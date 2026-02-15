Καθαρά Δευτέρα 2026: Σιγουριά στις επιλογές, ποιότητα στο τραπέζι και μέτρο στην τσέπη

Το τέλος του καρναβαλιού και η έλευση της Καθαράς Δευτέρας σηματοδοτούν την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής.

Μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση, που διαχρονικά δεν συνδέεται με την υπερβολή, αλλά με την εγκράτεια, το μέτρο και τη συνειδητή επιλογή.

Αυτή η φιλοσοφία, πυλώνας της κοινωνικής και οικογενειακής μας ζωής, αποτυπώνεται φέτος με ιδιαίτερη καθαρότητα και στην εικόνα της αγοράς.

Η ωριμότητα του καταναλωτή απέναντι στην ακρίβεια

Για τα καταστήματα τροφίμων, η περίοδος της Καθαράς Δευτέρας παραμένει από τις πιο δυναμικές του χρόνου. Ωστόσο, φέτος παρατηρείται μια ουσιαστική ποιοτική αλλαγή , ο κόσμος δεν ξοδεύει αλόγιστα, αλλά οργανώνεται καλύτερα. Μέσα στη γενικότερη οικονομική πίεση, οι καταναλωτές στρέφονται στα νηστίσιμα, ψωνίζοντας στοχευμένα και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Δεν πρόκειται για στάση φόβου. Πρόκειται για στάση ωριμότητας και ευθύνης. Ο πολίτης απομακρύνεται από τις αγορές παρόρμησης και επιλέγει με βάση τις πραγματικές ανάγκες της οικογένειάς του, γνωρίζοντας ότι σήμερα κάθε ευρώ πρέπει να πιάνει τόπο.

Ποιότητα ή εντυπωσιασμός;

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε πολλές βασικές κατηγορίες νηστίσιμων προϊόντων οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να κινηθούν με μεγαλύτερη σιγουριά με μία όμως βασική προϋπόθεση ,να είναι υποψιασμένοι.

Οι παγίδες των δήθεν μεγάλων προσφορών και των εντυπωσιακών βιτρινών συχνά κρύβουν μειωμένη ποιότητα, αμφίβολη προέλευση ή παραπλανητική ποσότητα. Σε μια περίοδο που το οικογενειακό εισόδημα πιέζεται, το λάθος στην αγορά κοστίζει διπλά.

Η αξία της προσωπικήςσχέσης και της εμπιστοσύνης

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή δεν πρέπει να γίνεται στην τύχη. Ο καταναλωτής χρειάζεται να απευθύνεται σε ανθρώπους και καταστήματα που γνωρίζει, σε επαγγελματίες που εμπιστεύεται διαχρονικά και σε τοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές.

Όταν τα χρήματα είναι μετρημένα, η ασφάλεια της σωστής επιλογής γίνεται εξίσου σημαντική με την τιμή. Γιατί πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για ατυχείς δοκιμές.

Το μήνυμα της ημέρας

Η Καθαρά Δευτέρα υπενθυμίζει κάτι απλό αλλά ουσιαστικό , το τραπέζι δεν χρειάζεται υπερβολές για να είναι σωστό. Χρειάζεται μέτρο, γνώση και σίγουρες επιλογές.

Να χαρούμε, να γλεντήσουμε και να πούμε , Καλή Σαρακοστή , όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Με μέτρο στο τραπέζι και σιγουριά στις επιλογές μας. Γιατί αυτή η στάση δεν προστατεύει μόνο την τσέπη του καταναλωτή θωρακίζει και την τοπική αγορά, κρατώντας ζωντανές την εμπιστοσύνη, την ποιότητα και την αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά μας.

Σωτήριος Μάλαμας

Ελεύθερος επαγγελματίας – Άνθρωπος της αγοράς