σήμερα η Ψυχολογία, η Φιλοσοφία η Εγκληματολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία από κοινού επιστημονικά διερευνούν.

Το ιδιαίτερο και άρτια επιμελημένο φιλολογικά και αισθητικά από τις εκδόσεις Μίνωας μυθιστόρημα της Βάλιας Πετούρη παρουσιάζεται στην Καλαμάτα, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ώρα 6 μ.μ., στην αίθουσα της εφημερίδας Ελευθερία, Γεωργούλη 26. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, η φιλόλογος Αντωνία Παυλάκου, πρόεδρος της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, ο διεθνής καλλιτέχνης Ίων και η δημοσιογράφος Δέσποινα Ηλιοπούλου, μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Καλαμάτας Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ενώ την παρουσίαση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Θανάσης Λαγός.