ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Το Λιμάνι της Κυπαρισσίας ως πύλη νέων τουριστικών εμπειριών στο Ιόνιο

Ένα ολοκληρωμένο λιμάνι, ένα εμβληματικό φυσικό τοπίο και μια ώριμη πόλη μπορούν να συνθέσουν έναν νέο αναπτυξιακό κόμβο για τη δυτική Πελοπόννησο – αρκεί να υπάρξει κοινό στρατηγικό σχέδιο.

Η συζήτηση για το μέλλον του τουρισμού στη δυτική Πελοπόννησο δεν μπορεί να παραμένει άλλο σε γενικόλογες διαπιστώσεις και αποσπασματικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί, δυνατότητες που είναι ώριμες και τόποι που μπορούν άμεσα να λειτουργήσουν ως κόμβοι πολιτισμού, εμπειριών και βιώσιμης ανάπτυξης. Ένας από αυτούς είναι, χωρίς καμία υπερβολή, το Λιμάνι της Κυπαρισσίας.

Το Λιμάνι της Κυπαρισσίας μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό σημείο εισόδου για έναν επισκέπτη που επιθυμεί να γνωρίσει σε βάθος τη δυτική Πελοπόννησο. Και στον πυρήνα αυτής της εμπειρίας βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Ελλάδας: ο ποταμός Νέδα.

Η Νέδα δεν είναι απλώς ένα ποτάμι. Είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, ένας ζωντανός άξονας που ενώνει το ορεινό τοπίο με τη θάλασσα, τη φύση με τον πολιτισμό, την ενδοχώρα με το παράκτιο μέτωπο. Καταρράκτες, φαράγγια, μονοπάτια και σημεία εξαιρετικού φυσικού κάλλους συνθέτουν έναν τόπο ιδανικό για πεζοπορία, ήπιο οικοτουρισμό, περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιωματικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Σε μια εποχή όπου ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά αυθεντικότητα και ουσιαστική επαφή με το φυσικό περιβάλλον, η Νέδα αποτελεί το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής.

Από αυτόν τον φυσικό πυρήνα, ο επισκέπτης μπορεί να κινηθεί προς την ενδοχώρα και τα κορυφαία πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, όπως το Ανάκτορο του Νέστορα, τον Επικούριο Απόλλωνα και την Αρχαία Ολυμπία, αλλά και προς τα αγροτικά χωριά, τις λαϊκές αγορές, τις τοπικές γιορτές και τις επισκέψιμες αγροδιατροφικές και σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες. Ιδιαίτερη θέση σε αυτό το μωσαϊκό εμπειριών κατέχουν τα παραδοσιακά πανηγύρια των χωριών, καθώς και η AGORA στο Costa Navarino, με το πλούσιο και διαρκές πολιτιστικό της πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Όλες αυτές οι δράσεις μπορούν να αποτελέσουν από μόνες τους εμπειρίες ειδικού ενδιαφέροντος και να ενταχθούν οργανωμένα στις ημερήσιες εκδρομές των tour operators, των ταξιδιωτικών γραφείων και των ξενοδοχείων της Ζακύνθου – και όχι μόνο.

Το κρίσιμο πλεονέκτημα σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι δεν μιλάμε για έναν προορισμό χωρίς υποδομές. Η Κυπαρισσία διαθέτει ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, οργανωμένες υπηρεσίες και νοσοκομείο. Είναι ένας ολοκληρωμένος αστικός και τουριστικός προορισμός, ικανός να υποστηρίξει αυξημένη επισκεψιμότητα με ποιότητα, ασφάλεια και διάρκεια.

Καθοριστικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι το Λιμάνι της Κυπαρισσίας έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται για ένα από τα βασικά έργα υποδομής της περιοχής, σύγχρονο και λειτουργικό. Δεν είναι ένα μελλοντικό σχέδιο· είναι μια υπαρκτή υποδομή που περιμένει να αξιοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η ακτοπλοϊκή διασύνδεση του Λιμανιού της Κυπαρισσίας με κοντινά νησιά του Ιονίου –και πρωτίστως με τη Ζάκυνθος– μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ουσιαστικής ανάπτυξης. Όχι ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Το λιμάνι και το νησί μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκοινωνούντα δοχεία, μέσα από οργανωμένες ημερήσιες εκδρομές και θεματικά πακέτα, σε συνεργασία με tour operators και τουριστικά γραφεία.

Η παλιά πόλη της Κυπαρισσίας, το κάστρο που δεσπόζει πάνω από τον οικισμό, τα Φιλιατρά, η Χώρα και οι Γαργαλιάνοι, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την αυθεντικότητά τους, δεν αποτελούν απλώς «στάσεις» σε έναν χάρτη. Συνθέτουν ένα ζωντανό πολιτιστικό τοπίο, όπου η αρχιτεκτονική, η καθημερινή ζωή, οι γιορτές και οι ανθρώπινες σχέσεις δημιουργούν ισχυρό αίσθημα εμπειρίας. Έτσι, οι επισκέπτες δεν παραμένουν απλοί τουρίστες της πρώτης επίσκεψης, αλλά μετατρέπονται σε σταθερούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, που επιστρέφουν κάθε χρόνο αναζητώντας κάτι γνώριμο, αυθεντικό και αληθινό.

Αυτό που απαιτείται πλέον είναι οργάνωση και συνεργασία. Η αξιοποίηση του Λιμανιού της Κυπαρισσίας δεν μπορεί να προχωρήσει αποσπασματικά. Χρειάζεται κοινή στρατηγική και ευθυγράμμιση όλων των εμπλεκόμενων: του Δήμου, της Περιφέρειας, της Ιερά Μητρόπολη Τριφυλλίας στο πλαίσιο του θεματικού και θρησκευτικού τουρισμού, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ένωσης Ξενοδόχων Τριφυλίας, του Εργατικού Κέντρου, αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής ως αυθεντικών εκφραστών της κοινωνίας των πολιτών. Χωρίς τη συμμετοχή αυτών των ζωντανών κυττάρων της τοπικής κοινωνίας, καμία στρατηγική δεν μπορεί να αποκτήσει βάθος και διάρκεια.

Όλα είναι, στην πραγματικότητα, πιο απλά απ’ όσο φαίνονται. Οι υποδομές υπάρχουν. Το λιμάνι είναι έτοιμο. Το φυσικό και πολιτιστικό περιεχόμενο υπάρχει. Αυτό που απομένει είναι να ενταχθούν όλα σε ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο και να υπάρξει η πολιτική και κοινωνική βούληση για την υλοποίησή του.

Γιατί, όπως έλεγαν οι σοφοί, τα μεγάλα έργα δεν αποτυγχάνουν από έλλειψη δυνατοτήτων, αλλά από έλλειψη κοινής πορείας.