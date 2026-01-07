Ραντεβού με τον Άη Βασίλη δίπλα στο τζάκι για ένα διθυραμβικό ταξίδι με 2026 ευχές για ένα άμεινον και βέλτιστο έτος

Το νέο έτος ας εισέλθει με υγεία και αγάπη για ένα διθυραμβικό ταξίδι γνώσεων, όπου το νέο έτος ως προάγγελος της ελληνικής πραγματικότητας που ξετυλίγεται σαν ένα άλλο αυθόρμητο ταξίδι γνώσεων και περάτωσης της ιδέας του ένθετου όντος που ενσκήπτει σε μια ιδιαίτερη, σφαιρική ανάγνωση της σύγχρονης πλευράς για ένα διθυραμβικό ταξίδι αγάπης και υπερηφάνειας, ενώ ταυτόχρονα συρρέει και της αλήθειας το πρελούδιο, για ένα νέο δημιουργικό μεταλαμπαδευτικό ταξίδι σοφίας, σε ένα νέο αφήγημα που στο φως του διδάσκεται το αλφαβητάρι για την κοινότητα της ιδιαίτερης μοναδικής τάξης πραγμάτων μιας που προέρχεται από την εμπειρία της μοναδικής εκφοράς λόγου και ευφυΐας καθώς και την απαιτητική εργασία και τη θέληση κάθε παιδιού που περιμένει τον Άη Βασίλη από το τζάκι, ενώ κραυγάζει με αγάπη την νέα σειρά πραγμάτων για ένα ιδιαίτερο μοναδικό συμπλήδισμα αγάπης και υπερηφάνειας σαν ένα ήρεμο και ήσυχο σημείο που ενσκήπτει στα ιδανικά τεκταινόμενα για τη μεγαλύτερη ανοδική συνθήκη μίας σύνθετης υπολογιζομένης παροχής δωρεάν Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως ηλικίας και φύλου, γλώσσας και καταγωγής ενδιάθετου λόγου και αιτίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, όπως η “Αγρωγή” άλλωστε ποιεί σε ένα πολυσύνθετο δημιουργικό κόσμο, που συγκεντρώνεται σε ένα αγκάλιασμα με το οποίο θα αποδειχθεί νικήτρια η νέα σειρά

πραγμάτων, η οποία βρίθει τόσο σε νοήματα όσο και σε πράξεις παιδικές βιωματικής εκπαιδευτικές και άδολος σαν ένα μύθευμα Αγωγής δηλ. Εκπαίδευσης και Αρωγής δηλ. Βοήθειας με κύριο σκοπό την νέα σειρά πραγμάτων για ένα ιδιαίτερο μοναδικό συμπλήδισμα Αγάπης και Ειρήνης με όλα τα παιδιά του κόσμου τούτου, όμως του οποίου οφείλεται διαφορετική κοσμιοκρατική γνώση ανάλογα με την πηγή που τρέχει λιγότερο ή περισσότερο νερό αλλά κάνει το σκοπό της ανάλογα με τον διψάζων,, ενώ λειτουργεί για ένα νέο δυναμικό εις γνώσιν των εν ελθόντι όντων, για μια ιδιαίτερη και μοναδική εμπειρία, αυτήν της ευαίσθητης αξιοσύνης για μια ιδιαίτερη μοναδική απέραντοσύνη μίας σταθερής ποιότητας αναβαθμισμένης και περισσότερο ενδεικτικής της παιδικής ματιάς ως μια ένδειξη της διδασκαλικής συνθήκης για μια νέα σφαιρική αποστολή αυτήν της περάτωσης της οικουμενικής ενότητας και της ενδελεχούς αλήθειας του ποιηθέντος πάντα επικαιροποιημένου κόσμου για την μοναδική αλήθεια, αυτήν της ευαίσθητης χορδής του νέου τούτου κόσμου που έχει αναβαθμιστεί από την επιμέλεια των παιδιών και κυοφορεί την συμπράτουσα αρχή του αύριο του νέου ποιηθέντος οικοδομήματος, δηλ. του εκπαιδευτικού καθ' όλα ειδομένου υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής διθυραμβικού θέλω ως ένα διδακτικό επιστέγασμα ειρηνικής και συμφιλιωτικής γένεσης των ένθεων όντων, δηλ των παιδιών για ένα κόσμο ιδιαίτερο, βαθυστόχαστο και σπουδαίο, διάγοντας εν ειρήνη συνελόντι ειπείν του νέου ελεύθερου συλλογικού είναι.

Ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, ευλογία και αισιοδοξία, γεμάτο με 2026 ευχές για αληθινή αγάπη, γνώση μίας μοναδικής αλήθειας και ένα ιδιαίτερο και πληρέστερο συμπλήδισμα Αγάπης και Ειρήνης με κοσμοπολίτικη θεωρητικώς και διδακτικώς ως μια αλληλοσυμπληρούμενη γεμάτη ένδοξες στιγμές που γράφουν Ιστορία και προσωπική αλλά και συλλογική επιτυχία, σε ένα κόσμο όπου ο άνθρωπος μέσα από την γνώση είναι ωραίος καθώς και ώριμος σαν ένα Ηλιάτορα που μεθά από την κατάνυξη και μεθάγιαση του ενδότερου εαυτού.